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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 470471472473
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 10:15

Да, можно, все законно.

ВНЖ выдают также не только на основании владения недвижимостью, но и ее аренды на 1 год.
Процедура обычная, вместо права собственности (TAPU) в этом случае представляют Договор аренды квартиры (бланк стандартный, продается в любом магазине канцтоваров), заверенный нотариально.
После получения ВНЖ - можете покидать Турцию хоть на 11 месяцев из 12 - никаких ограничений нет.
Договор аренды обязательно должен быть заверен нотариально, услуги нотариуса стоят не дешево - 108 лир или примерно 500 гривен.
Цена аренды квартир в хорошем районе 1500 - 2000 лир в месяц (примерно 6000 - 8 000 гривен в месяц). Далеко от моря и в спальных районах есть по 800 лир в месяц. Но не советую.
Сейчас "наши граждане" знакомые сняли всего на 1 месяц - тогда дорого - 3000 лир месяц или примерно 12 000 гривен. Хотят осмотреться и принять решение. Похоже, что примут однозначно.
Между прочим, очень приятная семья.
МНЕ "ВЕЗЁТ" НА ВСТРЕЧИ С ХОРОШИМИ ЛЮДЬМИ.
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"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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