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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 06 жов, 2019 15:48
кто что может сказать за недвигу в Далмации или южной Албании?
РОШЕН
ФУФЛО
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swan forever
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Додано: Нед 06 жов, 2019 16:02
Квесторе_поверніться написав:Долярчик
, Вашим дітям скільки років?
... старшому менше 10
... мацьопику - менше року....(ото-то!- з таким мацьопством далеко їхати - великий ризик! )
- а хочеться, щоб діти поплюхкались в морській воді і подихали морським повітрям!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Нед 06 жов, 2019 16:03
stm написав:
С детьми все хвалят Кириловку, очень мелкое Азовское море быстро прогревается. Но в Украине после оккупации Крыма моря не осталось, на мой взгляд и к сожалению... откройте Booking.com на цены не смотрите, напрямую дешевле будет, но там что и где расположено и ценовой диапозон на карте очень удобно смотреть, а по картинкам: вид из окна, развлечения и удобства. Есть возможность взять ещё семью друзей будет дешевле, а удобства выбрать можно лучше, но что бы дружба не страдала каждый досуг выбирает сам, ключи должны быть на 2 семьи, о чем оговаривается заранее с собственником комары и вода - проблема одесского региона, учтите это в путешествии, особенно с ребенком
... дякую.... гляну....
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Нед 06 жов, 2019 16:39
swan forever написав: Frant написав: swan forever написав:akurt
какую цель преследуете лично Вы, автор шести книг, вывешивая простыни на финфоруме?
Money, money, money)))
Винагородження за рекламу. І
%% за ріелторську роботу)))
Шість книжок??? Акурт, то не ви написали "Пригоди Буратіно в країні Ду-рнів", "Джельсоміно в країні брехунів", "Як впарити лоху непотрібну нерухомість"??
Вот тут я вижу логичное объяснение - зачем вести в ЖЖ блог, если там таких писателей вагон и тележка, но на финфоруме целина непаханная.
Навіть не сумнівайтесь!
Панянка Акурт сама визнавала, що займається ріелторською діяльністю.
І підробляє на сайті advego.com
akurt написав:
Длинная история работы с моим клиентом
почти закончилась именно сегодня успехом: продал виллу в Крыму с мая 2015...
Хвастаюсь!
Вилла была выставлена на продажу в мае 2015 за 600 000 долларов.
Я ее лично посетил в мае 2015, осмотрел, пощупал руками и назвал цифру - хвастаюсь - 350 000 долларов.
akurt написав:
Вихідні дані:
- я не ріелтор,
akurt написав:
я не ріелтор, не був їм,
[/quote]
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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Додано: Нед 06 жов, 2019 17:11
lavrik180272 написав:
не удаляйте плиз ветку я пока как турист ооочеь люблю Анталью и для себя беру максимум информации с этой темы(спасибо еще раз Akurt)и для человека как вида важна и вода и еда и настроение Хорошего дня
Зря вы так.
Мои посты без конца удаляют. Сегодня также...
Тут на ветке не удаляют только ценные аналититческо-финансовые посты господина Frant.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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akurt
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Додано: Нед 06 жов, 2019 17:16
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
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Мизантрóп
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Додано: Нед 06 жов, 2019 17:27
swan forever написав:
кто что может сказать за недвигу в Далмации или южной Албании?
Ждем ответов. Поддерживаю вопрос.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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akurt
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