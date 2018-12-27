Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
хто тримав грн., наразі в маслі. хто тримав долар, той з ним і лишився. А все що я читав про нерухомість на курортах, то ті хто входив (Болгарія, Грузія, Туреччина і т.д.), пишуть що виходили із збитками.
Тому тут вже 100 раз писалося, що тре обдувати при входженні в інвестицію шляхи виходу і ризики.
Ви придумайте історію з хеппі енд виходу з курортної нерухомості. Будем читати з охотою.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 09 жов, 2019 16:08, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
А ви часом не плутаєте "інвестиції" із "Купівлею житла для себе"? Ось, наприклад, у Вас є квартира, хата, будинок, якесь житло? Наприклад - сподіваюся - є.
Якщо житло подарували тесть/теща - то їх інвестиція в щастя доні, незважаючи на те, що зять дає дурні поради. Якщо зять сам заробив собі житло - то вже не є інвестиція. Хоча стіни, ціна, будинок та шпалери - ті самі. В останньому випадку - квартира/хата/будинок/намет - то такий самий витратний матеріал для життя, як ковбаса, яку ви тут з ненавистю згадували 2 сторінки тому або туалетний папір. Можна тільки із філіжанкої кави розмірковувати про наступне: "Ось аби теща та розлучилася із тестем, та вигнати б того тестя, та переселитися та в тещину квартиру, а цю би ось продати - хоч за що - та на тії гроші та накупити кріпти, от би була гранд-інвестиція!" Якщо ви купили квартиру ДЛЯ себе або дачу для відпочинку, або штани, або футболку, або автівку - то не є інвестиція. То є витратний матеріал. Можна тільки розмірковувати, той витратний матеріал вас задовільняє повністю, чи частково.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 09 жов, 2019 13:54, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
flyman написав:все що я читав про нерухомість на курортах, то ті хто входив (Болгарія, Грузія, Туреччина і т.д.), пишуть що виходили із збитками.
Абсолютно вірно! Курортна нерухомість не є предметом першої чи другої необхідності.
akurt написав:Як бачите, я літератруним прийомом і не тільки - володію добре. А все інше - на 100% - Ваше. І взагалі "Рукописи не горят!"( М. Булгаков про роль і долю митця).
Хіба митець рекламує турецьку чи київську нерухомість???? То є ремісник, заробітчанин((((
пані Акурт сплутала очевидні речі. Ех, зовсім нерозумна...
flyman написав:Ви придумайте історію з хеппі енд виходу з курортної нерухомості.
Акурте, напишіть щось достойне! Повість чи хоча би пристойне оповідання. В якому фігурувала би турецька нерухомість і дешевий йогурт як атрибут чого позитивного, що врятувало би героїв від пошесті, нападу туркоманів, епідемії, наклепів злого графомана і т.п.
Ваші фото іржавої арматури і пісяючих песиків на прогулянці - викликають у нас нудьгу...
Востаннє редагувалось Frant в Сер 09 жов, 2019 14:06, всього редагувалось 5 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
akurt написав:У нас тут цікава дискусія із паном flyman про інвестиції.
Невже??? А ми думали, що п.Акурт тупо рекламує турецькі новобуди в Анталії.
Ок. Інвестиція - це означає, що людина планує продати дорожче, ніж купила.
Акурт! Наведіть докази, з посиланням на англомовні сайти, що курортна нерухомість в Туречччині користується шаленим попитом і продається дорожче, ніж куплялась. Причому здорожчання вище за інфляцію. Зможете це довести?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Подача заявки на ВНЖ по причине владения недвижимостью - через сайт Миграционной службы. Стоимость услуг Миграционной службы - в случае оформления ВНЖ на 2 года - госпошлина и стоимость карточки - 905 лир или 905/5,85=155 долларов США. Сегодня подали заявку - назначат дату личной подачи документов и собеседование на 1 ноября и далее. Обязательное условие - оформление Медицинского страхования иностранца - цена Полиса на 2 года - на одного человека - 1200 лир или 1200/5,85=205 долларов США. Нужно оформлять в солидной страховой компании, они имеют Договора на обслуживание с 3 000 медицинских учреждений на территории Турции.
После личной подачи документов и прохождения собеседования до момента получения на руки ID-удостоврения ВНЖ (обычно проходит 30-45 дней) можно покидать территорию Турецкой республики на срок не более 15-ти дней. После получения документа - приходит по почте - можно покидать территорию Турецкой республики неограниченное количество раз и на неограниченный срок.
Никакие посредники не нужны.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Коли ви маєте чудову недорогу квартирку на всесвітньо відомому курорті, у Вас є багато смаколиків у прямому та переносному сенсі.
Смаколик 1. Чудова погода - всі дні +30, вода в Середземному морі +27.
Смаколик 2. Почався сезон помаранчів (2,5 ліри кіло або 10 гривень кіло), та гранатів. Чудовий yрoжай в цьому році - перші гранaти з"явилися по 5,5 ліри, і вже по 3,5 ліри - ще тиждень - і будуть по 1 лірі (4 гривні кіло). Тільки для мешканців мого мікрорайону - HURMA - бонус - 2 публічних сада з гранами - все безкоштовно, тільки треба "не перегинати палку" та не бути жадібним - я нариваю за раз по 4-6 штук для фреша.
Смаколик 3. Сьогодні - відкриття Міжнародного фестивалю OLD TOWN, який відкриває УКРАЇНА (!!!), о 19-00 - початок безкоштовного концерту гурту КАЗКА. Українська діаспора готується до параду вишиванок (18-30, концерт відразу після параду). Смаколик 4. Відвідання кафе-кондитерської "Українські смаколики", де можна поїсти домашню їжу, випити чай з пирожинком, яке приготувала чарівна пані Олена. У них є вітчизняні продукти, працюють з вівторка по п'ятницю з 13-00 до 19-00, у суботу з 11-00 до 19-00.
Смаколик 5. В понеділок 14 жовтня - День захисника України. В цей день українцям виділили славетний зал в самому центрі Анталії. Буде зустріч із братом відомого оперного співка Василя Сліпака - соліста Opéra de la Bastille, який повернувся в Україну на її захист та загинув в бою. Буде демонстрація фільма "Міф". В програмі взагалі - виступ рідного брата Василя Сліпака - Ореста; презентація фотовиставки "Батьки Небесного легіону"; тематичний концерт від представників українських громад Анталії.
Смаколик 6. В суботу 19 жовтня - Анталія. Тарас Ващук. Знайомство з турецько-українською громадою письменника з України та презентація його нової книги.
Смаколик 7.Фінансовий. Пов"язаний із нерухомістю. З понеділка допомогав друзям, які тут живуть, виконувати SWIFT-перекази дітям в одну з євпропейських країн. Батьки хочуть допомогти дітям купити щось гарне там, де діти закріпилися та працюють. А батьки мають затишну квартиру в Анталії. Тому кожного разу по приїзду в Туреччину привозили по 2х11 000 доларів. Все законно. Тепер щодня переправляють гроші дітям. Кинулися робити так з України - Боже правий - купа паперів документів і результат - нульовий. Тут так получається: обмеження - в залежності від банку - 60 000 - 50 000 лір на добу або 10 000 - 8 500 доларів США. Комісія - в залежностi від турецького банку - від 50 лір (10 доларів). В понеділок відправили - у вівторок вже дитина побачила гроші в себе на рахунку. І так - кожен день. Як кажуть, "3-в-1" - сьогодні з ними разом рвали гранати, сьогодні ж віправили черговий транш, сьогодні ж вони пішли на пляж.
Вам ще сниться Албанія?
Have a nice day!
Востаннє редагувалось akurt в Чет 10 жов, 2019 10:10, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).