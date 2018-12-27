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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 469470471472
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 12:28

  akurt написав: Адекватний читач знає, що я відповідаю за кожне своє слово


Знаємо, знаємо:
  akurt написав: я не ріелтор, не був їм,

  akurt написав:Длинная история работы с моим клиентом почти закончилась именно сегодня успехом: продал виллу в Крыму с мая 2015...
Хвастаюсь!
Вилла была выставлена на продажу в мае 2015 за 600 000 долларов.
Я ее лично посетил в мае 2015, осмотрел, пощупал руками и назвал цифру - хвастаюсь - 350 000 долларов.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 12:31

  Frant написав:
  akurt написав: Адекватний читач знає, що я відповідаю за кожне своє слово


Знаємо, знаємо:
  akurt написав: я не ріелтор, не був їм,

  akurt написав:Длинная история работы с моим клиентом почти закончилась именно сегодня успехом: продал виллу в Крыму с мая 2015...
Хвастаюсь!
Вилла была выставлена на продажу в мае 2015 за 600 000 долларов.
Я ее лично посетил в мае 2015, осмотрел, пощупал руками и назвал цифру - хвастаюсь - 350 000 долларов.

не ріелтор, а консультант! (не на смоктала, а заробила)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 12:37

Моя відповідь на зауваження пана flyman біла видалена так миттєво, що навіть і пан Frant здивувася.
Прямо цирк.
Саме смішне, що у видаленому тексті бли наведені із Вікіпедії цитати із визначенням того, що таке "Репортаж" та СЛОВО В СЛОВО цитати пана flyman З ЦЬОГО ФОРУМУ за 2014 рік.
Повторюю: слово в слово із вказуванням автора.
Тим цитатам - хто встиг прочитати - всі здивувалися, ну як і я...

Для пана Frant, який так опікується моїми статками (слава Богу, вже йогуртом перестав опікуватися - явний прогрес) та моєю роботою:
client noun [UK /ˈklaɪ.ənt/ US a customer or someone who receives services esp. from a lawyer or other person who gives advice:
He’s a sports agent and has a lot of basketball players as clients.

advice
Зображення

Гадаю, що тепер не будуть ночами снитися ріелтори та ріелторки.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 13:02

  flyman написав:
  Frant написав:
  akurt написав: Адекватний читач знає, що я відповідаю за кожне своє слово


Знаємо, знаємо:
  akurt написав: я не ріелтор, не був їм,

  akurt написав:Длинная история работы с моим клиентом почти закончилась именно сегодня успехом: продал виллу в Крыму с мая 2015...
Хвастаюсь!
Вилла была выставлена на продажу в мае 2015 за 600 000 долларов.
Я ее лично посетил в мае 2015, осмотрел, пощупал руками и назвал цифру - хвастаюсь - 350 000 долларов.

не ріелтор, а консультант! (не на смоктала, а заробила)



Пані модератор Ірино!
Ви, якщо видаляєте мою відповідь (а фактично просто цитати з цього форуму) на репліку на мою адресу, то мабуть видаляйте і таке - а то вже (дієслово видалено) тут.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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