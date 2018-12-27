Додано: П'ят 11 жов, 2019 17:29

Это означает ТОЛЬКО то, что реально в Украине этого В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ никто не делает.У вас на стройке чем режут арматуру? Болгаркой?А здесь на стройке - станок...Про гидроизоляцию расскажите прорабам и работникам на реконструкции Нового моста в Днепре.Там еще 7-ми человекам предъявили обвинения. И еще 7 - уже в бегах.Про экструдированный пенополистирол я написал именно потому, чтобы кто-то НЕ подумал, что сделали покрытие для гидроизоляции и больше ничего не делают.Делают.И еще - какая "глубина промерзания"? Тут снега не бывает НИКОГДА и в январе минимальная температура +10.Для специалиста по турецким СНИП:И еще - вы же в РФ работали? Это - Россия? Там опыта набирались?Тогда изучаем применение арматуры А400 и А500С для изготовления хомутов.Пособие здесь:Читаем главу 1, раздел 1.1 и набираемся опыта.Прошу выложить фото с вашей стройки с арматурой, подготовленной для бетонных работ и тогда посмотрим.Только не "скачивайте" с интернета, не ретушируйте, а сделайте просто - как я - взял и сделал фото.Выложите?