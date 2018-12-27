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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 468469470471
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 20:33

Ну и слава Богу.
Но лучше не судиться...
Жизнь коротка.
Самое дорогое у человека - это жизнь. Она даётся ему один раз, и прожить её - как писал украинский хлопец с Волыни Коля Островский - надо там, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы...

О НЕДВИЖИМОСТИ

В Анталию на отдых прибыло 10 семей воинов ВСУ, погибших в боях за Украину.
Их пребывание обеспечила и организовала украинская диаспора.
Авиаперелет профинансировала мэрия Львова.
Не все украинцы - жители Анталии - могли взять себе на проживание семью:
- обязательнее условие - выделение отдельной комнаты в своей квартире (надо иметь как минимум "2+1" квартиру);
- обеспечить полное пропитание.
Но вот 10 семей прибыли и их тепло приняли...
В Анталии +27 (сегодня облачно, даже с 22-00 обещали дождик, но вроде не будет), море +27.
Я думаю - им понравится.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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