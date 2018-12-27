Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
хто тримав грн., наразі в маслі. хто тримав долар, той з ним і лишився. А все що я читав про нерухомість на курортах, то ті хто входив (Болгарія, Грузія, Туреччина і т.д.), пишуть що виходили із збитками.
Тому тут вже 100 раз писалося, що тре обдувати при входженні в інвестицію шляхи виходу і ризики.
Ви придумайте історію з хеппі енд виходу з курортної нерухомості. Будем читати з охотою.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 09 жов, 2019 16:08, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
А ви часом не плутаєте "інвестиції" із "Купівлею житла для себе"? Ось, наприклад, у Вас є квартира, хата, будинок, якесь житло? Наприклад - сподіваюся - є.
Якщо житло подарували тесть/теща - то їх інвестиція в щастя доні, незважаючи на те, що зять дає дурні поради. Якщо зять сам заробив собі житло - то вже не є інвестиція. Хоча стіни, ціна, будинок та шпалери - ті самі. В останньому випадку - квартира/хата/будинок/намет - то такий самий витратний матеріал для життя, як ковбаса, яку ви тут з ненавистю згадували 2 сторінки тому або туалетний папір. Можна тільки із філіжанкої кави розмірковувати про наступне: "Ось аби теща та розлучилася із тестем, та вигнати б того тестя, та переселитися та в тещину квартиру, а цю би ось продати - хоч за що - та на тії гроші та накупити кріпти, от би була гранд-інвестиція!" Якщо ви купили квартиру ДЛЯ себе або дачу для відпочинку, або штани, або футболку, або автівку - то не є інвестиція. То є витратний матеріал. Можна тільки розмірковувати, той витратний матеріал вас задовільняє повністю, чи частково.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 09 жов, 2019 13:54, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
flyman написав:все що я читав про нерухомість на курортах, то ті хто входив (Болгарія, Грузія, Туреччина і т.д.), пишуть що виходили із збитками.
Абсолютно вірно! Курортна нерухомість не є предметом першої чи другої необхідності.
akurt написав:Як бачите, я літератруним прийомом і не тільки - володію добре. А все інше - на 100% - Ваше. І взагалі "Рукописи не горят!"( М. Булгаков про роль і долю митця).
Хіба митець рекламує турецьку чи київську нерухомість???? То є ремісник, заробітчанин((((
пані Акурт сплутала очевидні речі. Ех, зовсім нерозумна...
flyman написав:Ви придумайте історію з хеппі енд виходу з курортної нерухомості.
Акурте, напишіть щось достойне! Повість чи хоча би пристойне оповідання. В якому фігурувала би турецька нерухомість і дешевий йогурт як атрибут чого позитивного, що врятувало би героїв від пошесті, нападу туркоманів, епідемії, наклепів злого графомана і т.п.
Ваші фото іржавої арматури і пісяючих песиків на прогулянці - викликають у нас нудьгу...
Востаннє редагувалось Frant в Сер 09 жов, 2019 14:06, всього редагувалось 5 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
akurt написав:У нас тут цікава дискусія із паном flyman про інвестиції.
Невже??? А ми думали, що п.Акурт тупо рекламує турецькі новобуди в Анталії.
Ок. Інвестиція - це означає, що людина планує продати дорожче, ніж купила.
Акурт! Наведіть докази, з посиланням на англомовні сайти, що курортна нерухомість в Туречччині користується шаленим попитом і продається дорожче, ніж куплялась. Причому здорожчання вище за інфляцію. Зможете це довести?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Подача заявки на ВНЖ по причине владения недвижимостью - через сайт Миграционной службы. Стоимость услуг Миграционной службы - в случае оформления ВНЖ на 2 года - госпошлина и стоимость карточки - 905 лир или 905/5,85=155 долларов США. Сегодня подали заявку - назначат дату личной подачи документов и собеседование на 1 ноября и далее. Обязательное условие - оформление Медицинского страхования иностранца - цена Полиса на 2 года - на одного человека - 1200 лир или 1200/5,85=205 долларов США. Нужно оформлять в солидной страховой компании, они имеют Договора на обслуживание с 3 000 медицинских учреждений на территории Турции.
После личной подачи документов и прохождения собеседования до момента получения на руки ID-удостоврения ВНЖ (обычно проходит 30-45 дней) можно покидать территорию Турецкой республики на срок не более 15-ти дней. После получения документа - приходит по почте - можно покидать территорию Турецкой республики неограниченное количество раз и на неограниченный срок.
Никакие посредники не нужны.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).