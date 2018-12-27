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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 467468469470>
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 18:15

  akurt написав:
  swan forever написав:кто что может сказать за недвигу в Далмации или южной Албании?


Ждем ответов. Поддерживаю вопрос.

P.S. Я обладаю даром предвидения: ВЫ НЕ ПОЛУЧИТЕ ОТВЕТ НА СВОЙ ВОПРОС.

Акурт, помимо Вас гугл знает всё. По Албании, например https://www.prian.ru/amp/pub/22168.html
И не говорите Акурту про Саранду...
Востаннє редагувалось stm в Нед 06 жов, 2019 19:13, всього редагувалось 1 раз.
stm
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 18:30

Я тоже хотел предложить новичку ЛУЧШЕ "погуглить", чем искать ответ этой ветке...

И "погуглить" - не мой стиль, люблю информацию точную и их первых рук.
У меня был текст о жизни наших в Черногории (живут дети кума), это конечно, не Хорватия, о которой как бы спрашивают, с цифрами на все: квартиры, зарплата, коммуналка, продукты, расходы, но по понятным причинам я её удалил с ветки.
Интересная передача была по ТВ про визит наших ребят в Албанию - удивительно нищая страна.
Самый часто встречаемый объект повсеместно - это ДОТ (бункер) - их было построено - ошибки нет - 600 000, страна всю жизнь готовилась к войне со злобными неведомыми оккупантами...
Так что подождем: вдруг кто-то что-то напишет "из первых рук".
Ну а пока - Албания...
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 21:04

Уже четыре года отдыхаю в Саранде, тоже подумываю прикупить себе там квартирку.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 21:33

  stm написав:
  akurt написав:
  swan forever написав:кто что может сказать за недвигу в Далмации или южной Албании?


Ждем ответов. Поддерживаю вопрос.

P.S. Я обладаю даром предвидения: ВЫ НЕ ПОЛУЧИТЕ ОТВЕТ НА СВОЙ ВОПРОС.

Акурт, помимо Вас гугл знает всё. По Албании, например https://www.prian.ru/amp/pub/22168.html
И не говорите Акурту про Саранду...

я просто хотел убедиться, шо акурт каким-то боком до турецкой недвиги. Вот и убедился.
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 04:16

Прикольно.
akurt здесь живет.
И не первый год. В своей квартире.
Так что "каким-то боком".
Так что будем ждать, кто и как "каким-то боком" имеет отношение к недвижимости в Албании и даст нам точную информацию - мне реально интересно:
- цены на недвижимость.
- качество недвижимости.
- условия приобретения.
- условия получения ВНЖ (на всякий случай: на сколько мне известно, в настоящее время владение недвижимостью на территории страны не выделяется албанским законодательством в качестве отдельного основания для подачи документов на ВНЖ).
- как попасть в Албанию (авиакомпания Ernest из Милана или Рима в Тирану или как-то еще. Автомобилем: "Днепр-Саранда" - 2 100 км, Днепр-Анталия 2 200 км, из них 1000 км - по шикарной скоростной автостраде "Edirne-Istanbul-Antalya" с разрешенной скоростью 120 км в час).
- особенности менталитета.
- содержание недвижимости.
- правила ввоза авто с Украины.
- логика переехать в самую убогую страну Европы, где нет даже Консульства Украины и где 40 лет был у власти одноклассник тов. Сталина.
Желательно проверенные данные.

Сейчас там +13°C, ветер СВ, 5 км/ч, влажность 82 %.
Это: конечно, не снег в Карпатах сейчас, но тоже хорошо.

P.S. Анталия. Ночью +20. Днем +29. Вода в море +27.
Ничего личного, просто факты.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 05:09

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Востаннє редагувалось Frant в Пон 07 жов, 2019 09:00, всього редагувалось 8 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 08:43

  akurt написав:- логика переехать в самую убогую страну Европы, где нет даже Консульства Украины и где 40 лет был у власти одноклассник тов. Сталина.
Желательно проверенные данные.

Сейчас там +13°C, ветер СВ, 5 км/ч, влажность 82 %.
Это: конечно, не снег в Карпатах сейчас, но тоже хорошо.

P.S. Анталия. Ночью +20. Днем +29. Вода в море +27.
Ничего личного, просто факты.


Так он вас чисто потролить зашел. Тут многая таких.

Кстати о погоде, был в сентябре в разных странах Средиземноморья, всегда лучшая погода+температура воды была в Турции.

В Испании (Коста Брава) в воду зайти было невозможно, в Италии тоже дубак.
Востаннє редагувалось change_pm в Пон 07 жов, 2019 10:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 09:00

  swan forever написав:
  akurt написав:
  swan forever написав:кто что может сказать за недвигу в Далмации или южной Албании?


Ждем ответов. Поддерживаю вопрос.

P.S. Я обладаю даром предвидения: ВЫ НЕ ПОЛУЧИТЕ ОТВЕТ НА СВОЙ ВОПРОС.


я просто хотел убедиться, шо акурт каким-то боком до турецкой недвиги. Вот и убедился.


Ха!
Акурт принципово не приймає участі в обговореннях курортної нерухомості деінде, крім Турції!

По перше, сказати їй нічого, тому що вона взагалі то живе в Дніпрі і звідси строчить свої замовні простині.

По друге, за рекламу албанської чи марокканської нерухомості - їй нічого не платять))) Тому вона мовчить щодо Вашого питання)))

Ще нюанс.
Пані Акурт - за освітою чи філолог, чи історик. За два роки перебування на форумі - вона геть списалась. Відомий ватно-російський письменник Максим Горький (жив в Італії, і звідти писав про Росію) - в кінці творчого шляху написав роман "Жизнь Кліма Самгіна". Ні про що.

Тому панянці Акурт варто щось нове писати.

Повинні бути яскраві образи і сильні емоції!

А не температура повітря в Анталії, фото залізної арматури чи ціна дешевого турецького йогурту)))

А звідки візьмуться яскраві образи і сильні емоції у ріелторші, яка пише замовну рекламу з міста Дніпро про курортну турецьку нерухомість??? :mrgreen:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 10:14

  change_pm написав:
  akurt написав:- логика переехать в самую убогую страну Европы, где нет даже Консульства Украины и где 40 лет был у власти одноклассник тов. Сталина.
Желательно проверенные данные.

Сейчас там +13°C, ветер СВ, 5 км/ч, влажность 82 %.
Это: конечно, не снег в Карпатах сейчас, но тоже хорошо.

P.S. Анталия. Ночью +20. Днем +29. Вода в море +27.
Ничего личного, просто факты.


Так он вас чисто потролить зашел. Тут многая таких.

Кстати о погоде, был в сентябре в разных странах Средиземноморья, всегда лучшая погода+температура воды была в Турции.

В Испании в воду зайти было невозможно, в Италии тоже дубак.

Справедливости ради, одногрупница с семьёй переехала на Тенерифе купаться, ещё вчера по крайней мере. В южной Италии +26 воздух, не +29 конечно, но жить можно :) поэтому однофигственно где проводить время, лишь бы нравилось ;)
stm
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 15:51

Это правильно.
Но вообще ход мысли человеков интересен:
"Хочу поселиться или в богатой и дорогушей Хорватии, или в нищей сталинской Албании..."

Новости недвижимости в Турции.

х х х

Заплатил сегодня налог на недвижимость - 120 лир или примерно 20 долларов - это за год.
Турки сделали простую и правильную вещь: все все все все платят хоть немножко - но все.
В Украине еще до этого не дошли.

х х х
Был сегодня в Государственном кадастровом центре - месте, где оформляются сделки купли-продажи недвижимости в данном районе города.
Движняк.
Это только наши хФинансисты рассказывали, что кто-то кое где у нас порой что-то и как-то не покупает - очень даже покупает.
Новинка сезона: турки посмотрели на наших нотариусов, которые имеют доступ к Госреестр недвижимости Украины, и эти нотариусы могут внести туда любые изменения - вы и знать не будете, что ваша квартира ДАВНО продана.
Я знаком с парой нотариусов в Украине - будете смеяться - они мне сказали примерно следующее:
- Хочешь, мы на твоих глазах внесем в Госреестр изменения, что частный двухэтажный дом твоего брата в 160 квадратов уже не его, а твой? Ты только брату пока не говори...
- Не хочу...

Так вот: теперь, чтобы получить Выписку из Госреестра в Турции, нужно прийти лично, взять бланк запроса, заполнить его (там данные и паспорта и ИНН), ПРИКЛЕИТЬ СВОЕ ФОТО, расписаться и подать заявку на получение выписки из Госреестра. Я считаю, что это правильно: при мне отсканировали и паспорт, и заявку, и Право собственности, и вот он лично я...
Оплата в кассу - 11 лир или 45 гривен.
Выдают только тогда "Витяг".
Я получил, чего уж там...

х х х
Оформил новый Договор страхования квартиры - 92 лиры на год или примерно 400 гривен.
Вам 400 гривен на год жалко?
Мне - нет!

х х х
Ай, как гривна себя хорошо ведёт!
Ай, как лира себя хорошо ведёт!
Вчера всё было даром, а сегодня - еще более даром...
Зображення
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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