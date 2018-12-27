RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 466467468469
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 15:48

кто что может сказать за недвигу в Далмации или южной Албании?
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
Аватар користувача
 
Повідомлень: 531
З нами з: 27.05.15
Подякував: 129 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 16:02

  Квесторе_поверніться написав:Долярчик, Вашим дітям скільки років?

... старшому менше 10
... мацьопику - менше року....(ото-то!- з таким мацьопством далеко їхати - великий ризик! )
- а хочеться, щоб діти поплюхкались в морській воді і подихали морським повітрям! :idea:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7018
З нами з: 19.10.15
Подякував: 470 раз.
Подякували: 480 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 16:03

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  stm написав:С детьми все хвалят Кириловку, очень мелкое Азовское море быстро прогревается. Но в Украине после оккупации Крыма моря не осталось, на мой взгляд и к сожалению... откройте Booking.com на цены не смотрите, напрямую дешевле будет, но там что и где расположено и ценовой диапозон на карте очень удобно смотреть, а по картинкам: вид из окна, развлечения и удобства. Есть возможность взять ещё семью друзей будет дешевле, а удобства выбрать можно лучше, но что бы дружба не страдала каждый досуг выбирает сам, ключи должны быть на 2 семьи, о чем оговаривается заранее с собственником комары и вода - проблема одесского региона, учтите это в путешествии, особенно с ребенком

... дякую.... гляну....
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7018
З нами з: 19.10.15
Подякував: 470 раз.
Подякували: 480 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 16:39

  swan forever написав:
  Frant написав:
  swan forever написав:akurt
какую цель преследуете лично Вы, автор шести книг, вывешивая простыни на финфоруме?


Money, money, money)))

Винагородження за рекламу. І
%% за ріелторську роботу)))

Шість книжок??? Акурт, то не ви написали "Пригоди Буратіно в країні Ду-рнів", "Джельсоміно в країні брехунів", "Як впарити лоху непотрібну нерухомість"??


Вот тут я вижу логичное объяснение - зачем вести в ЖЖ блог, если там таких писателей вагон и тележка, но на финфоруме целина непаханная.

Навіть не сумнівайтесь!
Панянка Акурт сама визнавала, що займається ріелторською діяльністю.
І підробляє на сайті advego.com

  akurt написав:Длинная история работы с моим клиентом почти закончилась именно сегодня успехом: продал виллу в Крыму с мая 2015...
Хвастаюсь!
Вилла была выставлена на продажу в мае 2015 за 600 000 долларов.
Я ее лично посетил в мае 2015, осмотрел, пощупал руками и назвал цифру - хвастаюсь - 350 000 долларов.


  akurt написав:Вихідні дані:
- я не ріелтор,


  akurt написав:я не ріелтор, не був їм,
[/quote]
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20510
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1145 раз.
Подякували: 2128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 17:11

  lavrik180272 написав:не удаляйте плиз ветку я пока как турист ооочеь люблю Анталью и для себя беру максимум информации с этой темы(спасибо еще раз Akurt)и для человека как вида важна и вода и еда и настроение Хорошего дня


Зря вы так.
Мои посты без конца удаляют. Сегодня также...
Тут на ветке не удаляют только ценные аналититческо-финансовые посты господина Frant.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3699
З нами з: 12.02.09
Подякував: 755 раз.
Подякували: 531 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 17:16

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

:idea:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3013
З нами з: 03.12.14
Подякував: 355 раз.
Подякували: 421 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 466467468469
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: alya_tsimbal, investorkiev, Pupsik, Richi і 0 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 414, 415, 416
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
4159 376949
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 жов, 2019 16:08
jump
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 15, 16, 17
change_pm » Чет 27 гру, 2018 12:13
160 20715
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 жов, 2019 14:43
change_pm
Про нерухомість у Києві останнім часом 1, 2, 3, 4, 5
RealtyExpert » Пон 20 тра, 2019 17:04
45 7188
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 лип, 2019 09:57
RealtyExpert

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (77101)
06.10.2019 18:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.