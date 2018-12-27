Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ну и слава Богу. Но лучше не судиться... Жизнь коротка. Самое дорогое у человека - это жизнь. Она даётся ему один раз, и прожить её - как писал украинский хлопец с Волыни Коля Островский - надо там, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы...
О НЕДВИЖИМОСТИ
В Анталию на отдых прибыло 10 семей воинов ВСУ, погибших в боях за Украину. Их пребывание обеспечила и организовала украинская диаспора. Авиаперелет профинансировала мэрия Львова. Не все украинцы - жители Анталии - могли взять себе на проживание семью: - обязательнее условие - выделение отдельной комнаты в своей квартире (надо иметь как минимум "2+1" квартиру); - обеспечить полное пропитание. Но вот 10 семей прибыли и их тепло приняли... В Анталии +27 (сегодня облачно, даже с 22-00 обещали дождик, но вроде не будет), море +27. Я думаю - им понравится.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt написав:Ну и слава Богу. Но лучше не судиться... Жизнь коротка. Самое дорогое у человека - это жизнь. Она даётся ему один раз, и прожить её - как писал украинский хлопец с Волыни Коля Островский - надо там, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы...
О НЕДВИЖИМОСТИ
В Анталию на отдых прибыло 10 семей воинов ВСУ, погибших в боях за Украину. Их пребывание обеспечила и организовала украинская диаспора. Авиаперелет профинансировала мэрия Львова. Не все украинцы - жители Анталии - могли взять себе на проживание семью: - обязательнее условие - выделение отдельной комнаты в своей квартире (надо иметь как минимум "2+1" квартиру); - обеспечить полное пропитание. Но вот 10 семей прибыли и их тепло приняли... В Анталии +27 (сегодня облачно, даже с 22-00 обещали дождик, но вроде не будет), море +27. Я думаю - им понравится.
Акурт, як ти особисто допомагаєш сім'ям загинувших українських солдат і офіцерів? В Анталії? Ти ж неначе багата людина?
Востаннє редагувалось Frant в Вів 08 жов, 2019 09:01, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Не могу, это со слов как раз конечного пострадавшего купившего квартиру. Там чистый криминал, родственники по сговору лиц засунули старушку в дурку. Сын приехал нашел квартиру с новым владельцем, владелец даже ремонт успел сделать. Результат бабулю высвободили, вернули в квартиру, его лишили квартиры, посадили виновных, они должны выплачивать ему как пострадавшему сумму сделки, но денег у них нет и они в тюрьме. Но то что регистрация будет отменена на начального владельца это 100%. Вот из последних споров даже у коллекторов по ипотеке забирают регистрацию прав собственности: Справа N 638/20000/16-ц Провадження N 14-2цс19
Туркоман і його клони - замовкли. Їм стало сумно...
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Почитав з інтересом гілку про Львіську нерухомість - то будують чудові термітники на місці асфальтових заводів, то на місці смітників. Саме цікаве - розмірковують про ремонт залізобетонних паралелепіпедів, які чомусь називають "квартирами". Цікавим є роздуми про те, чи варто взяти "новобудову" в центрі Львова по 1400 доларів квадрат для того, щоби здавати по 14 000 гривень на місяць - цікаво - рахували чи ні, за скільки десятків років відіб"ють вкладені кошти? Мої приятелі слухають мене і не беруть в центрі - і вдало здають однушки та двушки у Львові. І зовсім не в центрі Львова, а на півдні Львова. І ремонт залізобетонних паралелепіпедів до приведення в житловий стан зараз - в ці дні - у Львові реально коштує шалених грошей... і нервів... Я трохи зайнятий ці дні - забезпечую автотранспортний та туристично-пізнавальний супровід сімей загиблих воїнів ВСУ, що прибули на відпочинок в квартирах української діапори - але спробую зробити репортаж про те, в якому стані здається поблизу мого будинка новобудова із назвою LION PARK - там вже майже все готове для здачі будинка та передачі квартир у користування покупцям. Розташування не саме класне - вулиця із інтенсивним рухом - але НЕ на місті фабрики із виробництва ртутних термометрів... Крім того на протязі місяця побудували зовсім нову кільцеву розв"язку поруч із будинком, якісно організуваши рух - хочеш - на віадук - та на море, а хочеш - в бік пляжу під соснами "Сарису", а хочеш в - центр, відвідати Археологічний музей Анталії... Подивимося, що продають у теплому Львові за 1 000 доларів квадрат, і що - в холодній Анталії. Просто для порівняння та оцінки того, що саме - бетон - цегла - штукатурка - кондиціонери - меблі - повністю готові санвузли - коштує 1 000 доларів квадрат.
Вчора проїзджав вулицею - огородили будівельним парканом ще одну ділянку землі... Як писали тут фахівці із нерухомості: "Шеф, усьо пропало, бідівництво в Туреччині зупинилося: бетону немає, арматуру з"їли жаби, і ніхто нічого не купує..." А "шеф" слухає та будує і будує. Приємна новина із міжнародного валютного ринку: Турки плачуть, а українці - посміхаються... 25,00/5,84=4,28 Пальне - бензин А95+ 7,02 ліри х 4,28=30,04 гривні за літр. Молоко - жірність 3,7% 3,00х4,28=12,84 гривні за літр Олія оливкова 21х4,28=90 гривень за 1 літр (не за мензурку в 250 мл, а за літр). Лосось - тушка - 40 х 4,28=171,20 гривні за 1 кг (затягує приблизно 3 кг). Масло вершкове - 1 кг - 32 ліри або 32х4,28=137 гривень за кіло або 27 гривень пачка в 200 грамів (жирність 82%). Курка 8,95х4,28=38 гривень за 1 кг Томати та будь яка городина - баклажани, огірки та все інше - 1-2 ліри або 4,28-8,56 гривні за кіло. Цитрини - 2 ліри або 9 гривень кіло. Яловичина - вирізка, гуляш: 35 лір за 1 кг або 149,60 гривень кіло. Сало: безкоштовно видає в мечеті муедзін. Хі-хі.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).