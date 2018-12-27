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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 жов, 2019 00:17
Ви ще не маєте золотої медалі із грифом "Бывалый", то поради будете роздавати, коли буде золота медаля...
А замість самогону рекомендую Хортицю в такой трикутній пляшці з визерунками та з надписом "Преміум" - дорого, але ж не будете почувати себе так погано вночі...
Востаннє редагувалось akurt
в П'ят 11 жов, 2019 00:20, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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akurt
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 00:20
Акурт, а до какого возраста в Турции призыв в армию?
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airmax78
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 00:21
Я вообще-то не курсе, но слышал, что служат АБСОЛЮТНО все и без всяких исключений.
Служить в армии - невероятно престижно.
Представьте - в самом центре Анталии огромный парк и там ресторан - так вот он ТОЛЬКО для военнослужащих реально и в отставке тоже - жесткая охрана.
Так вот, в этом ресторане блюда стоят 1 - 2 лиры.
То есть 4-8 гривен.
На территорию могут зайти только военнослужащие со своими девушками или родственниками.
Для справки: в обычном кафе блюдо стоит 15-25 лир.
Востаннє редагувалось akurt
в П'ят 11 жов, 2019 00:24, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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akurt
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 00:21
akurt написав:
Я вообще-то не курсе, но слышал, что служат АБСОЛЮТНО все и без всяких исключений.
Вот это-то меня и беспокоит. Особенно учитывая их многовековой опыт использования отрядов янычар.
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airmax78
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 00:24
Там с курдами заваруха быстро не закончится. Во-первых более упертый народ еще поискать. А во-вторых, кадровые чистки в армии, устроенные Эрдоганом, не могли пройти бесследно для качества командного состава.
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 00:25
Вас кто-то сильно напугал янычарами.
Будьте проще.
Просто есть страны, где не покупают справки в ГАИ или Медкнижки, и где все парни до одного служат в армии.
Защищая свою страну, а не колясь наркотой...
airmax78 написав:
А во-вторых, кадровые чистки в армии, устроенные Эрдоганом, не могли пройти бесследно для качества командного состава.
Откуда у вас такие сведения о "кадровой чистке" и о "бесследном"?
Вы сегодня почитайте встречи президента ЗЕ с корреспондентами.
Много интересного узнаете о тех, кто в эти дни руководит тем, чтобы вам и вашим детям завтра не перерезали горло буряты и жители Магнитогорска и Якутска.
Востаннє редагувалось akurt
в П'ят 11 жов, 2019 00:29, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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akurt
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 00:29
Да я только за. Но просто рисую ситуацию: получаю я вид на жительство, лежу себе в шезлонге на пляже Койяталы, и тут ко мне подходит Койяталинский военком и вручает повестку. А я, конечно, люблю Турцию, но не на столько.
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 00:30
А вы сделайте проще: завтра выйдете на пляж в своем городе, ляжте в шезлонг и ждите повестку из военкомата.
И не путайте грешное с праведным: если вы получили ВНЖ, то это не разрешение служить в армии, а просто разрешение находиться здесь 12 месяцев в году.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 00:34
ВНЖ - это значит они точно знают где я живу. Я очень боюсь войны с курдами. Курды пленных не берут.
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 00:43
Реально рассмешили. Отлично!
Точно курдов боитесь?
Вот сегодня по возвращению с концерта в автобусе мне товарищ такое рассказывал:
нормальный как бы парень, закончил универ национальный в Днепре, получил распределение в Донецк.
Сейчас он (имя и фамилия удалены) - самый отъявленный убийца солдат ВСУ, вот его если пустить прямо сейчас к вам в город - то не останется не то что вас и вашей жены, но ваших детей и ваших родителей и даже учебников не останется детей.
Вот кого надо бояться.
При этом было сказано: ОЧЕНЬ идейный.
То есть вырежет и вашего брата, и сестру - не моргнув глазом.
P.S. История реальная, услышанная мною примерно в 23-25 в четверг.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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akurt
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