Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ну и слава Богу. Но лучше не судиться... Жизнь коротка. Самое дорогое у человека - это жизнь. Она даётся ему один раз, и прожить её - как писал украинский хлопец с Волыни Коля Островский - надо там, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы...
О НЕДВИЖИМОСТИ
В Анталию на отдых прибыло 10 семей воинов ВСУ, погибших в боях за Украину. Их пребывание обеспечила и организовала украинская диаспора. Авиаперелет профинансировала мэрия Львова. Не все украинцы - жители Анталии - могли взять себе на проживание семью: - обязательнее условие - выделение отдельной комнаты в своей квартире (надо иметь как минимум "2+1" квартиру); - обеспечить полное пропитание. Но вот 10 семей прибыли и их тепло приняли... В Анталии +27 (сегодня облачно, даже с 22-00 обещали дождик, но вроде не будет), море +27. Я думаю - им понравится.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt написав:Ну и слава Богу. Но лучше не судиться... Жизнь коротка. Самое дорогое у человека - это жизнь. Она даётся ему один раз, и прожить её - как писал украинский хлопец с Волыни Коля Островский - надо там, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы...
О НЕДВИЖИМОСТИ
В Анталию на отдых прибыло 10 семей воинов ВСУ, погибших в боях за Украину. Их пребывание обеспечила и организовала украинская диаспора. Авиаперелет профинансировала мэрия Львова. Не все украинцы - жители Анталии - могли взять себе на проживание семью: - обязательнее условие - выделение отдельной комнаты в своей квартире (надо иметь как минимум "2+1" квартиру); - обеспечить полное пропитание. Но вот 10 семей прибыли и их тепло приняли... В Анталии +27 (сегодня облачно, даже с 22-00 обещали дождик, но вроде не будет), море +27. Я думаю - им понравится.
Акурт, як ти особисто допомагаєш сім'ям загинувших українських солдат і офіцерів? В Анталії? Ти ж неначе багата людина?
Востаннє редагувалось Frant в Вів 08 жов, 2019 09:01, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Не могу, это со слов как раз конечного пострадавшего купившего квартиру. Там чистый криминал, родственники по сговору лиц засунули старушку в дурку. Сын приехал нашел квартиру с новым владельцем, владелец даже ремонт успел сделать. Результат бабулю высвободили, вернули в квартиру, его лишили квартиры, посадили виновных, они должны выплачивать ему как пострадавшему сумму сделки, но денег у них нет и они в тюрьме. Но то что регистрация будет отменена на начального владельца это 100%. Вот из последних споров даже у коллекторов по ипотеке забирают регистрацию прав собственности: Справа N 638/20000/16-ц Провадження N 14-2цс19
Туркоман і його клони - замовкли. Їм стало сумно...
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Почитав з інтересом гілку про Львіську нерухомість - то будують чудові термітники на місці асфальтових заводів, то на місці смітників. Саме цікаве - розмірковують про ремонт залізобетонних паралелепіпедів, які чомусь називають "квартирами". Цікавим є роздуми про те, чи варто взяти "новобудову" в центрі Львова по 1400 доларів квадрат для того, щоби здавати по 14 000 гривень на місяць - цікаво - рахували чи ні, за скільки десятків років відіб"ють вкладені кошти? Мої приятелі слухають мене і не беруть в центрі - і вдало здають однушки та двушки у Львові. І зовсім не в центрі Львова, а на півдні Львова. І ремонт залізобетонних паралелепіпедів до приведення в житловий стан зараз - в ці дні - у Львові реально коштує шалених грошей... і нервів... Я трохи зайнятий ці дні - забезпечую автотранспортний та туристично-пізнавальний супровід сімей загиблих воїнів ВСУ, що прибули на відпочинок в квартирах української діапори - але спробую зробити репортаж про те, в якому стані здається поблизу мого будинка новобудова із назвою LION PARK - там вже майже все готове для здачі будинка та передачі квартир у користування покупцям. Розташування не саме класне - вулиця із інтенсивним рухом - але НЕ на місті фабрики із виробництва ртутних термометрів... Крім того на протязі місяця побудували зовсім нову кільцеву розв"язку поруч із будинком, якісно організуваши рух - хочеш - на віадук - та на море, а хочеш - в бік пляжу під соснами "Сарису", а хочеш в - центр, відвідати Археологічний музей Анталії... Подивимося, що продають у теплому Львові за 1 000 доларів квадрат, і що - в холодній Анталії. Просто для порівняння та оцінки того, що саме - бетон - цегла - штукатурка - кондиціонери - меблі - повністю готові санвузли - коштує 1 000 доларів квадрат.
Вчора проїзджав вулицею - огородили будівельним парканом ще одну ділянку землі... Як писали тут фахівці із нерухомості: "Шеф, усьо пропало, бідівництво в Туреччині зупинилося: бетону немає, арматуру з"їли жаби, і ніхто нічого не купує..." А "шеф" слухає та будує і будує. Приємна новина із міжнародного валютного ринку: Турки плачуть, а українці - посміхаються... 25,00/5,84=4,28 Пальне - бензин А95+ 7,02 ліри х 4,28=30,04 гривні за літр. Молоко - жірність 3,7% 3,00х4,28=12,84 гривні за літр Олія оливкова 21х4,28=90 гривень за 1 літр (не за мензурку в 250 мл, а за літр). Лосось - тушка - 40 х 4,28=171,20 гривні за 1 кг (затягує приблизно 3 кг). Масло вершкове - 1 кг - 32 ліри або 32х4,28=137 гривень за кіло або 27 гривень пачка в 200 грамів (жирність 82%). Курка 8,95х4,28=38 гривень за 1 кг Томати та будь яка городина - баклажани, огірки та все інше - 1-2 ліри або 4,28-8,56 гривні за кіло. Цитрини - 2 ліри або 9 гривень кіло. Яловичина - вирізка, гуляш: 35 лір за 1 кг або 149,60 гривень кіло. Сало: безкоштовно видає в мечеті муедзін. Хі-хі.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Репортаж про те, в якому стані здається поблизу мого будинка новобудова із назвою LION HOME - там вже майже все готове для здачі будинка та передачі квартир у користування покупцям. Розташування не саме класне - вулиця із інтенсивним рухом - але НЕ на місті фабрики із виробництва ртутних термометрів... Крім того, на протязі місяця побудували зовсім нову кільцеву розв"язку поруч із будинком, якісно організуваши рух - хочеш - на віадук - та на море, а хочеш - в бік пляжу під соснами "Сарису", а хочеш в - центр, відвідати Археологічний музей Анталії... Подивимося, що продають у теплому Львові за 1 000 доларів квадрат, і що - в холодній Анталії. Просто для порівняння та оцінки того, що саме - бетон - цегла - штукатурка - кондиціонери - меблі - повністю готові санвузли - коштує 1 000 доларів квадрат.
Ну ось, як я і обіцяв - репортаж про новобудову. Скажу відразу, що я був не один - а із фаівцями в галузі проектування та будівництва будинків в Україні. Новий комплекс має назву LION HOME - цей комплекс займає - я навіть здивувався - досить велику територію, тут і парковка для авто, і великий (!!!) плавальний басейн, і зона відпочинку з альтанкою. Будинок має поверхи: - "0" - великий простір під магазин або кафе (ще пусто). - поверхи 1, 2, 3 - стандарт, квартири "1+1" та "2+1". - поверх 4 - дворівневі квартири. Всього квартир 4х5=20.
В квартирах не встановлені кондиціонери - проведені тільки комунікацї під встановлення зовнішніх та внутрішніх блоків. Сподобалися лоджії. Меблі встановлено в кухні.
Виконання будівельне будинка якісне, мої приятелі поставили "відмінну" оцінку. Зауваження було тільки щодо вирішення під"їзду до воріт відкритого паркування на території - просто залили під"їзд бетоном, не встановивши бордюри обабіч та не "з"єднавши"" шар бетону із шаром асфальту вулиці. Сам будинок виглядає дорого, а заїзд для авто на територію - дешево.
Недоліки такі: - вулиця досить з інтенсивним рухом авто та автобусів. Половина квартир буде "дивитися" або на цю вулицю, або на "закритий" двір та поруч розташований досить близько будинок. - не встановлені кондиціонери. - напроти - такая ж за площею ділянка землі, яка не забудована - там точно буде будинок та закриє від з вікон на гори. - квартири невеликі за площею - квартира "1+1" - площа "брутто" - 55 квадратів, площа "нетто" - як нас запевнили - 50. Думаю, що реально трохи менше.
Позитив - ціна - квартира "1+1" - 260 000 лір або 260 000/5,84= 44 500 доларів США.
Висновок такий: - бюджетний варіант. Собі би я не купив, незважаючи на реально якісну забудову та просто прекрасну територію комплекса. - дає орієнтир того, що може коштувати 1 000 доларів квадратний метр - квартира типу "вселяйся відразу та відразу живи" - в Україні однозначно завищена ціна на залізобетонні паралелепіпеди. - з бюджетних варіантів можна знайти і цікавіше - наприклад, чудова квартира "1+1" всього за 34 000 ойро в сусідньому будинку - з меблями та повним ремонтом.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
а що плагіат фото із сайту турецької нерухомості дозволено?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman написав:а що плагіат фото із сайту турецької нерухомості дозволено?
А що не так? Там чітко вказано авторство деяких фото. Для загального розвитку: Плагиат - выдача чужого произведения за своё или незаконное опубликование чужого произведения под своим именем, литературное воровство. Де в мене "Выдача чужого произведения за своё"? В школі точно вчилися? Понаехал аж з кроваті скотився... швидше - за клавіатуру... і це в 01-00 годину ночі за місцем оренди приміщення!
Вивчайте "матчасть". Який ще недолік в мене знайдете?
Коми в моїх текстах всі стоять "на місцях"? (у вас - не всі). Речення всі починаються з великої букви? (у вас - на всі). Всі іменники/прикметники/дієслова використовуються в правильному відмінку? (у вас - на всі). Всі фото мною зроблені із "правильного" ракурсу? Экспозиція достатня?
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
flyman написав:а що плагіат фото із сайту турецької нерухомості дозволено?
А що не так? Там чітко вказано авторство деяких фото. Для загального розвитку: Плагиат - выдача чужого произведения за своё или незаконное опубликование чужого произведения под своим именем, литературное воровство. Де в мене "Выдача чужого произведения за своё"? В школі точно вчилися? Понаехал аж з кроваті скотився... швидше - за клавіатуру... і це в 01-00 годину ночі за місцем оренди приміщення!
Вивчайте "матчасть". Який ще недолік в мене знайдете?
Коми в моїх текстах всі стоять "на місцях"? (у вас - не всі). Речення всі починаються з великої букви? (у вас - на всі). Всі іменники/прикметники/дієслова використовуються в правильному відмінку? (у вас - на всі). Всі фото мною зроблені із "правильного" ракурсу? Экспозиція достатня?
де посилання на оригінал? а дозвіл маєте на розміщення?
ви як в книжках щось пишете то даєте ж посилання на джерела цитат. інакше це розглядається як плагіат. так що не заливайте баки.
деяких - це як? тобто акурт в супермаркеті за одину палку ковбаси заплатив, а ще за три ні, але він не злодій і не крав, бо за одну заплачено. Л - логіка
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.