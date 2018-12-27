И что, нотариус останется безымянным?
И никто никогда не узнает кто поменял собственника?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 07 жов, 2019 16:17
И что, нотариус останется безымянным?
И никто никогда не узнает кто поменял собственника?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 07 жов, 2019 16:24
Нам тут спрашивают:
- Ну зачем ты, akurt, купил себе квартиру в Анталии? Ну зачем? Купил бы палатку "БАМ" за 4500 гривен и поставил бы её где-нибудь в Першотравенске или в Чаплино... Дёшево и сердито!
А я им отвечаю: Я ТУТ ЖИВУ, это моё место проживания, такое же, как у кого-то в Кривом Рогу или в Киеве.
Не понимают.
Тогда такой козырь выкладываю: сегодня проснулася в 03-00 утра, в 04-00 был в аэропорту в Анталии, проводил семью одного из сыновей, которые гостили у меня больше недели, сейчас наблюдаю, как они летят из Стокгольма, куда прилетели из Анталии, в Сан Франциско.
Вот оно оказывается, для чего нужно: детей лелеять и любить. Hу и дети тогда вас полюбят...
Have a nice day!
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Додано: Пон 07 жов, 2019 16:30
Відповідь на Ваше питання така:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
|