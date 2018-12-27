Додано: П'ят 11 жов, 2019 01:03

Мне никто и ни в чем НЕ ПРИЗНАВАЛСЯ. Отморозок не ехал со мною в автобусе.

Мне историю о конкретном человеке рассказал человек, лично знающий парня, который ходил вместе с вами по одной улице и ездил в одном желтом Богдане за 5 гривен.

Вот этот парень почувствовал запах крови более сотни убитых им украинцев.

И мне рассказывали о том, что вот как так может быть - что вот вчера/позавчера/годназад он ходил в аирмаксом по одной улице, а сегодня хочет его и его детей убить.

Что произошло?

Что изменилось?



По поводу курдов раскрою вам глаза:

а) на сегодня Украина не контролирует 420 км своей границы. На 420 км - окопы и минные поля. С нашей стороны сидит в окопах 80 000 солдат и офицеров. С противоположной стороны сидят 80 000 солдат и офицеров, из которых 10% - кадровые российские офицеры. И 90% - отморозки, указанные выше.

б) на сегодня граница Турции с Сирией - 920 км, то есть в 2 (два) раза больше. За границей сидят террористы - курды, которые привели к тому, что из Сирии выехало 5,5 миллиона человек, и из них 3,6 миллиона засели в Турции.

в) вас беспокоит, что 420 км границы РФ-Украины не существует? Нет? - я так и знал.

г) Турцию беспокоит, что в 2 (два) раза больше границы они не контролируют. Они хотят сделать "коридор безопасности" - то есть НЕ СДАТЬ ВРАГУ СВОЮ ТЕРРИТОРИЮ, а на территории врага, где идет война уже 9 (девять) лет (а в Украине - по предварительным данным - она будет идти 90 (девяносто) лет) - создать 30-км "коридор безопасности", сузить границу с 920 км до 420 км и переселить на освободившуюся территорию все 3,6 миллиона беженцев из Сирии.

Почувствуйте разницу.



P.S. "Timeo Buriatos et dona ferentes", в наиболее популярном полном переводе «Энеиды» С. Ошерова «страшусь и дары приносящих бурятов» — фрагмент из речи Лаокоона, предостерегающего троянцев против оставленного для них угощения.

"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).