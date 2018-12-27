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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 467468469470
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 04:16

Прикольно.
akurt здесь живет.
И не первый год. В своей квартире.
Так что "каким-то боком".
Так что будем ждать, кто и как "каким-то боком" имеет отношение к недвижимости в Албании и даст нам точную информацию - мне реально интересно:
- цены на недвижимость.
- качество недвижимости.
- условия приобретения.
- условия получения ВНЖ (на всякий случай: на сколько мне известно, в настоящее время владение недвижимостью на территории страны не выделяется албанским законодательством в качестве отдельного основания для подачи документов на ВНЖ).
- как попасть в Албанию (авиакомпания Ernest из Милана или Рима в Тирану или как-то еще. Автомобилем: "Днепр-Саранда" - 2 100 км, Днепр-Анталия 2 200 км, из них 1000 км - по шикарной скоростной автостраде "Edirne-Istanbul-Antalya" с разрешенной скоростью 120 км в час).
- особенности менталитета.
- содержание недвижимости.
- правила ввоза авто с Украины.
- логика переехать в самую убогую страну Европы, где нет даже Консульства Украины и где 40 лет был у власти одноклассник тов. Сталина.
Желательно проверенные данные.

Сейчас там +13°C, ветер СВ, 5 км/ч, влажность 82 %.
Это: конечно, не снег в Карпатах сейчас, но тоже хорошо.

P.S. Анталия. Ночью +20. Днем +29. Вода в море +27.
Ничего личного, просто факты.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 05:09

  swan forever написав:
  akurt написав:
  swan forever написав:кто что может сказать за недвигу в Далмации или южной Албании?


Ждем ответов. Поддерживаю вопрос.

P.S. Я обладаю даром предвидения: ВЫ НЕ ПОЛУЧИТЕ ОТВЕТ НА СВОЙ ВОПРОС.


я просто хотел убедиться, шо акурт каким-то боком до турецкой недвиги. Вот и убедился.


Ха!
Акурт принципово не приймає участі в обговореннях курортної нерухомості деінде, крім Турції!

По перше, сказати їй нічого, тому що вона взагалі то живе в Дніпрі і звідси строчить свої замовні простині.

По друге, за рекламу албанської чи марокканської нерухомості - їй нічого не платять))) Тому вона мовчить щодо Вашого питання)))
Востаннє редагувалось Frant в Пон 07 жов, 2019 05:23, всього редагувалось 3 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 05:16

Пану, який хоче купити нерухомість в Албанії, суттєво повезло:
в Албанії немає йогурта та риби, тому пан Frant, який з голодухи та безгрошів"я (ніяк не може випросити у жінки 17 гривень на пластикову пляшечку із надписом "Йогурт питний"), заступив на чергування на цій гілці, не буде на нього лаятися.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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