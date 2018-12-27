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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 жов, 2019 12:28
akurt написав:
Адекватний читач знає, що я відповідаю за кожне своє слово
Знаємо, знаємо:
akurt написав:
я не ріелтор, не був їм,
akurt написав:
Длинная история работы с моим клиентом почти закончилась именно сегодня успехом: продал виллу в Крыму с мая 2015...
Хвастаюсь!
Вилла была выставлена на продажу в мае 2015 за 600 000 долларов.
Я ее лично посетил в мае 2015, осмотрел, пощупал руками и назвал цифру - хвастаюсь - 350 000 долларов.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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Додано: Сер 09 жов, 2019 12:31
Frant написав:
akurt написав:
Адекватний читач знає, що я відповідаю за кожне своє слово
Знаємо, знаємо:
akurt написав:
я не ріелтор, не був їм,
akurt написав:
Длинная история работы с моим клиентом почти закончилась именно сегодня успехом: продал виллу в Крыму с мая 2015...
Хвастаюсь!
Вилла была выставлена на продажу в мае 2015 за 600 000 долларов.
Я ее лично посетил в мае 2015, осмотрел, пощупал руками и назвал цифру - хвастаюсь - 350 000 долларов.
не ріелтор, а консультант! (не на смоктала, а заробила)
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Сер 09 жов, 2019 13:15
В лонгріді наведені цитати ВАШІ з цього форуму.
Ви забули, а я - ні.
Про "сауну" - то літературний прийом, щоби текст не виглядав "сухим". Як бачите, я літератруним прийомом і не тільки - володію добре.
А все інше - на 100% - Ваше.
І взагалі "Рукописи не горят!"( М. Булгаков про роль і долю митця).
Востаннє редагувалось akurt
в Сер 09 жов, 2019 13:17, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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Додано: Сер 09 жов, 2019 13:16
akurt написав:
В лонгріді
наведені цитати ВАШІ з цього форуму.
Ви забули, а я - ні.
І взагалі "Рукописи не горят!"( М. Булгаков про роль і долю митця).
ага з ПП:
"Саме цікаве було, коли ми з вами були в сауні, то був рік 2014 "
акурт був зі мною в сауні в 2014
чомусь пригадався Понаехал із "мацанням геніталей"
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Сер 09 жов, 2019 13:19
На жаль, Ви не знали і не знаєте, що таке "Репортаж", що таке "Плагіат", які бувають види літературних прийомів, в яких використовуються ОРИГІНАЛЬНІ цитати, і на жаль, крім Вас, мене та Франта мою відповідь ніхто не читав.
Це взагалі добре - бо Вам тепер не так стидно.
Чесно кажучі, я - читаючи ваші численні повідомлення - ДУЖЕ ДУЖЕ здивований, як ви займаєтеся все життя похибками.
Чергова похибка - звинувачення мене у плагіаті.
Раджу вам на попередній сторінці видалити та не позоритися.
Форум взагалі-то фінансовий, якщо це слово вам щось говорить.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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akurt
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Додано: Сер 09 жов, 2019 13:35
разі в маслі.
хто тримав долар, той з ним і лишився.
А все що я читав про нерухомість на курортах, то ті хто входив (Болгарія, Грузія, Туреччина і т.д.), пишуть що виходили із збитками.
Тому тут вже 100 раз писалося, що тре обдувати при входженні в інвестицію шляхи виходу і ризики.
Ви придумайте історію з хеппі енд виходу з курортної нерухомості.
Будем читати з охотою.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Сер 09 жов, 2019 13:40
А ви часом не плутаєте "інвестиції" із "Купівлею житла для себе"?
Ось, наприклад, у Вас є квартира, хата, будинок, якесь житло?
Наприклад - сподіваюся - є.
Якщо житло подарували тесть/теща - то їх інвестиція в щастя доні, незважаючи на те, що зять дає дурні поради.
Якщо зять сам заробив собі житло - то вже не є інвестиція.
Хоча стіни, ціна, будинок та шпалери - ті самі.
В останньому випадку - квартира/хата/будинок/намет - то такий самий витратний матеріал для життя, як ковбаса, яку ви тут з ненавистю згадували 2 сторінки тому або туалетний папір.
Можна тільки із філіжанкої кави розмірковувати про наступне:
"Ось аби теща та розлучилася із тестем, та вигнати б того тестя, та переселитися та в тещину квартиру, а цю би ось продати - хоч за що - та на тії гроші та накупити кріпти, от би була гранд-інвестиція!"
Якщо ви купили квартиру ДЛЯ себе або дачу для відпочинку, або штани, або футболку, або автівку - то не є інвестиція.
То є витратний матеріал.
Можна тільки розмірковувати, той витратний матеріал вас задовільняє повністю, чи частково.
Востаннє редагувалось akurt
в Сер 09 жов, 2019 13:54, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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Додано: Сер 09 жов, 2019 13:53
flyman написав:
все що я читав про нерухомість на курортах, то ті хто входив (Болгарія, Грузія, Туреччина і т.д.), пишуть що виходили із збитками.
Абсолютно вірно!Курортна нерухомість не є предметом першої чи другої необхідності
.
akurt написав:
Як бачите, я літератруним прийомом і не тільки - володію добре.
А все інше - на 100% - Ваше.
І взагалі "Рукописи не горят!"( М. Булгаков про роль і долю митця).
Хіба митець рекламує турецьку чи київську нерухомість????
То є ремісник, заробітчанин((((
пані Акурт сплутала очевидні речі.
Ех, зовсім нерозумна...
flyman написав:
Ви придумайте історію з хеппі енд виходу з курортної нерухомості.
Акурте, напишіть щось достойне! Повість чи хоча би пристойне оповідання.
В якому фігурувала би турецька нерухомість і дешевий йогурт як атрибут чого позитивного, що врятувало би героїв від пошесті, нападу туркоманів, епідемії, наклепів злого графомана і т.п.
Ваші фото іржавої арматури і пісяючих песиків на прогулянці - викликають у нас нудьгу...
Востаннє редагувалось Frant
в Сер 09 жов, 2019 14:06, всього редагувалось 5 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Сер 09 жов, 2019 14:03
akurt написав:
У нас тут цікава дискусія із паном flyman про інвестиції.
Невже???
А ми думали, що п.Акурт тупо рекламує турецькі новобуди в Анталії.
Ок.
Наведіть докази, з посиланням на англомовні сайти, що курортна нерухомість в Туречччині користується шаленим попитом і продається дорожче, ніж куплялась. Причому здорожчання вище за інфляцію.
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