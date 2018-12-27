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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 07 жов, 2019 08:43
akurt написав:
- логика переехать в самую убогую страну Европы
, где нет даже Консульства Украины и где 40 лет был у власти одноклассник тов. Сталина.
Желательно проверенные данные.
Сейчас там +13°C, ветер СВ, 5 км/ч, влажность 82 %.
Это: конечно, не снег в Карпатах сейчас, но тоже хорошо.P.S.
Анталия. Ночью +20. Днем +29. Вода в море +27.
Ничего личного, просто факты.
Так он вас чисто потролить зашел. Тут многая таких.
Кстати о погоде, был в сентябре в разных странах Средиземноморья, всегда лучшая погода+температура воды была в Турции.
В Испании (Коста Брава) в воду зайти было невозможно, в Италии тоже дубак.
Востаннє редагувалось change_pm
в Пон 07 жов, 2019 10:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 09:00
swan forever написав: akurt написав: swan forever написав:
кто что может сказать за недвигу в Далмации или южной Албании?
Ждем ответов. Поддерживаю вопрос.P.S.
Я обладаю даром предвидения: ВЫ НЕ ПОЛУЧИТЕ ОТВЕТ НА СВОЙ ВОПРОС.
я просто хотел убедиться, шо акурт каким-то боком до турецкой недвиги. Вот и убедился.
Ха!
Акурт принципово не приймає участі в обговореннях курортної нерухомості деінде, крім Турції!
По перше, сказати їй нічого, тому що вона взагалі то живе в Дніпрі і звідси строчить свої замовні простині.
По друге, за рекламу албанської чи марокканської нерухомості - їй нічого не платять))) Тому вона мовчить щодо Вашого питання)))
Ще нюанс.
Пані Акурт - за освітою чи філолог, чи історик. За два роки перебування на форумі - вона геть списалась. Відомий ватно-російський письменник Максим Горький (жив в Італії, і звідти писав про Росію) - в кінці творчого шляху написав роман "Жизнь Кліма Самгіна". Ні про що.
Тому панянці Акурт варто щось нове писати.
Повинні бути яскраві образи і сильні емоції!
А не температура повітря в Анталії, фото залізної арматури чи ціна дешевого турецького йогурту)))
А звідки візьмуться яскраві образи і сильні емоції у ріелторші, яка пише замовну рекламу з міста Дніпро про курортну турецьку нерухомість???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Пон 07 жов, 2019 10:14
change_pm написав: akurt написав:
- логика переехать в самую убогую страну Европы
, где нет даже Консульства Украины и где 40 лет был у власти одноклассник тов. Сталина.
Желательно проверенные данные.
Сейчас там +13°C, ветер СВ, 5 км/ч, влажность 82 %.
Это: конечно, не снег в Карпатах сейчас, но тоже хорошо.P.S.
Анталия. Ночью +20. Днем +29. Вода в море +27.
Ничего личного, просто факты.
Так он вас чисто потролить зашел. Тут многая таких.
Кстати о погоде, был в сентябре в разных странах Средиземноморья, всегда лучшая погода+температура воды была в Турции.
В Испании в воду зайти было невозможно, в Италии тоже дубак.
Справедливости ради, одногрупница с семьёй переехала на Тенерифе купаться, ещё вчера по крайней мере. В южной Италии +26 воздух, не +29 конечно, но жить можно
поэтому однофигственно где проводить время, лишь бы нравилось
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