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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 06 жов, 2019 15:18
stm написав: akurt написав:
Пан Долярчик!
Если хотите сделать плохо своей семье - то лучший вариант - купить за 65 евро на человека билет на автобус и поехать в Болгарию в Созополь.
Приятели из Трускавца купились на это и плюются уже год.
Сделайте проще: вот я лежу в шезлонге на Средиземном море вода +27, воздух плюс 29.
Что ещё нужно?
Классно ветка сегодня работает - мне нравится!
Поддерживаю, Долярчик всего-то 3 дня путешествия на машине с ребенком, ну или билеты на самолёт по 100евро с носа и вот оно счастье
рядом с Акуртом на лежаке с румынским пивасом, а жены рыбу Дорада дома жарят. Идиллия ))) Акурт Вас инвестировать научит и заживёте
... тому і хоче моя жінка в Одесу(навіть, не в Херсон) - щоб лише ніч у потязі..... а на ранок вже на пероні в Одесі!
- і щоб +/- 30-40хв автобусом з жд вокзалу до місця призначення!
- можете якусь місцину порадити в тих межах?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Нед 06 жов, 2019 15:30
Долярчик, Вашим дітям скільки років?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Нед 06 жов, 2019 15:43
Frant написав: swan forever написав:akurt
какую цель преследуете лично Вы, автор шести книг, вывешивая простыни на финфоруме?
Money, money, money)))
Винагородження за рекламу. І
%% за ріелторську роботу)))
Шість книжок??? Акурт, то не ви написали "Пригоди Буратіно в країні Ду-рнів", "Джельсоміно в країні брехунів", "Як впарити лоху непотрібну нерухомість"??
Вот тут я вижу логичное объяснение - зачем вести в ЖЖ блог, если там таких писателей вагон и тележка, но на финфоруме целина непаханная.
РОШЕН
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swan forever
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Додано: Нед 06 жов, 2019 15:47
Долярчик написав:
stm написав: akurt написав:
Пан Долярчик!
Если хотите сделать плохо своей семье - то лучший вариант - купить за 65 евро на человека билет на автобус и поехать в Болгарию в Созополь.
Приятели из Трускавца купились на это и плюются уже год.
Сделайте проще: вот я лежу в шезлонге на Средиземном море вода +27, воздух плюс 29.
Что ещё нужно?
Классно ветка сегодня работает - мне нравится!
Поддерживаю, Долярчик всего-то 3 дня путешествия на машине с ребенком, ну или билеты на самолёт по 100евро с носа и вот оно счастье
рядом с Акуртом на лежаке с румынским пивасом, а жены рыбу Дорада дома жарят. Идиллия ))) Акурт Вас инвестировать научит и заживёте
... тому і хоче моя жінка в Одесу(навіть, не в Херсон) - щоб лише ніч у потязі..... а на ранок вже на пероні в Одесі!
- і щоб +/- 30-40хв автобусом з жд вокзалу до місця призначення!
- можете якусь місцину порадити в тих межах?
С детьми все хвалят Кириловку, очень мелкое Азовское море быстро прогревается. Но в Украине после оккупации Крыма моря не осталось, на мой взгляд и к сожалению... откройте Booking.com на цены не смотрите, напрямую дешевле будет, но там что и где расположено и ценовой диапозон на карте очень удобно смотреть, а по картинкам: вид из окна, развлечения и удобства. Есть возможность взять ещё семью друзей будет дешевле, а удобства выбрать можно лучше, но что бы дружба не страдала каждый досуг выбирает сам, ключи должны быть на 2 семьи, о чем оговаривается заранее с собственником
комары и вода - проблема одесского региона, учтите это в путешествии, особенно с ребенком.
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stm
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Додано: Нед 06 жов, 2019 15:48
кто что может сказать за недвигу в Далмации или южной Албании?
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