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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 471472473474
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 17:14

Сьогодні в Анталії мені НАШІ задавали питання про те, чи потужна в Анталії діаспора українців, які мешкають тут.
Відповідь - на фото... Фото вчора ввечері...
Зображення
Фото люб"язно надано консулом України в Анталії паном В"ячеславом.
Вчора у святковому параді країн була гідно представлена Україна - більше всього учасників...
На чолі колони українців був самий великий із представлених прапорів держав - прапор України.
Після світкового параду відбувся грандіозний концерт:
- в першому відділенні виступав танцювальний колектив та хор із Кам"янця-Подільского.
- в другому відділенні - виступ групи "КАЗКА".
Квіти солістці вручав особисто голова організаційного комітету Міжнародного фестивалю - мер району Муратпаша Анталії.
Зображення
До речі: ось вам що таке "самоврядування" - організатор Міжнародного фестивалю Old town - не міністерство, а звичайний район звичайного/незвичайного міста.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 11 жов, 2019 17:24, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 17:20

  akurt написав:Ну я же писал, что мне везёт на встречи с хорошими людьми... Так и есть...

Пренеприятные новости о недвижимости.
1. Прект AKG Premium Park переименован в (название удалено, чтобы не было рекламы).
2. В одном из корпусов на сегодня продано 100% квартир.

Преприятные новости о недвижимости.
Утром - очередной "Совет в Филях" с нашими украинскими строителями.
Фундамент корпуса "А" идеально гидроизолирован.
Зображення
Утром при нас прибыла машина с Экструдированным пенополистиролом - сегодня начнут обклеивать фундамент.

Моих приятелей реально поразила подготовка арматуры под колонны - сказали, что так часто в Украине не увязывают арматуру. Сказали, что делают всё "круто". При мне делали фото и отправляли в Украину. С интересом рассматривали чертежи турецких проектировщиков - нам разрешили посмотреть прямо на месте строительства. Фотокопии чертежей не показываю.
Зображення

Не пойму почему у ваших знатоков вызывает такой восторг рядовые для украинских строителей вещи.
Экструдированным пенополистиролом и в Украине теплоизолируют стены подвала и плиту фундамента на глубину промерзания.
На арматуре ещё незавязанного пилона местами на хомутах видна ржавчина что допустимо в Украине, но не в Европе или на БВ(видимо, Турция к Украине ближе).
Да и хомуты в пилонах лучше делать из гладкой, а не рифленой арматуры - загибать проще.
Идеальная гидроизоляция или нет будет видно только в процессе эксплуатации. Более того, европейцы на стадии возведения здания в стены подвала закладывает трубки для нагнетания гидофобных растворов на случай если ситуация с грунтовыми водами в будущем изменится (что сейчас в условиях городов происходит часто)
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 17:29

Это означает ТОЛЬКО то, что реально в Украине этого В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ никто не делает.
У вас на стройке чем режут арматуру? Болгаркой?
А здесь на стройке - станок...
Про гидроизоляцию расскажите прорабам и работникам на реконструкции Нового моста в Днепре.
Там еще 7-ми человекам предъявили обвинения. И еще 7 - уже в бегах.
Про экструдированный пенополистирол я написал именно потому, чтобы кто-то НЕ подумал, что сделали покрытие для гидроизоляции и больше ничего не делают.
Делают.
И еще - какая "глубина промерзания"? Тут снега не бывает НИКОГДА и в январе минимальная температура +10.
Для специалиста по турецким СНИП:
Зображення

И еще - вы же в РФ работали? Это - Россия? Там опыта набирались?
Тогда изучаем применение арматуры А400 и А500С для изготовления хомутов.
Пособие здесь:
http://snipov.net/c_4646_snip_113370.html#i77032
Читаем главу 1, раздел 1.1 и набираемся опыта.

Прошу выложить фото с вашей стройки с арматурой, подготовленной для бетонных работ и тогда посмотрим.
Только не "скачивайте" с интернета, не ретушируйте, а сделайте просто - как я - взял и сделал фото.
Выложите?
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 11 жов, 2019 17:59, всього редагувалось 4 разів.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 17:37

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:До речі
ерунда
Зображення

только у нас мэтр эстрады будет через 52 дня
https://kontramarka.ua/ru/event/mihajlo ... 85050.html
Лёха Буров прилетит из Калифорнии на концерт :?:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 17:58

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Прошу выложить фото с вашей стройки с арматурой, подготовленной для бетонных работ и тогда посмотрим.
Зображення :D
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
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