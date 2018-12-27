RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 472473474475>
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 00:17

Ви ще не маєте золотої медалі із грифом "Бывалый", то поради будете роздавати, коли буде золота медаля...
А замість самогону рекомендую Хортицю в такой трикутній пляшці з визерунками та з надписом "Преміум" - дорого, але ж не будете почувати себе так погано вночі...
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 11 жов, 2019 00:20, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3723
З нами з: 12.02.09
Подякував: 762 раз.
Подякували: 531 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 00:20

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Акурт, а до какого возраста в Турции призыв в армию?
airmax78
 
Повідомлень: 32016
З нами з: 25.10.12
Подякував: 818 раз.
Подякували: 3696 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 00:21

Я вообще-то не курсе, но слышал, что служат АБСОЛЮТНО все и без всяких исключений.
Служить в армии - невероятно престижно.
Представьте - в самом центре Анталии огромный парк и там ресторан - так вот он ТОЛЬКО для военнослужащих реально и в отставке тоже - жесткая охрана.
Так вот, в этом ресторане блюда стоят 1 - 2 лиры.
То есть 4-8 гривен.

На территорию могут зайти только военнослужащие со своими девушками или родственниками.
Для справки: в обычном кафе блюдо стоит 15-25 лир.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 11 жов, 2019 00:24, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3723
З нами з: 12.02.09
Подякував: 762 раз.
Подякували: 531 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 00:21

  akurt написав:Я вообще-то не курсе, но слышал, что служат АБСОЛЮТНО все и без всяких исключений.

Вот это-то меня и беспокоит. Особенно учитывая их многовековой опыт использования отрядов янычар.
airmax78
 
Повідомлень: 32016
З нами з: 25.10.12
Подякував: 818 раз.
Подякували: 3696 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 00:24

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Там с курдами заваруха быстро не закончится. Во-первых более упертый народ еще поискать. А во-вторых, кадровые чистки в армии, устроенные Эрдоганом, не могли пройти бесследно для качества командного состава.
airmax78
 
Повідомлень: 32016
З нами з: 25.10.12
Подякував: 818 раз.
Подякували: 3696 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 00:25

Вас кто-то сильно напугал янычарами.
Будьте проще.
Просто есть страны, где не покупают справки в ГАИ или Медкнижки, и где все парни до одного служат в армии.
Защищая свою страну, а не колясь наркотой...
  airmax78 написав:А во-вторых, кадровые чистки в армии, устроенные Эрдоганом, не могли пройти бесследно для качества командного состава.

Откуда у вас такие сведения о "кадровой чистке" и о "бесследном"?
Вы сегодня почитайте встречи президента ЗЕ с корреспондентами.
Много интересного узнаете о тех, кто в эти дни руководит тем, чтобы вам и вашим детям завтра не перерезали горло буряты и жители Магнитогорска и Якутска.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 11 жов, 2019 00:29, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3723
З нами з: 12.02.09
Подякував: 762 раз.
Подякували: 531 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 00:29

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Да я только за. Но просто рисую ситуацию: получаю я вид на жительство, лежу себе в шезлонге на пляже Койяталы, и тут ко мне подходит Койяталинский военком и вручает повестку. А я, конечно, люблю Турцию, но не на столько.
airmax78
 
Повідомлень: 32016
З нами з: 25.10.12
Подякував: 818 раз.
Подякували: 3696 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 00:30

А вы сделайте проще: завтра выйдете на пляж в своем городе, ляжте в шезлонг и ждите повестку из военкомата.
И не путайте грешное с праведным: если вы получили ВНЖ, то это не разрешение служить в армии, а просто разрешение находиться здесь 12 месяцев в году.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3723
З нами з: 12.02.09
Подякував: 762 раз.
Подякували: 531 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 00:34

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

ВНЖ - это значит они точно знают где я живу. Я очень боюсь войны с курдами. Курды пленных не берут.
airmax78
 
Повідомлень: 32016
З нами з: 25.10.12
Подякував: 818 раз.
Подякували: 3696 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 00:43

Реально рассмешили. Отлично!
Точно курдов боитесь?
Вот сегодня по возвращению с концерта в автобусе мне товарищ такое рассказывал:
нормальный как бы парень, закончил универ национальный в Днепре, получил распределение в Донецк.
Сейчас он (имя и фамилия удалены) - самый отъявленный убийца солдат ВСУ, вот его если пустить прямо сейчас к вам в город - то не останется не то что вас и вашей жены, но ваших детей и ваших родителей и даже учебников не останется детей.
Вот кого надо бояться.
При этом было сказано: ОЧЕНЬ идейный.
То есть вырежет и вашего брата, и сестру - не моргнув глазом.
P.S. История реальная, услышанная мною примерно в 23-25 в четверг.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3723
З нами з: 12.02.09
Подякував: 762 раз.
Подякували: 531 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 472473474475>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 16, 17, 18
change_pm » Чет 27 гру, 2018 12:13
175 21798
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 жов, 2019 00:37
Ethereum
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 418, 419, 420
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
4194 379728
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 жов, 2019 10:30
Долярчик
Про нерухомість у Києві останнім часом 1, 2, 3, 4, 5
RealtyExpert » Пон 20 тра, 2019 17:04
45 7268
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 лип, 2019 09:57
RealtyExpert

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.