Додано: Пон 07 жов, 2019 01:27

Прикольно.

akurt здесь живет.

И не первый год. В своей квартире.

Так что "каким-то боком".

Так что будем ждать, кто и как "каким-то боком" имеет отношение к недвижимости в Саранде и даст нам точную информацию - мне реально интересно:

- цены на недвижимость.

- качество недвижимости.

- условия приобретения.

- условия получения ВНЖ (на всякий случай: на сколько мне известно, в настоящее время владение недвижимостью на территории страны не выделяется албанским законодательством в качестве отдельного основания для подачи документов на ВНЖ).

- как попасть в Албанию (авиакомпания Ernest из Милана или Рима в Тирану или как-то еще. Например, "Днепр-Саранда" - 2 100 км, Днепр-Анталия 2 200 км, из них 1000 км - по шикарной скоростной автостраде "Edirene-Istanbul-Antalya" с разрешенной скоростью 120 км в час).

- особенности менталитета.

- содержание недвижимости.

Желательно проверенные данные.



Сейчас там +13°C, ветер СВ, 5 км/ч, влажность 82 %.

Это: конечно, не снег в Карпатах сейчас, но тоже хорошо.



P.S. Анталия. Ночью +24. Днем +29. Вода в море +27.

Ничего личного, просто факты.

"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).