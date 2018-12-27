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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 468469470471
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 20:33

Ну и слава Богу.
Но лучше не судиться...
Жизнь коротка.
Самое дорогое у человека - это жизнь. Она даётся ему один раз, и прожить её - как писал украинский хлопец с Волыни Коля Островский - надо там, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы...

О НЕДВИЖИМОСТИ

В Анталию на отдых прибыло 10 семей воинов ВСУ, погибших в боях за Украину.
Их пребывание обеспечила и организовала украинская диаспора.
Авиаперелет профинансировала мэрия Львова.
Не все украинцы - жители Анталии - могли взять себе на проживание семью:
- обязательнее условие - выделение отдельной комнаты в своей квартире (надо иметь как минимум "2+1" квартиру);
- обеспечить полное пропитание.
Но вот 10 семей прибыли и их тепло приняли...
В Анталии +27 (сегодня облачно, даже с 22-00 обещали дождик, но вроде не будет), море +27.
Я думаю - им понравится.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 06:23

  akurt написав:Ну и слава Богу.
Но лучше не судиться...
Жизнь коротка.
Самое дорогое у человека - это жизнь. Она даётся ему один раз, и прожить её - как писал украинский хлопец с Волыни Коля Островский - надо там, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы...

О НЕДВИЖИМОСТИ

В Анталию на отдых прибыло 10 семей воинов ВСУ, погибших в боях за Украину.
Их пребывание обеспечила и организовала украинская диаспора.
Авиаперелет профинансировала мэрия Львова.
Не все украинцы - жители Анталии - могли взять себе на проживание семью:
- обязательнее условие - выделение отдельной комнаты в своей квартире (надо иметь как минимум "2+1" квартиру);
- обеспечить полное пропитание.
Но вот 10 семей прибыли и их тепло приняли...
В Анталии +27 (сегодня облачно, даже с 22-00 обещали дождик, но вроде не будет), море +27.
Я думаю - им понравится.


Акурт, як ти особисто допомагаєш сім'ям загинувших українських солдат і офіцерів? В Анталії?
Ти ж неначе багата людина?
Востаннє редагувалось Frant в Вів 08 жов, 2019 09:01, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 06:24

  stm написав:
  change_pm написав:stm

Можно ссылку на решение суда?

Не могу, это со слов как раз конечного пострадавшего купившего квартиру. Там чистый криминал, родственники по сговору лиц засунули старушку в дурку. Сын приехал нашел квартиру с новым владельцем, владелец даже ремонт успел сделать. Результат бабулю высвободили, вернули в квартиру, его лишили квартиры, посадили виновных, они должны выплачивать ему как пострадавшему сумму сделки, но денег у них нет и они в тюрьме. Но то что регистрация будет отменена на начального владельца это 100%. Вот из последних споров даже у коллекторов по ипотеке забирают регистрацию прав собственности: Справа N 638/20000/16-ц Провадження N 14-2цс19 ;)

Туркоман і його клони - замовкли. Їм стало сумно...
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 07:22

Почитав з інтересом гілку про Львіську нерухомість - то будують чудові термітники на місці асфальтових заводів, то на місці смітників.
Саме цікаве - розмірковують про ремонт залізобетонних паралелепіпедів, які чомусь називають "квартирами".
Цікавим є роздуми про те, чи варто взяти "новобудову" в центрі Львова по 1400 доларів квадрат для того, щоби здавати по 14 000 гривень на місяць - цікаво - рахували чи ні, за скільки десятків років відіб"ють вкладені кошти?
Мої приятелі слухають мене і не беруть в центрі - і вдало здають однушки та двушки у Львові. І зовсім не в центрі Львова, а на півдні Львова. І ремонт залізобетонних паралелепіпедів до приведення в житловий стан зараз - в ці дні - у Львові реально коштує шалених грошей... і нервів...
Я трохи зайнятий ці дні - забезпечую автотранспортний та туристично-пізнавальний супровід сімей загиблих воїнів ВСУ, що прибули на відпочинок в квартирах української діапори - але спробую зробити репортаж про те, в якому стані здається поблизу мого будинка новобудова із назвою LION PARK - там вже майже все готове для здачі будинка та передачі квартир у користування покупцям.
Розташування не саме класне - вулиця із інтенсивним рухом - але НЕ на місті фабрики із виробництва ртутних термометрів... Крім того на протязі місяця побудували зовсім нову кільцеву розв"язку поруч із будинком, якісно організуваши рух - хочеш - на віадук - та на море, а хочеш - в бік пляжу під соснами "Сарису", а хочеш в - центр, відвідати Археологічний музей Анталії...
Подивимося, що продають у теплому Львові за 1 000 доларів квадрат, і що - в холодній Анталії.
Просто для порівняння та оцінки того, що саме - бетон - цегла - штукатурка - кондиціонери - меблі - повністю готові санвузли - коштує 1 000 доларів квадрат.

Вчора проїзджав вулицею - огородили будівельним парканом ще одну ділянку землі...
Як писали тут фахівці із нерухомості: "Шеф, усьо пропало, бідівництво в Туреччині зупинилося: бетону немає, арматуру з"їли жаби, і ніхто нічого не купує..."
А "шеф" слухає та будує і будує.
Приємна новина із міжнародного валютного ринку:
Зображення
Турки плачуть, а українці - посміхаються...
25,00/5,84=4,28
Пальне - бензин А95+ 7,02 ліри х 4,28=30,04 гривні за літр.
Молоко - жірність 3,7% 3,00х4,28=12,84 гривні за літр
Олія оливкова 21х4,28=90 гривень за 1 літр (не за мензурку в 250 мл, а за літр).
Лосось - тушка - 40 х 4,28=171,20 гривні за 1 кг (затягує приблизно 3 кг).
Масло вершкове - 1 кг - 32 ліри або 32х4,28=137 гривень за кіло або 27 гривень пачка в 200 грамів (жирність 82%).
Курка 8,95х4,28=38 гривень за 1 кг
Томати та будь яка городина - баклажани, огірки та все інше - 1-2 ліри або 4,28-8,56 гривні за кіло.
Цитрини - 2 ліри або 9 гривень кіло.
Яловичина - вирізка, гуляш: 35 лір за 1 кг або 149,60 гривень кіло.
Сало: безкоштовно видає в мечеті муедзін.
Хі-хі.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 20:16

Репортаж про те, в якому стані здається поблизу мого будинка новобудова із назвою LION HOME - там вже майже все готове для здачі будинка та передачі квартир у користування покупцям.
Розташування не саме класне - вулиця із інтенсивним рухом - але НЕ на місті фабрики із виробництва ртутних термометрів... Крім того, на протязі місяця побудували зовсім нову кільцеву розв"язку поруч із будинком, якісно організуваши рух - хочеш - на віадук - та на море, а хочеш - в бік пляжу під соснами "Сарису", а хочеш в - центр, відвідати Археологічний музей Анталії...
Подивимося, що продають у теплому Львові за 1 000 доларів квадрат, і що - в холодній Анталії.
Просто для порівняння та оцінки того, що саме - бетон - цегла - штукатурка - кондиціонери - меблі - повністю готові санвузли - коштує 1 000 доларів квадрат.

Ну ось, як я і обіцяв - репортаж про новобудову.
Скажу відразу, що я був не один - а із фаівцями в галузі проектування та будівництва будинків в Україні.
Новий комплекс має назву LION HOME - цей комплекс займає - я навіть здивувався - досить велику територію, тут і парковка для авто, і великий (!!!) плавальний басейн, і зона відпочинку з альтанкою.
Зображення
Зображення
Зображення
Будинок має поверхи:
- "0" - великий простір під магазин або кафе (ще пусто).
- поверхи 1, 2, 3 - стандарт, квартири "1+1" та "2+1".
- поверх 4 - дворівневі квартири.
Всього квартир 4х5=20.

В квартирах не встановлені кондиціонери - проведені тільки комунікацї під встановлення зовнішніх та внутрішніх блоків.
Сподобалися лоджії.
Меблі встановлено в кухні.
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення

Виконання будівельне будинка якісне, мої приятелі поставили "відмінну" оцінку.
Зауваження було тільки щодо вирішення під"їзду до воріт відкритого паркування на території - просто залили під"їзд бетоном, не встановивши бордюри обабіч та не "з"єднавши"" шар бетону із шаром асфальту вулиці.
Сам будинок виглядає дорого, а заїзд для авто на територію - дешево.

Недоліки такі:
- вулиця досить з інтенсивним рухом авто та автобусів. Половина квартир буде "дивитися" або на цю вулицю, або на "закритий" двір та поруч розташований досить близько будинок.
- не встановлені кондиціонери.
- напроти - такая ж за площею ділянка землі, яка не забудована - там точно буде будинок та закриє від з вікон на гори.
- квартири невеликі за площею - квартира "1+1" - площа "брутто" - 55 квадратів, площа "нетто" - як нас запевнили - 50. Думаю, що реально трохи менше.

Позитив - ціна - квартира "1+1" - 260 000 лір або 260 000/5,84= 44 500 доларів США.

Висновок такий:
- бюджетний варіант. Собі би я не купив, незважаючи на реально якісну забудову та просто прекрасну територію комплекса.
- дає орієнтир того, що може коштувати 1 000 доларів квадратний метр - квартира типу "вселяйся відразу та відразу живи" - в Україні однозначно завищена ціна на залізобетонні паралелепіпеди.
- з бюджетних варіантів можна знайти і цікавіше - наприклад, чудова квартира "1+1" всього за 34 000 ойро в сусідньому будинку - з меблями та повним ремонтом.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 07:24

а що плагіат фото із сайту турецької нерухомості дозволено?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 07:35

  flyman написав:а що плагіат фото із сайту турецької нерухомості дозволено?

Их рекламному агенству все можно.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 08:08

  flyman написав:а що плагіат фото із сайту турецької нерухомості дозволено?


А що не так?
Там чітко вказано авторство деяких фото.
Для загального розвитку:
Плагиат - выдача чужого произведения за своё или незаконное опубликование чужого произведения под своим именем, литературное воровство.
Де в мене "Выдача чужого произведения за своё"?
В школі точно вчилися?
Понаехал аж з кроваті скотився... швидше - за клавіатуру... і це в 01-00 годину ночі за місцем оренди приміщення!

Вивчайте "матчасть".
Який ще недолік в мене знайдете?
Коми в моїх текстах всі стоять "на місцях"? (у вас - не всі).
Речення вся починаються з великої букви? (у вас - на всі).
Всі іменники використовуються в правильному відмінку? (у вас - на всі).
Всі фото мною зроблені із "правильного" ракурсу?
Экспозиція достатня?
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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