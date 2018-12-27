Акурт, помимо Вас гугл знает всё. По Албании, например
И не говорите Акурту про Саранду...
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Додано: Нед 06 жов, 2019 18:15
Акурт, помимо Вас гугл знает всё. По Албании, например
И не говорите Акурту про Саранду...
Востаннє редагувалось stm в Нед 06 жов, 2019 19:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 06 жов, 2019 18:30
Я тоже хотел предложить новичку ЛУЧШЕ "погуглить", чем искать ответ этой ветке...
И "погуглить" - не мой стиль, люблю информацию точную и их первых рук.
У меня был текст о жизни наших в Черногории (живут дети кума), это конечно, не Хорватия, о которой как бы спрашивают, с цифрами на все: квартиры, зарплата, коммуналка, продукты, расходы, но по понятным причинам я её удалил с ветки.
Интересная передача была по ТВ про визит наших ребят в Албанию - удивительно нищая страна.
Самый часто встречаемый объект повсеместно - это ДОТ (бункер) - их было построено - ошибки нет - 600 000, страна всю жизнь готовилась к войне со злобными неведомыми оккупантами...
Так что подождем: вдруг кто-то что-то напишет "из первых рук".
Ну а пока - Албания...
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Додано: Нед 06 жов, 2019 21:04
Уже четыре года отдыхаю в Саранде, тоже подумываю прикупить себе там квартирку.
Додано: Нед 06 жов, 2019 21:33
я просто хотел убедиться, шо акурт каким-то боком до турецкой недвиги. Вот и убедился.
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: Пон 07 жов, 2019 04:16
Прикольно.
akurt здесь живет.
И не первый год. В своей квартире.
Так что "каким-то боком".
Так что будем ждать, кто и как "каким-то боком" имеет отношение к недвижимости в Албании и даст нам точную информацию - мне реально интересно:
- цены на недвижимость.
- качество недвижимости.
- условия приобретения.
- условия получения ВНЖ (на всякий случай: на сколько мне известно, в настоящее время владение недвижимостью на территории страны не выделяется албанским законодательством в качестве отдельного основания для подачи документов на ВНЖ).
- как попасть в Албанию (авиакомпания Ernest из Милана или Рима в Тирану или как-то еще. Автомобилем: "Днепр-Саранда" - 2 100 км, Днепр-Анталия 2 200 км, из них 1000 км - по шикарной скоростной автостраде "Edirne-Istanbul-Antalya" с разрешенной скоростью 120 км в час).
- особенности менталитета.
- содержание недвижимости.
- правила ввоза авто с Украины.
- логика переехать в самую убогую страну Европы, где нет даже Консульства Украины и где 40 лет был у власти одноклассник тов. Сталина.
Желательно проверенные данные.
Сейчас там +13°C, ветер СВ, 5 км/ч, влажность 82 %.
Это: конечно, не снег в Карпатах сейчас, но тоже хорошо.
P.S. Анталия. Ночью +20. Днем +29. Вода в море +27.
Ничего личного, просто факты.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Додано: Пон 07 жов, 2019 05:09
Востаннє редагувалось Frant в Пон 07 жов, 2019 09:00, всього редагувалось 8 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 07 жов, 2019 08:43
Так он вас чисто потролить зашел. Тут многая таких.
Кстати о погоде, был в сентябре в разных странах Средиземноморья, всегда лучшая погода+температура воды была в Турции.
В Испании (Коста Брава) в воду зайти было невозможно, в Италии тоже дубак.
Востаннє редагувалось change_pm в Пон 07 жов, 2019 10:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 07 жов, 2019 09:00
Ха!
Акурт принципово не приймає участі в обговореннях курортної нерухомості деінде, крім Турції!
По перше, сказати їй нічого, тому що вона взагалі то живе в Дніпрі і звідси строчить свої замовні простині.
По друге, за рекламу албанської чи марокканської нерухомості - їй нічого не платять))) Тому вона мовчить щодо Вашого питання)))
Ще нюанс.
Пані Акурт - за освітою чи філолог, чи історик. За два роки перебування на форумі - вона геть списалась. Відомий ватно-російський письменник Максим Горький (жив в Італії, і звідти писав про Росію) - в кінці творчого шляху написав роман "Жизнь Кліма Самгіна". Ні про що.
Тому панянці Акурт варто щось нове писати.
Повинні бути яскраві образи і сильні емоції!
А не температура повітря в Анталії, фото залізної арматури чи ціна дешевого турецького йогурту)))
А звідки візьмуться яскраві образи і сильні емоції у ріелторші, яка пише замовну рекламу з міста Дніпро про курортну турецьку нерухомість???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 07 жов, 2019 10:14
Справедливости ради, одногрупница с семьёй переехала на Тенерифе купаться, ещё вчера по крайней мере. В южной Италии +26 воздух, не +29 конечно, но жить можно поэтому однофигственно где проводить время, лишь бы нравилось
Додано: Пон 07 жов, 2019 15:51
Это правильно.
Но вообще ход мысли человеков интересен:
"Хочу поселиться или в богатой и дорогушей Хорватии, или в нищей сталинской Албании..."
Новости недвижимости в Турции.
х х х
Заплатил сегодня налог на недвижимость - 120 лир или примерно 20 долларов - это за год.
Турки сделали простую и правильную вещь: все все все все платят хоть немножко - но все.
В Украине еще до этого не дошли.
х х х
Был сегодня в Государственном кадастровом центре - месте, где оформляются сделки купли-продажи недвижимости в данном районе города.
Движняк.
Это только наши хФинансисты рассказывали, что кто-то кое где у нас порой что-то и как-то не покупает - очень даже покупает.
Новинка сезона: турки посмотрели на наших нотариусов, которые имеют доступ к Госреестр недвижимости Украины, и эти нотариусы могут внести туда любые изменения - вы и знать не будете, что ваша квартира ДАВНО продана.
Я знаком с парой нотариусов в Украине - будете смеяться - они мне сказали примерно следующее:
- Хочешь, мы на твоих глазах внесем в Госреестр изменения, что частный двухэтажный дом твоего брата в 160 квадратов уже не его, а твой? Ты только брату пока не говори...
- Не хочу...
Так вот: теперь, чтобы получить Выписку из Госреестра в Турции, нужно прийти лично, взять бланк запроса, заполнить его (там данные и паспорта и ИНН), ПРИКЛЕИТЬ СВОЕ ФОТО, расписаться и подать заявку на получение выписки из Госреестра. Я считаю, что это правильно: при мне отсканировали и паспорт, и заявку, и Право собственности, и вот он лично я...
Оплата в кассу - 11 лир или 45 гривен.
Выдают только тогда "Витяг".
Я получил, чего уж там...
х х х
Оформил новый Договор страхования квартиры - 92 лиры на год или примерно 400 гривен.
Вам 400 гривен на год жалко?
Мне - нет!
х х х
Ай, как гривна себя хорошо ведёт!
Ай, как лира себя хорошо ведёт!
Вчера всё было даром, а сегодня - еще более даром...
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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