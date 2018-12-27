Додано: Нед 06 жов, 2019 14:22

Пан Долярчик!

Если хотите сделать плохо своей семье - то лучший вариант - купить за 65 евро на человека билет на автобус и поехать в Болгарию в Созополь.

Приятели из Трускавца купились на это и плюются уже год.

Сделайте проще: вот я лежу в шезлонге на Средиземном море вода +27, воздух плюс 29.

Что ещё нужно?



Классно ветка сегодня работает - мне нравится!



Больше всего понравилось желание где-то купить квартиру в августе и продать в октябре с наваром в несколько тысяч евро.

Это чисто по-украински!

Поддерживаю!



Мы идём другим путём: на море под зонтиком с нашими - вся семья приехала на месяц с целью выбрать квартиру и переселиться из (удалено).



Параллельно веду диалог с Ирландией: что такое ипотека, какие условия, сколько человек получает и сколько платит.

Наш человек! Работает и не мечтает навариться на перепродаже 2000-3000 евро.

А раньше жил в славном Днепре, на Левобережном, на Березинке.

Вовремя по моему совету продал двушку...

"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).