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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 467468469470
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 16:17

  akurt написав:Я знаком с парой нотариусов в Украине - будете смеяться - они мне сказали примерно следующее:
- Хочешь, мы на твоих глазах внесем в Госреестр изменения, что частный двухэтажный дом твоего брата в 160 квадратов уже не его, а твой? Ты только брату пока не говори...
- Не хочу...

И что, нотариус останется безымянным?
И никто никогда не узнает кто поменял собственника?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 16:24

Нам тут спрашивают:
- Ну зачем ты, akurt, купил себе квартиру в Анталии? Ну зачем? Купил бы палатку "БАМ" за 4500 гривен и поставил бы её где-нибудь в Першотравенске или в Чаплино... Дёшево и сердито!
А я им отвечаю: Я ТУТ ЖИВУ, это моё место проживания, такое же, как у кого-то в Кривом Рогу или в Киеве.
Не понимают.
Тогда такой козырь выкладываю: сегодня проснулася в 03-00 утра, в 04-00 был в аэропорту в Анталии, проводил семью одного из сыновей, которые гостили у меня больше недели, сейчас наблюдаю, как они летят из Стокгольма, куда прилетели из Анталии, в Сан Франциско.
Вот оно оказывается, для чего нужно: детей лелеять и любить. Hу и дети тогда вас полюбят...
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Have a nice day!
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 16:30

  shapo написав:
  akurt написав:Я знаком с парой нотариусов в Украине - будете смеяться - они мне сказали примерно следующее:
- Хочешь, мы на твоих глазах внесем в Госреестр изменения, что частный двухэтажный дом твоего брата в 160 квадратов уже не его, а твой? Ты только брату пока не говори...
- Не хочу...

И что, нотариус останется безымянным?
И никто никогда не узнает кто поменял собственника?

Відповідь на Ваше запитання:

  akurt написав:Я обладаю даром предвидения: ВЫ НЕ ПОЛУЧИТЕ ОТВЕТ НА СВОЙ ВОПРОС.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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  #<1 ... 467468469470
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