jump
.... не в тому річ!
- з маленькою дитиною ризиковано далеко їхати!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 06 жов, 2019 11:27
jump
.... не в тому річ!
- з маленькою дитиною ризиковано далеко їхати!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 06 жов, 2019 11:30
А вы себя назначили борцом за права лохов? за уменьшение количества лохов? Кроме оскорблений, никакой ПОЛЕЗНОЙ информации.
вы рекомендуете игнорировать акурта, но почему сами пасетесь на этой ветке?
Додано: Нед 06 жов, 2019 11:33
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
... ну що ви всі бездітні, чи приколюєтесь????!!!!
- що "в себе дома" - це одне! - а що їхати 100500 км від дому, ще й в чужу країну!!!
п. с.
... знаю, що за Одесу трохи "фукають", що не дуже там чисто....
- тому я і прошу поради - може десь там, в якомусь селі, менш-більш хоч чисто....?
п. с. 2.
...і чому Одеса/область? - бо тільки ніч їхати, а в Херсон - добу
Востаннє редагувалось Долярчик в Нед 06 жов, 2019 11:46, всього редагувалось 2 разів.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 06 жов, 2019 11:33
Дешевий йогурт, сандвічі, риби другої свіжостіт- в принципі, теж гастрономія))) Зверніть увагу - по дорогим ресторанам панянка "не ходить" і фото звідти не постить)))) Хоча, за легендою, вона є "багатим дядьком".
На жаль, відсутня інформація про нерухомість на Кіпрі, в Греції, в Марокко.
Коли Акурт чує про неї, враз стає злою))) Тому що вона не отримує %% від продажу тієї нерухомості.
І вторинка ріелторшу чомусь не цікавить))).
Акурт сприяє продажам нового комплексу в Антальї.
Більше її нічого не турбує, з нерухомості.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Нед 06 жов, 2019 11:35
Додано: Нед 06 жов, 2019 11:37
Грибовка, чи Грібовка..Грибівка
Востаннє редагувалось djbnd777 в Нед 06 жов, 2019 11:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 06 жов, 2019 11:48
В связи с этой пенсионной целью тоже подыскиваю себе альтернативный вариант проживания.
С конца августа по начало октября побывала в Германии, Греции и Швеции. Моя душа осталась в Стокгольме...
Но не будем сравнивать пмж с туризмом.
Я ищу то место, где моей душе, по ощущениям, будет комфортно.
Недвижимость буду приобретать, учитывая прежде всего эмоции и бюджет кошелька.
Додано: Нед 06 жов, 2019 12:01
djbnd777
... хіба біля неї, бо саме село трохи далеко від берега(а ми без авто)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 06 жов, 2019 14:22
Пан Долярчик!
Если хотите сделать плохо своей семье - то лучший вариант - купить за 65 евро на человека билет на автобус и поехать в Болгарию в Созополь.
Приятели из Трускавца купились на это и плюются уже год.
Сделайте проще: вот я лежу в шезлонге на Средиземном море вода +27, воздух плюс 29.
Что ещё нужно?
Классно ветка сегодня работает - мне нравится!
Больше всего понравилось желание где-то купить квартиру в августе и продать в октябре с наваром в несколько тысяч евро.
Это чисто по-украински!
Поддерживаю!
Мы идём другим путём: на море под зонтиком с нашими - вся семья приехала на месяц с целью выбрать квартиру и переселиться из (удалено).
Параллельно веду диалог с Ирландией: что такое ипотека, какие условия, сколько человек получает и сколько платит.
Наш человек! Работает и не мечтает навариться на перепродаже 2000-3000 евро.
А раньше жил в славном Днепре, на Левобережном, на Березинке.
Вовремя по моему совету продал двушку...
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Додано: Нед 06 жов, 2019 14:33
Поддерживаю, Долярчик всего-то 3 дня путешествия на машине с ребенком, ну или билеты на самолёт по 100евро с носа и вот оно счастье рядом с Акуртом на лежаке с румынским пивасом, а жены рыбу Дорада дома жарят. Идиллия ))) Акурт Вас инвестировать научит и заживёте
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