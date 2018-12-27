Ну и слава Богу.
Но лучше не судиться...
Жизнь коротка.
Самое дорогое у человека - это жизнь. Она даётся ему один раз, и прожить её - как писал украинский хлопец с Волыни Коля Островский - надо там, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы...
О НЕДВИЖИМОСТИ
В Анталию на отдых прибыло 10 семей воинов ВСУ, погибших в боях за Украину.
Их пребывание обеспечила и организовала украинская диаспора.
Авиаперелет профинансировала мэрия Львова.
Не все украинцы - жители Анталии - могли взять себе на проживание семью:
- обязательнее условие - выделение отдельной комнаты в своей квартире (надо иметь как минимум "2+1" квартиру);
- обеспечить полное пропитание.
Но вот 10 семей прибыли и их тепло приняли...
В Анталии +27 (сегодня облачно, даже с 22-00 обещали дождик, но вроде не будет), море +27.
Я думаю - им понравится.