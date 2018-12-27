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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 жов, 2019 00:17
Ви ще не маєте золотої медалі із грифом "Бывалый", то поради будете роздавати, коли буде золота медаля...
А замість самогону рекомендую Хортицю в такой трикутній пляшці з визерунками та з надписом "Преміум" - дорого, але ж не будете почувати себе так погано вночі...
Востаннє редагувалось akurt
в П'ят 11 жов, 2019 00:20, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 00:20
Акурт, а до какого возраста в Турции призыв в армию?
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 00:21
Я вообще-то не курсе, но слышал, что служат АБСОЛЮТНО все и без всяких исключений.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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