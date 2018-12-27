Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Сьогодні в Анталії мені НАШІ задавали питання про те, чи потужна в Анталії діаспора українців, які мешкають тут. Відповідь - на фото... Фото вчора ввечері... Фото люб"язно надано консулом України в Анталії паном В"ячеславом. Вчора у святковому параді країн була гідно представлена Україна - більше всього учасників... На чолі колони українців був самий великий із представлених прапорів держав - прапор України. Після світкового параду відбувся грандіозний концерт: - в першому відділенні виступав танцювальний колектив та хор із Кам"янця-Подільского. - в другому відділенні - виступ групи "КАЗКА". Квіти солістці вручав особисто голова організаційного комітету Міжнародного фестивалю - мер району Муратпаша Анталії. До речі: ось вам що таке "самоврядування" - організатор Міжнародного фестивалю Old town - не міністерство, а звичайний район звичайного/незвичайного міста.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 11 жов, 2019 17:24, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt написав:Ну я же писал, что мне везёт на встречи с хорошими людьми... Так и есть...
Пренеприятные новости о недвижимости. 1. Прект AKG Premium Park переименован в (название удалено, чтобы не было рекламы). 2. В одном из корпусов на сегодня продано 100% квартир.
Преприятные новости о недвижимости. Утром - очередной "Совет в Филях" с нашими украинскими строителями. Фундамент корпуса "А" идеально гидроизолирован. Утром при нас прибыла машина с Экструдированным пенополистиролом - сегодня начнут обклеивать фундамент.
Моих приятелей реально поразила подготовка арматуры под колонны - сказали, что так часто в Украине не увязывают арматуру. Сказали, что делают всё "круто". При мне делали фото и отправляли в Украину. С интересом рассматривали чертежи турецких проектировщиков - нам разрешили посмотреть прямо на месте строительства. Фотокопии чертежей не показываю.
Не пойму почему у ваших знатоков вызывает такой восторг рядовые для украинских строителей вещи. Экструдированным пенополистиролом и в Украине теплоизолируют стены подвала и плиту фундамента на глубину промерзания. На арматуре ещё незавязанного пилона местами на хомутах видна ржавчина что допустимо в Украине, но не в Европе или на БВ(видимо, Турция к Украине ближе). Да и хомуты в пилонах лучше делать из гладкой, а не рифленой арматуры - загибать проще. Идеальная гидроизоляция или нет будет видно только в процессе эксплуатации. Более того, европейцы на стадии возведения здания в стены подвала закладывает трубки для нагнетания гидофобных растворов на случай если ситуация с грунтовыми водами в будущем изменится (что сейчас в условиях городов происходит часто)
Это означает ТОЛЬКО то, что реально в Украине этого В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ никто не делает. У вас на стройке чем режут арматуру? Болгаркой? А здесь на стройке - станок... Про гидроизоляцию расскажите прорабам и работникам на реконструкции Нового моста в Днепре. Там еще 7-ми человекам предъявили обвинения. И еще 7 - уже в бегах. Про экструдированный пенополистирол я написал именно потому, чтобы кто-то НЕ подумал, что сделали покрытие для гидроизоляции и больше ничего не делают. Делают. И еще - какая "глубина промерзания"? Тут снега не бывает НИКОГДА и в январе минимальная температура +10. Для специалиста по турецким СНИП:
И еще - вы же в РФ работали? Это - Россия? Там опыта набирались? Тогда изучаем применение арматуры А400 и А500С для изготовления хомутов. Пособие здесь: http://snipov.net/c_4646_snip_113370.html#i77032 Читаем главу 1, раздел 1.1 и набираемся опыта.
Прошу выложить фото с вашей стройки с арматурой, подготовленной для бетонных работ и тогда посмотрим. Только не "скачивайте" с интернета, не ретушируйте, а сделайте просто - как я - взял и сделал фото. Выложите?
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 11 жов, 2019 17:59, всього редагувалось 4 разів.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt написав:Это означает ТОЛЬКО то, что реально в Украине этого В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ никто не делает. У вас на стройке чем режут арматуру? Болгаркой? А здесь на стройке - станок...
Да,гильотина называется, и на каждой украинской стройке он есть наряду с электрогибочным станком для гибки арматуры разного диаметра до 32мм.
akurt написав:Про гидроизоляцию расскажите прорабам и работникам на реконструкции Нового моста в Днепре. Там еще 7-ми человекам предъявили обвинения. И еще 7 - уже в бегах. Про экструдированный пенополистирол я написал именно потому, чтобы кто-то НЕ подумал, что сделали покрытие для гидроизоляции и больше ничего не делают. Делают. И еще - какая "глубина промерзания"? Тут снега не бывает НИКОГДА и в январе минимальная температура +10.
Тогда зачем он там нужен? Что ваши специалисты узнали у турецких проектировщиков?
akurt написав:Для специалиста по турецким СНИП:
У вас на предыдущем фото подготовленного к монтажу пилона хомуты из рифленой арматуры с загнутым концом,но не завязаны и непонятно под каким углом загнуты концы (по Еврокодам разная длина должна быть в зависимости от угла загиба).Хотя по каким-то приведенным вами турецким нормам хомуты с рифленой арматуры вообще не загибают.
akurt написав:И еще - вы же в РФ работали? Это - Россия? Там опыта набирались? Тогда изучаем применение арматуры А400 и А500С для изготовления хомутов. Пособие здесь: http://snipov.net/c_4646_snip_113370.html#i77032 Читаем главу 1, раздел 1.1 и набираемся опыта.
Вам не стыдно такое писать мне, работающему уже 40 лет после института, предлагать изучать СНиПы ( в России СП, в Украин ДБН) ? И что в этой главе вы нашли такого про хомуты? Что касается арматуры А 400С, А 500С, А 600 и т.д., то последние 20 лет в бывшем СНГ другой просто не катают. Советская рифленая арматура АII и АIII давно ушла в небытие после того как постсоветские заводы стали в 90-х работать на экспорт в европу и БВ.
akurt написав:Прошу выложить фото с вашей стройки с арматурой, подготовленной для бетонных работ и тогда посмотрим. Только не "скачивайте" с интернета, не ретушируйте, а сделайте просто - как я - взял и сделал фото. Выложите?
Вы невнимательно читает то, что я только что написал. В Украине как и в России ржавая арматура делится на 4 типа в зависимости от степени коррозии, в работу не допускается только 4 типа с отслоением металла ,кавернами и пр.(письмо НИИЖБ, московские нормы МГСН). Просто я был удивлен что в Турции такая есть, т.к. Арселор Миталл поставляет на БВ - от Египта до СА арматуру без ржавчины даже в 1 стадии.
PS Перестаньте вы,наконец, так болезненно реагировать на любые, самые безобидные замечания и вопросы. Возможно, у турков сейчас есть отличные от Еврокодов свои нормы - с удовольствием почитаю на английском,равно как и какие-то новые технологии, чего не было почти 30 лет назад когда на международной конференции по сейсмостойкому строительству в Москве в сентябре 1990г слушал их доклады. Но 30 лет огромный срок, за это время китайцы со свистом ушли далеко,возможно, и турки что-то достигли. Пока в малоэтажном жилищном строительстве которое вы тут приводите такого в упор не вижу и не понимаю ваших знатоков приехавших за передовым опытом.
akurt написав:Это означает ТОЛЬКО то, что реально в Украине этого В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ никто не делает. У вас на стройке чем режут арматуру? Болгаркой? А здесь на стройке - станок... Про гидроизоляцию расскажите прорабам и работникам на реконструкции Нового моста в Днепре. Там еще 7-ми человекам предъявили обвинения. И еще 7 - уже в бегах. Про экструдированный пенополистирол я написал именно потому, чтобы кто-то НЕ подумал, что сделали покрытие для гидроизоляции и больше ничего не делают. Делают. И еще - какая "глубина промерзания"? Тут снега не бывает НИКОГДА и в январе минимальная температура +10. Для специалиста по турецким СНИП:
И еще - вы же в РФ работали? Это - Россия? Там опыта набирались? Тогда изучаем применение арматуры А400 и А500С для изготовления хомутов. Пособие здесь: http://snipov.net/c_4646_snip_113370.html#i77032 Читаем главу 1, раздел 1.1 и набираемся опыта.
Прошу выложить фото с вашей стройки с арматурой, подготовленной для бетонных работ и тогда посмотрим. Только не "скачивайте" с интернета, не ретушируйте, а сделайте просто - как я - взял и сделал фото. Выложите?
Ахрєнєть! Скільки апломба у ріелторші! Знавець арматури, дешевого йогурту і вигулу чужих песиків(((
Є таке прислів'я: "Не учи вченого, а то з'їси говна печеного!"
Акурт, рекомендую добряче обдумати це прислів'я. І не ганьбитись лишній раз своїм незнанням.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців