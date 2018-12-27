Додано: Пон 07 жов, 2019 16:24

Не понимают.

тут спрашивают:- Ну зачем ты,, купил себе квартиру в Анталии? Ну зачем? Купил бы палатку "БАМ" за 4500 гривен и поставил бы её где-нибудь в Першотравенске или в Чаплино... Дёшево и сердито!А я им отвечаю: Я ТУТ ЖИВУ, это моё место проживания, такое же, как у кого-то в Кривом Рогу или в Киеве.Тогда такой козырь выкладываю: сегодня проснулася в 03-00 утра, в 04-00 был в аэропорту в Анталии, проводил семью одного из сыновей, которые гостили у меня больше недели, сейчас наблюдаю, как они летят из Стокгольма, куда прилетели из Анталии, в Сан Франциско.Вот оно оказывается, для чего нужно:Hу и дети тогда вас полюбят...