И что, нотариус останется безымянным?
И никто никогда не узнает кто поменял собственника?
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Додано: Пон 07 жов, 2019 16:17
И что, нотариус останется безымянным?
И никто никогда не узнает кто поменял собственника?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 07 жов, 2019 16:24
Нам тут спрашивают:
- Ну зачем ты, akurt, купил себе квартиру в Анталии? Ну зачем? Купил бы палатку "БАМ" за 4500 гривен и поставил бы её где-нибудь в Першотравенске или в Чаплино... Дёшево и сердито!
А я им отвечаю: Я ТУТ ЖИВУ, это моё место проживания, такое же, как у кого-то в Кривом Рогу или в Киеве.
Не понимают.
Тогда такой козырь выкладываю: сегодня проснулася в 03-00 утра, в 04-00 был в аэропорту в Анталии, проводил семью одного из сыновей, которые гостили у меня больше недели, сейчас наблюдаю, как они летят из Стокгольма, куда прилетели из Анталии, в Сан Франциско.
Вот оно оказывается, для чего нужно: детей лелеять и любить. Hу и дети тогда вас полюбят...
Have a nice day!
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Додано: Пон 07 жов, 2019 16:30
Відповідь на Ваше запитання:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 07 жов, 2019 16:57
Ну и узнает, и что дальше?
Будет долго и нудно судиться...
Лет 5 назад "закрыли" одного товарища на 10 лет типа за взятку.
25 000 долларов ушли в Киев - и не поверите - Апелляционный суд решение нижестоящей инстанции легко отменил. Выпустили. Вот взяли просто так и отменили 10-ти летний срок.
Фемида - древнегреческая богиня права и законного порядка - она такая... Тоже на шопинг хочет...
А еще ровно 5 лет назад один товарищ успешно сдал свою квартиру в Ялте на все лето и уехал на все лето с семьей жить в Индию. в Гоа.
Тут вот какие-то зеленые понимаешь ли человечищи забегали. А в Привате в Ялте лежали на сбережении под депозит 40 000 долларов.
Товарисчь поленился прилететь из Индии и их забрать.
Вот уж 5 (пять) лет с Приватом и судится. То судья заболел, то апелляцию подали, то адвокат не пришел...
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Додано: Пон 07 жов, 2019 17:36
Судится будет тот у кого отжали квартиру, а нотариус минимум потеряет работу, а максимум - свободу и неправедно нажитое, т. е. все
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 07 жов, 2019 17:46
Шансов у обычного человека отсудить отжатую квартиру - 0. Квартира пару раз перепродается и опля, вы судитесь с законным собственником.
Полиция ничем особо помочь не может.
В СМИ уже пару подобных случаев освещали, ничего хорошего для попавшего под раздачу.
welcome to Ukraine!
Додано: Пон 07 жов, 2019 17:57
Знову заливає наша "письменниця"!
Щоб скостити один рік в тюрмі, треба 10 т доларів.
Тому за 25 т ніхто не скостить 10 років.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 07 жов, 2019 18:01
И опля последний купивший по решению суда должен покинуть квартиру и потерять деньги. Заплатит последний покупатель. Остальных посадят. Такой случай провернули в Киеве со старушкой, вернулся сын из Москвы и последний купивший влетел. Племянницу, нотариуса и ещё кого-то как подельника посадили на 7 лет. И это Украина
Додано: Пон 07 жов, 2019 19:23
Не могу, это со слов как раз конечного пострадавшего купившего квартиру. Там чистый криминал, родственники по сговору лиц засунули старушку в дурку. Сын приехал нашел квартиру с новым владельцем, владелец даже ремонт успел сделать. Результат бабулю высвободили, вернули в квартиру, его лишили квартиры, посадили виновных, они должны выплачивать ему как пострадавшему сумму сделки, но денег у них нет и они в тюрьме. Но то что регистрация будет отменена на начального владельца это 100%. Вот из последних споров даже у коллекторов по ипотеке забирают регистрацию прав собственности: Справа N 638/20000/16-ц Провадження N 14-2цс19
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