Додано: П'ят 11 жов, 2019 00:17

Ви ще не маєте золотої медалі із грифом "Бывалый", то поради будете роздавати, коли буде золота медаля...

А замість самогону рекомендую Хортицю в такой трикутній пляшці з визерунками та з надписом "Преміум" - дорого, але ж не будете почувати себе так погано вночі...

Востаннє редагувалось akurt в П'ят 11 жов, 2019 00:20, всього редагувалось 1 раз.

"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).