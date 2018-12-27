"Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість".

Додано: П'ят 11 жов, 2019 18:52

akurt написав: Это означает ТОЛЬКО то, что реально в Украине этого В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ никто не делает.

У вас на стройке чем режут арматуру? Болгаркой?

А здесь на стройке - станок... Это означает ТОЛЬКО то, что реально в Украине этого В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ никто не делает.У вас на стройке чем режут арматуру? Болгаркой?А здесь на стройке - станок...

akurt написав: Про гидроизоляцию расскажите прорабам и работникам на реконструкции Нового моста в Днепре.

Там еще 7-ми человекам предъявили обвинения. И еще 7 - уже в бегах.

Про экструдированный пенополистирол я написал именно потому, чтобы кто-то НЕ подумал, что сделали покрытие для гидроизоляции и больше ничего не делают.

Делают.

И еще - какая "глубина промерзания"? Тут снега не бывает НИКОГДА и в январе минимальная температура +10. Про гидроизоляцию расскажите прорабам и работникам на реконструкции Нового моста в Днепре.Там еще 7-ми человекам предъявили обвинения. И еще 7 - уже в бегах.Про экструдированный пенополистирол я написал именно потому, чтобы кто-то НЕ подумал, что сделали покрытие для гидроизоляции и больше ничего не делают.Делают.И еще - какая "глубина промерзания"? Тут снега не бывает НИКОГДА и в январе минимальная температура +10.

akurt написав: Для специалиста по турецким СНИП:

Для специалиста по турецким СНИП:

akurt написав: И еще - вы же в РФ работали? Это - Россия? Там опыта набирались?

Тогда изучаем применение арматуры А400 и А500С для изготовления хомутов.

Пособие здесь:

http://snipov.net/c_4646_snip_113370.html#i77032

Читаем главу 1, раздел 1.1 и набираемся опыта. И еще - вы же в РФ работали? Это - Россия? Там опыта набирались?Тогда изучаем применение арматуры А400 и А500С для изготовления хомутов.Пособие здесь:Читаем главу 1, раздел 1.1 и набираемся опыта.

akurt написав: Прошу выложить фото с вашей стройки с арматурой, подготовленной для бетонных работ и тогда посмотрим.

Только не "скачивайте" с интернета, не ретушируйте, а сделайте просто - как я - взял и сделал фото.

Выложите? Прошу выложить фото с вашей стройки с арматурой, подготовленной для бетонных работ и тогда посмотрим.Только не "скачивайте" с интернета, не ретушируйте, а сделайте просто - как я - взял и сделал фото.Выложите?

Да,гильотина называется, и на каждой украинской стройке он есть наряду с электрогибочным станком для гибки арматуры разного диаметра до 32мм.Тогда зачем он там нужен?Что ваши специалисты узнали у турецких проектировщиков?У вас на предыдущем фото подготовленного к монтажу пилона хомуты из рифленой арматуры с загнутым концом,но не завязаны и непонятно под каким углом загнуты концы (по Еврокодам разная длина должна быть в зависимости от угла загиба).Хотя по каким-то приведенным вами турецким нормам хомуты с рифленой арматуры вообще не загибают.Вам не стыдно такое писать мне, работающему уже 40 лет после института, предлагать изучать СНиПы ( в России СП, в Украин ДБН) ?И что в этой главе вы нашли такого про хомуты?Что касается арматуры А 400С, А 500С, А 600 и т.д., то последние 20 лет в бывшем СНГ другой просто не катают.Советская рифленая арматура АII и АIII давно ушла в небытие после того как постсоветские заводы стали в 90-х работать на экспорт в европу и БВ.Вы невнимательно читает то, что я только что написал. В Украине как и в России ржавая арматура делится на 4 типа в зависимости от степени коррозии, в работу не допускается только 4 типа с отслоением металла ,кавернами и пр.(письмо НИИЖБ, московские нормы МГСН).Просто я был удивлен что в Турции такая есть, т.к. Арселор Миталл поставляет на БВ - от Египта до СА арматуру без ржавчины даже в 1 стадии.PS Перестаньте вы,наконец, так болезненно реагировать на любые, самые безобидные замечания и вопросы.Возможно, у турков сейчас есть отличные от Еврокодов свои нормы - с удовольствием почитаю на английском,равно как и какие-то новые технологии, чего не было почти 30 лет назад когда на международной конференции по сейсмостойкому строительству в Москве в сентябре 1990г слушал их доклады.Но 30 лет огромный срок, за это время китайцы со свистом ушли далеко,возможно, и турки что-то достигли.Пока в малоэтажном жилищном строительстве которое вы тут приводите такого в упор не вижу и не понимаю ваших знатоков приехавших за передовым опытом.