Додано: Пон 07 жов, 2019 20:33

Ну и слава Богу.

Но лучше не судиться...

Жизнь коротка.

Самое дорогое у человека - это жизнь. Она даётся ему один раз, и прожить её - как писал украинский хлопец с Волыни Коля Островский - надо там, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы...



О НЕДВИЖИМОСТИ



В Анталию на отдых прибыло 10 семей воинов ВСУ, погибших в боях за Украину.

Их пребывание обеспечила и организовала украинская диаспора.

Авиаперелет профинансировала мэрия Львова.

Не все украинцы - жители Анталии - могли взять себе на проживание семью:

- обязательнее условие - выделение отдельной комнаты в своей квартире (надо иметь как минимум "2+1" квартиру);

- обеспечить полное пропитание.

Но вот 10 семей прибыли и их тепло приняли...

В Анталии +27 (сегодня облачно, даже с 22-00 обещали дождик, но вроде не будет), море +27.

Я думаю - им понравится.

"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).