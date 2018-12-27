Додано: Чет 10 жов, 2019 09:25

Смаколик 1.

Смаколик 2.

Смаколик 3.

Смаколик 4.

Смаколик 5.

Смаколик 6.

Смаколик 7.

Коли ви маєте чудову недорогу квартирку на всесвітньо відомому курорті, у Вас є багато смаколиків у прямому та переносному сенсі.Чудова погода - всі дні +30, вода в Середземному морі +27.Почався сезон помаранчів (2,5 ліри кіло або 10 гривень кіло), та гранатів. Чудовий yрoжай в цьому році - перші гранaти з"явилися по 5,5 ліри, і вже по 3,5 ліри - ще тиждень - і будуть по 1 лірі (4 гривні кіло). Тільки для мешканців мого мікрорайону - HURMA - бонус - 2 публічних сада з гранами - все безкоштовно, тільки треба "не перегинати палку" та не бути жадібним - я нариваю за раз по 4-6 штук для фреша.Сьогодні - відкриття Міжнародного фестивалю OLD TOWN, який відкриває УКРАЇНА (!!!), о 19-00 - початок безкоштовного концерту гурту КАЗКА. Українська діаспора готується до параду вишиванок (18-30, концерт відразу після параду).Відвідання кафе-кондитерської "Українські смаколики", де можна поїсти домашню їжу, випити чай з пирожинком, яке приготувала чарівна пані Олена. У них є вітчизняні продукти, працюють з вівторка по п'ятницю з 13-00 до 19-00, у суботу з 11-00 до 19-00.В понеділок 14 жовтня - День захисника України. В цей день українцям виділили славетний зал в самому центрі Анталії.Буде зустріч із братом відомого оперного співка Василя Сліпака - соліста Opéra de la Bastille, який повернувся в Україну на її захист та загинув в бою. Буде демонстрація фільма "Міф". В програмі взагалі - виступ рідного брата Василя Сліпака - Ореста; презентація фотовиставки "Батьки Небесного легіону"; тематичний концерт від представників українських громад Анталії.В суботу 19 жовтня - Анталія. Тарас Ващук. Знайомство з турецько-українською громадою письменника з України та презентація його нової книги.Пов"язаний ізЗ понеділка допомогав друзям, які тут живуть, виконувати SWIFT-перекази дітям в одну з євпропейських країн. Батьки хочуть допомогти дітям купити щось гарне там, де діти закріпилися та працюють. А батьки мають затишну квартиру в Анталії. Тому кожного разу по приїзду в Туреччину привозили по 2х11 000 доларів. Все законно. Тепер щодня переправляють гроші дітям. Кинулися робити так з України - Боже правий - купа паперів документів і результат - нульовий. Тут так получається: обмеження - в залежності від банку - 60 000 - 50 000 лір на добу або 10 000 - 8 500 доларів США. Комісія - в залежностi від турецького банку - від 50 лір (10 доларів). В понеділок відправили - у вівторок вже дитина побачила гроші в себе на рахунку. І так - кожен день.Як кажуть,- сьогодні з ними разом рвали гранати, сьогодні ж віправили черговий транш, сьогодні ж вони пішли на пляж.Вам ще сниться Албанія?