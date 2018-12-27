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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 07 жов, 2019 20:33
Ну и слава Богу.
Но лучше не судиться...
Жизнь коротка.
Самое дорогое у человека - это жизнь. Она даётся ему один раз, и прожить её - как писал украинский хлопец с Волыни Коля Островский - надо там, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы...
О НЕДВИЖИМОСТИ
В Анталию на отдых прибыло 10 семей воинов ВСУ, погибших в боях за Украину.
Их пребывание обеспечила и организовала украинская диаспора.
Авиаперелет профинансировала мэрия Львова.
Не все украинцы - жители Анталии - могли взять себе на проживание семью:
- обязательнее условие - выделение отдельной комнаты в своей квартире (надо иметь как минимум "2+1" квартиру);
- обеспечить полное пропитание.
Но вот 10 семей прибыли и их тепло приняли...
В Анталии +27 (сегодня облачно, даже с 22-00 обещали дождик, но вроде не будет), море +27.
Я думаю - им понравится.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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akurt
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Додано: Вів 08 жов, 2019 06:23
akurt написав:
Ну и слава Богу.
Но лучше не судиться...
Жизнь коротка.Самое дорогое у человека - это жизнь. Она даётся ему один раз, и прожить её
- как писал украинский хлопец с Волыни Коля Островский - надо там, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы...О НЕДВИЖИМОСТИ
В Анталию на отдых прибыло 10 семей воинов ВСУ, погибших в боях за Украину.
Их пребывание обеспечила и организовала украинская диаспора.
Авиаперелет профинансировала мэрия Львова.
Не все украинцы - жители Анталии - могли взять себе на проживание семью:
- обязательнее условие - выделение отдельной комнаты в своей квартире (надо иметь как минимум "2+1" квартиру);
- обеспечить полное пропитание.
Но вот 10 семей прибыли и их тепло приняли...
В Анталии +27 (сегодня облачно, даже с 22-00 обещали дождик, но вроде не будет), море +27.
Я думаю - им понравится.
Акурт, як ти особисто допомагаєш сім'ям загинувших українських солдат і офіцерів? В Анталії?
Ти ж неначе багата людина?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Вів 08 жов, 2019 06:24
stm написав: change_pm написав:stm
Можно ссылку на решение суда?
Не могу, это со слов как раз конечного пострадавшего купившего квартиру. Там чистый криминал, родственники по сговору лиц засунули старушку в дурку. Сын приехал нашел квартиру с новым владельцем, владелец даже ремонт успел сделать. Результат бабулю высвободили, вернули в квартиру, его лишили квартиры, посадили виновных, они должны выплачивать ему как пострадавшему сумму сделки, но денег у них нет и они в тюрьме. Но то что регистрация будет отменена на начального владельца это 100%. Вот из последних споров даже у коллекторов по ипотеке забирают регистрацию прав собственности: Справа N 638/20000/16-ц Провадження N 14-2цс19
Туркоман і його клони - замовкли. Їм стало сумно...
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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