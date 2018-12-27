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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 470471472473
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 10:15

Да, можно, все законно.

ВНЖ выдают также не только на основании владения недвижимостью, но и ее аренды на 1 год.
Процедура обычная, вместо права собственности (TAPU) в этом случае представляют Договор аренды квартиры (бланк стандартный, продается в любом магазине канцтоваров), заверенный нотариально.
После получения ВНЖ - можете покидать Турцию хоть на 11 месяцев из 12 - никаких ограничений нет.
Договор аренды обязательно должен быть заверен нотариально, услуги нотариуса стоят не дешево - 108 лир или примерно 500 гривен.
Цена аренды квартир в хорошем районе 1500 - 2000 лир в месяц (примерно 6000 - 8 000 гривен в месяц). Далеко от моря и в спальных районах есть по 800 лир в месяц. Но не советую.
Сейчас "наши граждане" знакомые сняли всего на 1 месяц - тогда дорого - 3000 лир месяц или примерно 12 000 гривен. Хотят осмотреться и принять решение. Похоже, что примут однозначно.
Между прочим, очень приятная семья.
МНЕ "ВЕЗЁТ" НА ВСТРЕЧИ С ХОРОШИМИ ЛЮДЬМИ.

Полный перечень расходов на оформление ВНЖ в случае аренды квартиры:
- получить турецкий ИНН - бесплатно, 5 минут дела, иметь с собой ксерокопию первой страницы загранпаспорта.
- сделать перевод первой страницы загранпаспорта на турецкий язык и заверить нотариально - примерно 150 лир или 600 гривен.
- сделать "биометрическое фото" по турецким стандартам - 40 лир или 160 гривен, скопировать также фото на флешку (понадобится при подаче заявления через сайт Миграционной службы).
- Арендовать квартиру. Тут такие расходы: арендная плата+депозит в размере арендной платы+услуги риэлтора - как правило в размере арендной платы за 1 месяц (тут с пеной у рта уже третий год (!!!) рассказывают, что я злобный жадный риэлтор, питающийся кровью младенцев и закусывающий кровь йогуртом и рыбой). Вероятные расходы составят 1500х3=4 500 лир или примерно 19 000 гривен. Думаю, что через украинскую диаспору можно найти без услуг риэлтора и сэкономить 1500 лир. Лично я этим не занимаюсь - особо не просите.
- Оформить Договор аренды и заверить его нотариально (примерно 108 лир плюс вероятно за каждую страницу договора доплата - я не делал - у меня своя квартира - точно не знаю).
- Подготовить Справку о наличии средств для проживания - в сумме не менее 6000 долларов на год на взрослого и 3 000 на ребенка (можно из Украины, тогда нужен перевод на турецкий язык, делают в Анталии).
- Оформить Договор медицинского страхования иностранца - максимум 100 долларов на год (зависит от возраста, я написал максимум) - оформить в Приличной страховой. Иногда местные предлагают оформить дешевле - за 50 долларов - не советую. Кинетесь обратиться - не покроют все расходы.
- Подать через сайт Миграционной службы Заявление. Нужно иметь под рукой свой загранпаспорт и свой украинский ИНН, фото на флешке. Заполнять латинскими буквами. Ничего сложного. Система предложит на выбор даты личного визита. Выбрать и прийти - с документами на руках. Ничего особенного не спрашивают, разве что чем занимаетесь и вообще что хотите в Турции вообще (осматривать каньоны и лежать до 5 декабря на пляже - вода в море будет +22).
- Оплатить Госпошлину и стоимость карточки ВНЖ - на год примерно 600 лир или примерно 2400 гривен. Что интересно, размер пошлины и платежа для вас лично будет указан прямо в появившемся для сохранения и последующей распечатки Заявлении на ВНЖ на первой странице. Оплатить через сайт или в Налоговой службе Турции.
- Получите временный ВНЖ. Постоянный приходит по почте в конверте - лично получить в почтовом отделении. Вот в промежутке от дня собеседования до дня получения на руки удостоверения ВНЖ (может пройти 30-45 дней) можно выехать только на 15 дней, предъявив пограничнику Временный ВНЖ.
Потом выезжайте сколько хотите раз.
Всю эту процедуру лучше делать так: приехали на 90 дней по безвизовому режиму, процедуру оформления начните в начале третьего месяца пребывания, тогда у вас получится 3+12 = 15 месяцев пребывания.
Насколько мне известно, есть услуга помощи в оформлении всего - берут - кажется - 80 долларов за человека. Координаты мне известны - рекламировать не буду.
Можете ввезти с Украины БЕЗ ПОШЛИНЫ свое авто на срок ВНЖ.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 10:55

akurt спасибо за подробный ответ Вы как всегда на высоте!!!
lavrik180272
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 20:11

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

гілка вмерла!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 20:18

  flyman написав:гілка вмерла!

В центре Далласа жильё дешевет. В Сидр Парке ростет быстрее чем в Роунд Роке. Могу об этом инфу скинуть. :)
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 07:22

  lavrik180272 написав:akurt спасибо за подробный ответ Вы как всегда на высоте!!!



Скільки клонів у ріелторші, цікаво???

Чекаємо нові фото іржавої арматури і песиків у кущах.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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  #<1 ... 470471472473
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