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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 469470471472
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 13:35

хто тримав грн., наразі в маслі.
хто тримав долар, той з ним і лишився.
А все що я читав про нерухомість на курортах, то ті хто входив (Болгарія, Грузія, Туреччина і т.д.), пишуть що виходили із збитками.

Тому тут вже 100 раз писалося, що тре обдувати при входженні в інвестицію шляхи виходу і ризики.

Ви придумайте історію з хеппі енд виходу з курортної нерухомості.
Будем читати з охотою.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 09 жов, 2019 16:08, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 13:40

А ви часом не плутаєте "інвестиції" із "Купівлею житла для себе"?
Ось, наприклад, у Вас є квартира, хата, будинок, якесь житло?
Наприклад - сподіваюся - є.

Якщо житло подарували тесть/теща - то їх інвестиція в щастя доні, незважаючи на те, що зять дає дурні поради.
Якщо зять сам заробив собі житло - то вже не є інвестиція.
Хоча стіни, ціна, будинок та шпалери - ті самі.
В останньому випадку - квартира/хата/будинок/намет - то такий самий витратний матеріал для життя, як ковбаса, яку ви тут з ненавистю згадували 2 сторінки тому або туалетний папір.
Можна тільки із філіжанкої кави розмірковувати про наступне:
"Ось аби теща та розлучилася із тестем, та вигнати б того тестя, та переселитися та в тещину квартиру, а цю би ось продати - хоч за що - та на тії гроші та накупити кріпти, от би була гранд-інвестиція!"
Якщо ви купили квартиру ДЛЯ себе або дачу для відпочинку, або штани, або футболку, або автівку - то не є інвестиція.
То є витратний матеріал.
Можна тільки розмірковувати, той витратний матеріал вас задовільняє повністю, чи частково.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 09 жов, 2019 13:54, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 13:53

"Жизнь Кліма Самгіна" в турецькому варіанті?

  flyman написав:все що я читав про нерухомість на курортах, то ті хто входив (Болгарія, Грузія, Туреччина і т.д.), пишуть що виходили із збитками.

Абсолютно вірно!
Курортна нерухомість не є предметом першої чи другої необхідності.

  akurt написав:Як бачите, я літератруним прийомом і не тільки - володію добре.
А все інше - на 100% - Ваше.
І взагалі "Рукописи не горят!"( М. Булгаков про роль і долю митця).

Хіба митець рекламує турецьку чи київську нерухомість????
То є ремісник, заробітчанин((((

пані Акурт сплутала очевидні речі.
Ех, зовсім нерозумна...

  flyman написав:Ви придумайте історію з хеппі енд виходу з курортної нерухомості.
Акурте, напишіть щось достойне! Повість чи хоча би пристойне оповідання. :mrgreen:
В якому фігурувала би турецька нерухомість і дешевий йогурт як атрибут чого позитивного, що врятувало би героїв від пошесті, нападу туркоманів, епідемії, наклепів злого графомана і т.п.

Ваші фото іржавої арматури і пісяючих песиків на прогулянці - викликають у нас нудьгу...
Востаннє редагувалось Frant в Сер 09 жов, 2019 14:06, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 14:03

  akurt написав:У нас тут цікава дискусія із паном flyman про інвестиції.


Невже???
А ми думали, що п.Акурт тупо рекламує турецькі новобуди в Анталії.

Ок.
Інвестиція - це означає, що людина планує продати дорожче, ніж купила.

Акурт! Наведіть докази, з посиланням на англомовні сайти, що курортна нерухомість в Туречччині користується шаленим попитом і продається дорожче, ніж куплялась. Причому здорожчання вище за інфляцію. :mrgreen:
Зможете це довести?
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 16:42

Новости для оформляющих ВНЖ В Турции.

Подача заявки на ВНЖ по причине владения недвижимостью - через сайт Миграционной службы.
Стоимость услуг Миграционной службы - в случае оформления ВНЖ на 2 года - госпошлина и стоимость карточки - 905 лир или 905/5,85=155 долларов США.
Сегодня подали заявку - назначат дату личной подачи документов и собеседование на 1 ноября и далее.
Обязательное условие - оформление Медицинского страхования иностранца - цена Полиса на 2 года - на одного человека - 1200 лир или 1200/5,85=205 долларов США.
Нужно оформлять в солидной страховой компании, они имеют Договора на обслуживание с 3 000 медицинских учреждений на территории Турции.

После личной подачи документов и прохождения собеседования до момента получения на руки ID-удостоврения ВНЖ (обычно проходит 30-45 дней) можно покидать территорию Турецкой республики на срок не более 15-ти дней.
После получения документа - приходит по почте - можно покидать территорию Турецкой республики неограниченное количество раз и на неограниченный срок.

Никакие посредники не нужны.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 20:35

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Новости для оформляющих ВНЖ В Турции.
(далее бессмысленный текст для адвего)

Никакие посредники не нужны.

началась "Операция "Источник мира"
https://www.bbc.com/russian/news-49990717
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 20:45

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  flyman написав:придумайте історію з хеппі енд виходу з курортної нерухомості.
Будем читати з охотою.
бачили? Продам обьект недвижимости на юге Чехии
Щось пішло не так?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 21:03

  Мизантрóп написав:
  flyman написав:придумайте історію з хеппі енд виходу з курортної нерухомості.
Будем читати з охотою.
бачили? Продам обьект недвижимости на юге Чехии
Щось пішло не так?


Треба рекомендувати п.Акурт придбати ту піццерію! Південь Чехії! Чеські Будейовіци! Там марширував бравий вояк Швейк!

Можна замість піццерії зробити басейн, чи солярій, чи танцплощадку, чи парковку для велосипедів!

Вдала інвестиція! Вигода 150%!!!Акурте, налітай і купляй! Будеш трощити рибу і смоктати йогурт у власній піццерії!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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