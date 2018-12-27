Додано: Чет 10 жов, 2019 10:15

Да, можно, все законно.



ВНЖ выдают также не только на основании владения недвижимостью, но и ее аренды на 1 год.

Процедура обычная, вместо права собственности (TAPU) в этом случае представляют Договор аренды квартиры (бланк стандартный, продается в любом магазине канцтоваров), заверенный нотариально.

После получения ВНЖ - можете покидать Турцию хоть на 11 месяцев из 12 - никаких ограничений нет.

Договор аренды обязательно должен быть заверен нотариально, услуги нотариуса стоят не дешево - 108 лир или примерно 500 гривен.

Цена аренды квартир в хорошем районе 1500 - 2000 лир в месяц (примерно 6000 - 8 000 гривен в месяц). Далеко от моря и в спальных районах есть по 800 лир в месяц. Но не советую.

Сейчас "наши граждане" знакомые сняли всего на 1 месяц - тогда дорого - 3000 лир месяц или примерно 12 000 гривен. Хотят осмотреться и принять решение. Похоже, что примут однозначно.

Между прочим, очень приятная семья.

МНЕ "ВЕЗЁТ" НА ВСТРЕЧИ С ХОРОШИМИ ЛЮДЬМИ.

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