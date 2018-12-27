Додано: Нед 06 жов, 2019 18:30

Я тоже хотел предложить новичку ЛУЧШЕ "погуглить", чем искать ответ этой ветке...



И "погуглить" - не мой стиль, люблю информацию точную и их первых рук.

У меня был текст о жизни наших в Черногории (живут дети кума), это конечно, не Хорватия, о которой как бы спрашивают, с цифрами на все: квартиры, зарплата, коммуналка, продукты, расходы, но по понятным причинам я её удалил с ветки.

Интересная передача была по ТВ про визит наших ребят в Албанию - удивительно нищая страна.

Самый часто встречаемый объект повсеместно - это ДОТ (бункер) - их было построено - ошибки нет - 600 000, страна всю жизнь готовилась к войне со злобными неведомыми оккупантами...

Так что подождем: вдруг кто-то что-то напишет "из первых рук".

Ну а пока - Албания...



"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).