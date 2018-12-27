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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 467468469470
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 01:27

Прикольно.
akurt здесь живет.
И не первый год. В своей квартире.
Так что "каким-то боком".
Так что будем ждать, кто и как "каким-то боком" имеет отношение к недвижимости в Саранде и даст нам точную информацию - мне реально интересно:
- цены на недвижимость.
- качество недвижимости.
- условия приобретения.
- условия получения ВНЖ (на всякий случай: на сколько мне известно, в настоящее время владение недвижимостью на территории страны не выделяется албанским законодательством в качестве отдельного основания для подачи документов на ВНЖ).
- как попасть в Албанию (авиакомпания Ernest из Милана или Рима в Тирану или как-то еще. Например, "Днепр-Саранда" - 2 100 км, Днепр-Анталия 2 200 км, из них 1000 км - по шикарной скоростной автостраде "Edirene-Istanbul-Antalya" с разрешенной скоростью 120 км в час).
- особенности менталитета.
- содержание недвижимости.
Желательно проверенные данные.

Сейчас там +13°C, ветер СВ, 5 км/ч, влажность 82 %.
Это: конечно, не снег в Карпатах сейчас, но тоже хорошо.

P.S. Анталия. Ночью +24. Днем +29. Вода в море +27.
Ничего личного, просто факты.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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