Додано: Нед 06 жов, 2019 14:57

Известно во всем мире, что лучше всех учит только stm, которая так завралась, что уже сама не знает, живет в Италии или в Кировоградской области.



А у akurt - скажу без ложной скромности - надо учиться круглосуточно.

Про отдых за три дня до отдыха никто не думает.

Думать головой надо заранее, тогда авиабилеты будете брать не по 100€ В одну сторону, а по 85$ туда и обратно, если уметь планировать свою жизнь с умом и заранее. Или билеты на чартеры по 56$ (телефончик проверенных чартерных агентов брать у akurt - но учесть, что даст не всем).

Если без ума - то надо делать так, как stm, которой риэлторских 1-3% от сделки в 8000$ в наше смутное время не позволяют не то, что путешествовать, а хотя бы за коммуналку заплатить.

Но мне ее образ мыслей нравится: на днях она всех с цифрами на руках убедила, что если Турцию посетило за 9 месяцев 31 000 000 человек и из них 1 100 000 - украинцев, а Италию посетило 58 453 000, то жить надо только в Италии.

И это верно!

Скоро она выполнит своё обещание дать нам обзор недвижимости в Калабрии, куда приедет ухаживать ща сыном одноклассника Муссолини.

И это тоже верно: хоть раз в жизни заработает в месяц 800€.

Поддерживаю!



Ну а у меня учиться не надо.

Зачем? Мне вот работник пляжа подал прямо к шезлонгу чай и бублик к нему, чай вкусный ароматный, бублик мягкий, вкусный.

одеваю опять ласты, маску и трубку и иду поплаваю.

Пока я плаваю, stm что-то забавное придумает.

Сегодня у берега невероятно много рыб...

Они не такие забавные, как stm, но тоже прикольного...

"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).