Прикольно.
akurt здесь живет.
И не первый год. В своей квартире.
Так что "каким-то боком".
Так что будем ждать, кто и как "каким-то боком" имеет отношение к недвижимости в Саранде и даст нам точную информацию - мне реально интересно:
- цены на недвижимость.
- качество недвижимости.
- условия приобретения.
- условия получения ВНЖ (на всякий случай: на сколько мне известно, в настоящее время владение недвижимостью на территории страны не выделяется албанским законодательством в качестве отдельного основания для подачи документов на ВНЖ).
- как попасть в Албанию (авиакомпания Ernest из Милана или Рима в Тирану или как-то еще. Например, "Днепр-Саранда" - 2 100 км, Днепр-Анталия 2 200 км, из них 1000 км - по шикарной скоростной автостраде "Edirene-Istanbul-Antalya" с разрешенной скоростью 120 км в час).
- особенности менталитета.
- содержание недвижимости.
Желательно проверенные данные.
Сейчас там +13°C, ветер СВ, 5 км/ч, влажность 82 %.
Это: конечно, не снег в Карпатах сейчас, но тоже хорошо.
P.S. Анталия. Ночью +24. Днем +29. Вода в море +27.
Ничего личного, просто факты.