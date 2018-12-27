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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 06 жов, 2019 15:48
кто что может сказать за недвигу в Далмации или южной Албании?
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: Нед 06 жов, 2019 16:02
... старшому менше 10
... мацьопику - менше року....(ото-то!- з таким мацьопством далеко їхати - великий ризик! )
- а хочеться, щоб діти поплюхкались в морській воді і подихали морським повітрям!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 06 жов, 2019 16:03
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
... дякую.... гляну....
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 06 жов, 2019 16:39
Навіть не сумнівайтесь!
Панянка Акурт сама визнавала, що займається ріелторською діяльністю.
І підробляє на сайті advego.com
Востаннє редагувалось Frant в Нед 06 жов, 2019 20:40, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Нед 06 жов, 2019 17:11
Ждем ответов. Поддерживаю вопрос.
P.S. Я обладаю даром предвидения: ВЫ НЕ ПОЛУЧИТЕ ОТВЕТ НА СВОЙ ВОПРОС.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 06 жов, 2019 18:12, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Додано: Нед 06 жов, 2019 17:16
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Додано: Нед 06 жов, 2019 18:15
Акурт, помимо Вас гугл знает всё. По Албании, например
И не говорите Акурту про Саранду...
Востаннє редагувалось stm в Нед 06 жов, 2019 19:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 06 жов, 2019 18:30
Я тоже хотел предложить новичку ЛУЧШЕ "погуглить", чем искать ответ этой ветке...
И "погуглить" - не мой стиль, люблю информацию точную и их первых рук.
У меня был текст о жизни наших в Черногории (живут дети кума), это конечно, не Хорватия, о которой как бы спрашивают, с цифрами на все: квартиры, зарплата, коммуналка, продукты, расходы, но по понятным причинам я её удалил с ветки.
Интересная передача была по ТВ про визит наших ребят в Албанию - удивительно нищая страна.
Самый часто встречаемый объект повсеместно - это ДОТ (бункер) - их было построено - ошибки нет - 600 000, страна всю жизнь готовилась к войне со злобными неведомыми оккупантами...
Так что подождем: вдруг кто-то что-то напишет "из первых рук".
Ну а пока - Албания...
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Додано: Нед 06 жов, 2019 20:50
Чому?
Як тільки вона взнає про Саранду - миттєво продасть свій турецький новобуд і переїде в Албанію? До речі, албанці теж мусульмани.
Йогурт і риба - дешеві в Албанії???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Нед 06 жов, 2019 21:04
Уже четыре года отдыхаю в Саранде, тоже подумываю прикупить себе там квартирку.
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