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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 469470471472
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 11:35

  Долярчик написав:jump
.... не в тому річ!
- з маленькою дитиною ризиковано далеко їхати! :!:


півтори години льоту- не далеко,
ризиковано - коли не знаеш, як вирішувати проблему.
я 2 рази іздила на відпочинок в одеський регіон. Воду, соки, та всі продукти, що ми споживаємо, брали з собою.
djbnd777
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 11:37

  Долярчик написав:... ну що ви всі бездітні, чи приколюєтесь????!!!!

- що "в себе дома" - це одне! - а що їхати 100500 км від дому, ще й в чужу країну!!!

п. с.
... знаю, що за Одесу трохи "фукають", що не дуже там чисто....
- тому я і прошу поради - може десь там, в якомусь селі, менш-більш хоч чисто....?

Грибовка, чи Грібовка..Грибівка
Востаннє редагувалось djbnd777 в Нед 06 жов, 2019 11:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 11:48

  airmax78 написав:Акурт, пишите еще. Меня Вы убедили. Если буду покупать курортную недвигу - то, скорее всего, в Анталии. Просто когда у тебя отпуск раз в 2 года 2 недели - то смысла покупать квартиру для отдыха - нет. Но на пенсии - конечно будет отлично.


В связи с этой пенсионной целью тоже подыскиваю себе альтернативный вариант проживания.
С конца августа по начало октября побывала в Германии, Греции и Швеции. Моя душа осталась в Стокгольме...
Но не будем сравнивать пмж с туризмом.
Я ищу то место, где моей душе, по ощущениям, будет комфортно.
Недвижимость буду приобретать, учитывая прежде всего эмоции и бюджет кошелька.
djbnd777
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 12:01

djbnd777
... хіба біля неї, бо саме село трохи далеко від берега(а ми без авто)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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  #<1 ... 469470471472
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