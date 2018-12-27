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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 467468469470
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 08:43

  akurt написав:- логика переехать в самую убогую страну Европы, где нет даже Консульства Украины и где 40 лет был у власти одноклассник тов. Сталина.
Желательно проверенные данные.

Сейчас там +13°C, ветер СВ, 5 км/ч, влажность 82 %.
Это: конечно, не снег в Карпатах сейчас, но тоже хорошо.

P.S. Анталия. Ночью +20. Днем +29. Вода в море +27.
Ничего личного, просто факты.


Так он вас чисто потролить зашел. Тут многая таких.

Кстати о погоде, был в сентябре в разных странах Средиземноморья, всегда лучшая погода+температура воды была в Турции.

В Испании в воду зайти было невозможно, в Италии тоже дубак.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 09:00

  swan forever написав:
  akurt написав:
  swan forever написав:кто что может сказать за недвигу в Далмации или южной Албании?


Ждем ответов. Поддерживаю вопрос.

P.S. Я обладаю даром предвидения: ВЫ НЕ ПОЛУЧИТЕ ОТВЕТ НА СВОЙ ВОПРОС.


я просто хотел убедиться, шо акурт каким-то боком до турецкой недвиги. Вот и убедился.


Ха!
Акурт принципово не приймає участі в обговореннях курортної нерухомості деінде, крім Турції!

По перше, сказати їй нічого, тому що вона взагалі то живе в Дніпрі і звідси строчить свої замовні простині.

По друге, за рекламу албанської чи марокканської нерухомості - їй нічого не платять))) Тому вона мовчить щодо Вашого питання)))

Ще нюанс.
Пані Акурт - за освітою чи філолог, чи історик. За два роки перебування на форумі - вона геть списалась. Відомий ватно-російський письменник Максим Горький (жив в Італії, і звідти писав про Росію) - в кінці творчого шляху написав роман "Жизнь Кліма Самгіна". Ні про що.

Тому панянці Акурт варто щось нове писати.

Повинні бути яскраві образи і сильні емоції!

А не температура повітря в Анталії, фото залізної арматури чи ціна дешевого турецького йогурту)))

А звідки візьмуться яскраві образи і сильні емоції у ріелторші, яка пише замовну рекламу з міста Дніпро про курортну турецьку нерухомість??? :mrgreen:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 10:14

  change_pm написав:
  akurt написав:- логика переехать в самую убогую страну Европы, где нет даже Консульства Украины и где 40 лет был у власти одноклассник тов. Сталина.
Желательно проверенные данные.

Сейчас там +13°C, ветер СВ, 5 км/ч, влажность 82 %.
Это: конечно, не снег в Карпатах сейчас, но тоже хорошо.

P.S. Анталия. Ночью +20. Днем +29. Вода в море +27.
Ничего личного, просто факты.


Так он вас чисто потролить зашел. Тут многая таких.

Кстати о погоде, был в сентябре в разных странах Средиземноморья, всегда лучшая погода+температура воды была в Турции.

В Испании в воду зайти было невозможно, в Италии тоже дубак.

Справедливости ради, одногрупница с семьёй переехала на Тенерифе купаться, ещё вчера по крайней мере. В южной Италии +26 воздух, не +29 конечно, но жить можно :) поэтому однофигственно где проводить время, лишь бы нравилось ;)
stm
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  #<1 ... 467468469470
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