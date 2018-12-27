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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 467468469470
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 16:17

  akurt написав:Я знаком с парой нотариусов в Украине - будете смеяться - они мне сказали примерно следующее:
- Хочешь, мы на твоих глазах внесем в Госреестр изменения, что частный двухэтажный дом твоего брата в 160 квадратов уже не его, а твой? Ты только брату пока не говори...
- Не хочу...

И что, нотариус останется безымянным?
И никто никогда не узнает кто поменял собственника?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 16:24

Нам тут спрашивают:
- Ну зачем ты, akurt, купил себе квартиру в Анталии? Ну зачем? Купил бы палатку "БАМ" за 4500 гривен и поставил бы её где-нибудь в Першотравенске или в Чаплино... Дёшево и сердито!
А я им отвечаю: Я ТУТ ЖИВУ, это моё место проживания, такое же, как у кого-то в Кривом Рогу или в Киеве.
Не понимают.
Тогда такой козырь выкладываю: сегодня проснулася в 03-00 утра, в 04-00 был в аэропорту в Анталии, проводил семью одного из сыновей, которые гостили у меня больше недели, сейчас наблюдаю, как они летят из Стокгольма, куда прилетели из Анталии, в Сан Франциско.
Вот оно оказывается, для чего нужно: детей лелеять и любить. Hу и дети тогда вас полюбят...
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Have a nice day!
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 16:30

  shapo написав:
  akurt написав:Я знаком с парой нотариусов в Украине - будете смеяться - они мне сказали примерно следующее:
- Хочешь, мы на твоих глазах внесем в Госреестр изменения, что частный двухэтажный дом твоего брата в 160 квадратов уже не его, а твой? Ты только брату пока не говори...
- Не хочу...

И что, нотариус останется безымянным?
И никто никогда не узнает кто поменял собственника?

Відповідь на Ваше запитання:

  akurt написав:Я обладаю даром предвидения: ВЫ НЕ ПОЛУЧИТЕ ОТ МЕНЯ ОТВЕТ НА СВОЙ ВОПРОС.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 16:57

  shapo написав:
  akurt написав:Я знаком с парой нотариусов в Украине - будете смеяться - они мне сказали примерно следующее:
- Хочешь, мы на твоих глазах внесем в Госреестр изменения, что частный двухэтажный дом твоего брата в 160 квадратов уже не его, а твой? Ты только брату пока не говори...
- Не хочу...

И что, нотариус останется безымянным?
И никто никогда не узнает кто поменял собственника?

Ну и узнает, и что дальше?
Будет долго и нудно судиться...

Лет 5 назад "закрыли" одного товарища на 10 лет типа за взятку.
25 000 долларов ушли в Киев - и не поверите - Апелляционный суд решение нижестоящей инстанции легко отменил. Выпустили. Вот взяли просто так и отменили 10-ти летний срок.
Фемида - древнегреческая богиня права и законного порядка - она такая... Тоже на шопинг хочет...
А еще ровно 5 лет назад один товарищ успешно сдал свою квартиру в Ялте на все лето и уехал на все лето с семьей жить в Индию. в Гоа.
Тут вот какие-то зеленые понимаешь ли человечищи забегали. А в Привате в Ялте лежали на сбережении под депозит 40 000 долларов.
Товарисчь поленился прилететь из Индии и их забрать.
Вот уж 5 (пять) лет с Приватом и судится. То судья заболел, то апелляцию подали, то адвокат не пришел...
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 17:36

  akurt написав:
  shapo написав:И что, нотариус останется безымянным?
И никто никогда не узнает кто поменял собственника?

Ну и узнает, и что дальше?
Будет долго и нудно судиться...

Судится будет тот у кого отжали квартиру, а нотариус минимум потеряет работу, а максимум - свободу и неправедно нажитое, т. е. все
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 17:46

  shapo написав:
  akurt написав:
  shapo написав:И что, нотариус останется безымянным?
И никто никогда не узнает кто поменял собственника?

Ну и узнает, и что дальше?
Будет долго и нудно судиться...

Судится будет тот у кого отжали квартиру, а нотариус минимум потеряет работу, а максимум - свободу и неправедно нажитое, т. е. все


Шансов у обычного человека отсудить отжатую квартиру - 0. Квартира пару раз перепродается и опля, вы судитесь с законным собственником.
Полиция ничем особо помочь не может.

В СМИ уже пару подобных случаев освещали, ничего хорошего для попавшего под раздачу.

welcome to Ukraine!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 17:57

  akurt написав:
  shapo написав:
  akurt написав:Я знаком с парой нотариусов в Украине - будете смеяться - они мне сказали примерно следующее:
- Хочешь, мы на твоих глазах внесем в Госреестр изменения, что частный двухэтажный дом твоего брата в 160 квадратов уже не его, а твой? Ты только брату пока не говори...
- Не хочу...

И что, нотариус останется безымянным?
И никто никогда не узнает кто поменял собственника?

Ну и узнает, и что дальше?
Будет долго и нудно судиться...

Лет 5 назад "закрыли" одного товарища на 10 лет типа за взятку.
25 000 долларов ушли в Киев - и не поверите - Апелляционный суд решение нижестоящей инстанции легко отменил. Выпустили. Вот взяли просто так и отменили 10-ти летний срок.
Фемида - древнегреческая богиня права и законного порядка - она такая... Тоже на шопинг хочет...
А еще ровно 5 лет назад один товарищ успешно сдал свою квартиру в Ялте на все лето и уехал на все лето с семьей жить в Индию. в Гоа.
Тут вот какие-то зеленые понимаешь ли человечищи забегали. А в Привате в Ялте лежали на сбережении под депозит 40 000 долларов.
Товарисчь поленился прилететь из Индии и их забрать.
Вот уж 5 (пять) лет с Приватом и судится. То судья заболел, то апелляцию подали, то адвокат не пришел...

Знову заливає наша "письменниця"!
Щоб скостити один рік в тюрмі, треба 10 т доларів.

Тому за 25 т ніхто не скостить 10 років.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 18:01

  change_pm написав:
  shapo написав:
  akurt написав:Ну и узнает, и что дальше?
Будет долго и нудно судиться...

Судится будет тот у кого отжали квартиру, а нотариус минимум потеряет работу, а максимум - свободу и неправедно нажитое, т. е. все


Шансов у обычного человека отсудить отжатую квартиру - 0. Квартира пару раз перепродается и опля, вы судитесь с законным собственником.
Полиция ничем особо помочь не может.

В СМИ уже пару подобных случаев освещали, ничего хорошего для попавшего под раздачу.

welcome to Ukraine!

И опля последний купивший по решению суда должен покинуть квартиру и потерять деньги. Заплатит последний покупатель. Остальных посадят. Такой случай провернули в Киеве со старушкой, вернулся сын из Москвы и последний купивший влетел. Племянницу, нотариуса и ещё кого-то как подельника посадили на 7 лет. И это Украина ;)
stm
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 18:03

stm

Можно ссылку на решение суда?
change_pm
 
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  #<1 ... 467468469470
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