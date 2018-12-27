Додано: Вів 08 жов, 2019 07:22

27 гривень пачка

Почитав з інтересом гілку про Львіську нерухомість - то будують чудові термітники на місці асфальтових заводів, то на місці смітників.Саме цікаве - розмірковують про ремонт залізобетонних паралелепіпедів, які чомусь називають "квартирами".Цікавим є роздуми про те, чи варто взяти "новобудову" в центрі Львова по 1400 доларів квадрат для того, щоби здавати по 14 000 гривень на місяць - цікаво - рахували чи ні, за скільки десятків років відіб"ють вкладені кошти?Мої приятелі слухають мене і не беруть в центрі - і вдало здають однушки та двушки у Львові. І зовсім не в центрі Львова, а на півдні Львова. І ремонт залізобетонних паралелепіпедів до приведення в житловий стан зараз - в ці дні - у Львові реально коштує шалених грошей... і нервів...Я трохи зайнятий ці дні - забезпечую автотранспортний та туристично-пізнавальний супровід сімей загиблих воїнів ВСУ, що прибули на відпочинок в квартирах української діапори - але спробую зробити репортаж про те, в якому стані здається поблизу мого будинка новобудова із назвою LION PARK - там вже майже все готове для здачі будинка та передачі квартир у користування покупцям.Розташування не саме класне - вулиця із інтенсивним рухом - але НЕ на місті фабрики із виробництва ртутних термометрів... Крім того на протязі місяця побудували зовсім нову кільцеву розв"язку поруч із будинком, якісно організуваши рух - хочеш - на віадук - та на море, а хочеш - в бік пляжу під соснами "Сарису", а хочеш в - центр, відвідати Археологічний музей Анталії...Подивимося, що продають у теплому Львові за 1 000 доларів квадрат, і що - в холодній Анталії.Просто для порівняння та оцінки того, що саме - бетон - цегла - штукатурка - кондиціонери - меблі - повністю готові санвузли - коштує 1 000 доларів квадрат.Вчора проїзджав вулицею - огородили будівельним парканом ще одну ділянку землі...Як писали тут фахівці із нерухомості: "Шеф, усьо пропало, бідівництво в Туреччині зупинилося: бетону немає, арматуру з"їли жаби, і ніхто нічого не купує..."А "шеф" слухає та будує і будує.Приємна новина із міжнародного валютного ринку:Турки плачуть, а українці - посміхаються...25,00/5,84=4,28Пальне - бензин А95+ 7,02 ліри х 4,28=30,04 гривні за літр.Молоко - жірність% 3,00х4,28=12,84 гривні за літрОлія оливкова 21х4,28=90 гривень за 1 літр (не за мензурку в 250 мл, а за літр).Лосось - тушка - 40 х 4,28=171,20 гривні за 1 кг (затягує приблизно 3 кг).Масло вершкове - 1 кг - 32 ліри або 32х4,28=137 гривень за кіло абов 200 грамів (жирність 82%).Курка 8,95х4,28=38 гривень за 1 кгТомати та будь яка городина - баклажани, огірки та все інше - 1-2 ліри або 4,28-8,56 гривні за кіло.Цитрини - 2 ліри або 9 гривень кіло.Яловичина - вирізка, гуляш: 35 лір за 1 кг або 149,60 гривень кіло.Сало: безкоштовно видає в мечеті муедзін.Хі-хі.