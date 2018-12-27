Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Я знаком с парой нотариусов в Украине - будете смеяться - они мне сказали примерно следующее: - Хочешь, мы на твоих глазах внесем в Госреестр изменения, что частный двухэтажный дом твоего брата в 160 квадратов уже не его, а твой? Ты только брату пока не говори... - Не хочу...
И что, нотариус останется безымянным? И никто никогда не узнает кто поменял собственника?
Нам тут спрашивают: - Ну зачем ты, akurt, купил себе квартиру в Анталии? Ну зачем? Купил бы палатку "БАМ" за 4500 гривен и поставил бы её где-нибудь в Першотравенске или в Чаплино... Дёшево и сердито! А я им отвечаю: Я ТУТ ЖИВУ, это моё место проживания, такое же, как у кого-то в Кривом Рогу или в Киеве. Не понимают. Тогда такой козырь выкладываю: сегодня проснулася в 03-00 утра, в 04-00 был в аэропорту в Анталии, проводил семью одного из сыновей, которые гостили у меня больше недели, сейчас наблюдаю, как они летят из Стокгольма, куда прилетели из Анталии, в Сан Франциско. Вот оно оказывается, для чего нужно: детей лелеять и любить. Hу и дети тогда вас полюбят... Have a nice day!
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt написав:Я знаком с парой нотариусов в Украине - будете смеяться - они мне сказали примерно следующее: - Хочешь, мы на твоих глазах внесем в Госреестр изменения, что частный двухэтажный дом твоего брата в 160 квадратов уже не его, а твой? Ты только брату пока не говори... - Не хочу...
И что, нотариус останется безымянным? И никто никогда не узнает кто поменял собственника?
Відповідь на Ваше запитання:
akurt написав:Я обладаю даром предвидения: ВЫ НЕ ПОЛУЧИТЕ ОТ МЕНЯ ОТВЕТ НА СВОЙ ВОПРОС.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
akurt написав:Я знаком с парой нотариусов в Украине - будете смеяться - они мне сказали примерно следующее: - Хочешь, мы на твоих глазах внесем в Госреестр изменения, что частный двухэтажный дом твоего брата в 160 квадратов уже не его, а твой? Ты только брату пока не говори... - Не хочу...
И что, нотариус останется безымянным? И никто никогда не узнает кто поменял собственника?
Ну и узнает, и что дальше? Будет долго и нудно судиться...
Лет 5 назад "закрыли" одного товарища на 10 лет типа за взятку. 25 000 долларов ушли в Киев - и не поверите - Апелляционный суд решение нижестоящей инстанции легко отменил. Выпустили. Вот взяли просто так и отменили 10-ти летний срок. Фемида - древнегреческая богиня права и законного порядка - она такая... Тоже на шопинг хочет... А еще ровно 5 лет назад один товарищ успешно сдал свою квартиру в Ялте на все лето и уехал на все лето с семьей жить в Индию. в Гоа. Тут вот какие-то зеленые понимаешь ли человечищи забегали. А в Привате в Ялте лежали на сбережении под депозит 40 000 долларов. Товарисчь поленился прилететь из Индии и их забрать. Вот уж 5 (пять) лет с Приватом и судится. То судья заболел, то апелляцию подали, то адвокат не пришел...
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt написав:Я знаком с парой нотариусов в Украине - будете смеяться - они мне сказали примерно следующее: - Хочешь, мы на твоих глазах внесем в Госреестр изменения, что частный двухэтажный дом твоего брата в 160 квадратов уже не его, а твой? Ты только брату пока не говори... - Не хочу...
И что, нотариус останется безымянным? И никто никогда не узнает кто поменял собственника?
Ну и узнает, и что дальше? Будет долго и нудно судиться...
Лет 5 назад "закрыли" одного товарища на 10 лет типа за взятку. 25 000 долларов ушли в Киев - и не поверите - Апелляционный суд решение нижестоящей инстанции легко отменил. Выпустили. Вот взяли просто так и отменили 10-ти летний срок. Фемида - древнегреческая богиня права и законного порядка - она такая... Тоже на шопинг хочет... А еще ровно 5 лет назад один товарищ успешно сдал свою квартиру в Ялте на все лето и уехал на все лето с семьей жить в Индию. в Гоа. Тут вот какие-то зеленые понимаешь ли человечищи забегали. А в Привате в Ялте лежали на сбережении под депозит 40 000 долларов. Товарисчь поленился прилететь из Индии и их забрать. Вот уж 5 (пять) лет с Приватом и судится. То судья заболел, то апелляцию подали, то адвокат не пришел...
Знову заливає наша "письменниця"! Щоб скостити один рік в тюрмі, треба 10 т доларів.
Тому за 25 т ніхто не скостить 10 років.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
akurt написав:Ну и узнает, и что дальше? Будет долго и нудно судиться...
Судится будет тот у кого отжали квартиру, а нотариус минимум потеряет работу, а максимум - свободу и неправедно нажитое, т. е. все
Шансов у обычного человека отсудить отжатую квартиру - 0. Квартира пару раз перепродается и опля, вы судитесь с законным собственником. Полиция ничем особо помочь не может.
В СМИ уже пару подобных случаев освещали, ничего хорошего для попавшего под раздачу.
welcome to Ukraine!
И опля последний купивший по решению суда должен покинуть квартиру и потерять деньги. Заплатит последний покупатель. Остальных посадят. Такой случай провернули в Киеве со старушкой, вернулся сын из Москвы и последний купивший влетел. Племянницу, нотариуса и ещё кого-то как подельника посадили на 7 лет. И это Украина