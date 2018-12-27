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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 472473474475
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 00:48

  akurt написав:Реально рассмешили. Отлично!
Точно курдов боитесь?
Вот сегодня по возвращению с концерта в автобусе мне товарищ такое рассказывал:
нормальный как бы парень, закончил универ национальный в Днепре, получил распределение в Донецк.
Сейчас он (имя и фамилия удалены) - самый отъявленный убийца солдат ВСУ, вот его если пустить прямо сейчас к вам в город - то не останется не то что вас и вашей жены, но ваших детей и ваших родителей и даже учебников не останется детей.
Вот кого надо бояться.
При этом было сказано: ОЧЕНЬ идейный.
То есть вырежет и вашего брата, и сестру - не моргнув глазом.
P.S. История реальная, услышанная мною примерно в 23-25 в четверг.

Этого отморозка я не боюсь. Раз он ехал с вами в одном автобусе и во всем вам признался, то в лучшем случае он уже дает показания в полиции г. Анталия, а в худшем - уже лежит мертвый в апельсиновой роще, которую скоро начнет застраивать AKG-Групп.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 01:03

Мне никто и ни в чем НЕ ПРИЗНАВАЛСЯ. Отморозок не ехал со мною в автобусе.
Мне историю о конкретном человеке рассказал человек, лично знающий парня, который ходил вместе с вами по одной улице и ездил в одном желтом Богдане за 5 гривен.
Вот этот парень почувствовал запах крови более сотни убитых им украинцев.
И мне рассказывали о том, что вот как так может быть - что вот вчера/позавчера/годназад он ходил в аирмаксом по одной улице, а сегодня хочет его и его детей убить.
Что произошло?
Что изменилось?

По поводу курдов раскрою вам глаза:
а) на сегодня Украина не контролирует 420 км своей границы. На 420 км - окопы и минные поля. С нашей стороны сидит в окопах 80 000 солдат и офицеров. С противоположной стороны сидят 80 000 солдат и офицеров, из которых 10% - кадровые российские офицеры. И 90% - отморозки, указанные выше.
б) на сегодня граница Турции с Сирией - 920 км, то есть в 2 (два) раза больше. За границей сидят террористы - курды, которые привели к тому, что из Сирии выехало 5,5 миллиона человек, и из них 3,6 миллиона засели в Турции.
в) вас беспокоит, что 420 км границы РФ-Украины не существует? Нет? - я так и знал.
г) Турцию беспокоит, что в 2 (два) раза больше границы они не контролируют. Они хотят сделать "коридор безопасности" - то есть НЕ СДАТЬ ВРАГУ СВОЮ ТЕРРИТОРИЮ, а на территории врага, где идет война уже 9 (девять) лет (а в Украине - по предварительным данным - она будет идти 90 (девяносто) лет) - создать 30-км "коридор безопасности", сузить границу с 920 км до 420 км и переселить на освободившуюся территорию все 3,6 миллиона беженцев из Сирии.
Почувствуйте разницу.

P.S. "Timeo Buriatos et dona ferentes", в наиболее популярном полном переводе «Энеиды» С. Ошерова «страшусь и дары приносящих бурятов» — фрагмент из речи Лаокоона, предостерегающего троянцев против оставленного для них угощения.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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