Додано: Сер 09 жов, 2019 13:35

хто тримав грн., наразі в маслі.

хто тримав долар, той з ним і лишився.

А все що я читав про нерухомість на курортах, то ті хто входив (Болгарія, Грузія, Туреччина і т.д.), пишуть що виходили із збитками.



Тому тут вже 100 раз писалося, що тре обдувати при входженні в інвестицію шляхи виходу і ризики.



Ви придумайте історію з хеппі енд виходу з курортної нерухомості.

Будем читати з охотою.

Востаннє редагувалось flyman в Сер 09 жов, 2019 16:08, всього редагувалось 1 раз.

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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.