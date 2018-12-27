Додано: Вів 08 жов, 2019 20:16

із назвою LION HOME - там вже майже все готове для здачі будинка та передачі квартир у користування покупцям.Розташування не саме класне - вулиця із інтенсивним рухом - але НЕ на місті фабрики із виробництва ртутних термометрів... Крім того, на протязі місяця побудували зовсім нову кільцеву розв"язку поруч із будинком, якісно організуваши рух - хочеш - на віадук - та на море, а хочеш - в бік пляжу під соснами "Сарису", а хочеш в - центр, відвідати Археологічний музей Анталії...Подивимося, що продають у теплому Львові за 1 000 доларів квадрат, і що - в холодній Анталії.Просто для порівняння та оцінки того, що саме - бетон - цегла - штукатурка - кондиціонери - меблі - повністю готові санвузли - коштує 1 000 доларів квадрат.Ну ось, як я і обіцяв - репортаж про новобудову.Скажу відразу, що я був не один - а із фаівцями в галузі проектування та будівництва будинків в Україні.Новий комплекс має назву LION HOME - цей комплекс займає - я навіть здивувався - досить велику територію, тут і парковка для авто, і великий (!!!) плавальний басейн, і зона відпочинку з альтанкою.Будинок має поверхи:- "0" - великий простір під магазин або кафе (ще пусто).- поверхи 1, 2, 3 - стандарт, квартири "1+1" та "2+1".- поверх 4 - дворівневі квартири.Всього квартир 4х5=20.В квартирах не встановлені кондиціонери - проведені тільки комунікацї під встановлення зовнішніх та внутрішніх блоків.Сподобалися лоджії.Меблі встановлено в кухні.мої приятелі поставили "відмінну" оцінку.Зауваження було тільки щодо вирішення під"їзду до воріт відкритого паркування на території - просто залили під"їзд бетоном, не встановивши бордюри обабіч та не "з"єднавши"" шар бетону із шаром асфальту вулиці.Сам будинок виглядає дорого, а заїзд для авто на територію - дешево.Недоліки такі:- вулиця досить з інтенсивним рухом авто та автобусів. Половина квартир буде "дивитися" або на цю вулицю, або на "закритий" двір та поруч розташований досить близько будинок.- не встановлені кондиціонери.- напроти - такая ж за площею ділянка землі, яка не забудована - там точно буде будинок та закриє від з вікон на гори.- квартири невеликі за площею - квартира "1+1" - площа "брутто" - 55 квадратів, площа "нетто" - як нас запевнили - 50. Думаю, що реально трохи менше.квартира "1+1" - 260 000 лір або 260 000/5,84= 44 500 доларів США.Висновок такий:- бюджетний варіант. Собі би я не купив, незважаючи на реально якісну забудову та просто прекрасну територію комплекса.- дає орієнтир того, що може коштувати 1 000 доларів квадратний метр - квартира типу "вселяйся відразу та відразу живи" - в Україні однозначно завищена ціна на залізобетонні паралелепіпеди.- з бюджетних варіантів можна знайти і цікавіше - наприклад, чудова квартира "1+1" всього за 34 000 ойро в сусідньому будинку - з меблями та повним ремонтом.