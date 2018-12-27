Про всяк випадок нагадаю тему гілки:
"Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість".
Прохання писати за темою гілки.
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 17:14
Про всяк випадок нагадаю тему гілки:
"Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість".
Прохання писати за темою гілки.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 11 жов, 2019 21:52, всього редагувалось 2 разів.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Додано: П'ят 11 жов, 2019 17:20
Не пойму почему у ваших знатоков вызывает такой восторг рядовые для украинских строителей вещи.
Экструдированным пенополистиролом и в Украине теплоизолируют стены подвала и плиту фундамента на глубину промерзания.
На арматуре ещё незавязанного пилона местами на хомутах видна ржавчина что допустимо в Украине, но не в Европе или на БВ(видимо, Турция к Украине ближе).
Да и хомуты в пилонах лучше делать из гладкой, а не рифленой арматуры - загибать проще.
Идеальная гидроизоляция или нет будет видно только в процессе эксплуатации. Более того, европейцы на стадии возведения здания в стены подвала закладывает трубки для нагнетания гидофобных растворов на случай если ситуация с грунтовыми водами в будущем изменится (что сейчас в условиях городов происходит часто)
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: П'ят 11 жов, 2019 17:29
Про всяк випадок нагадаю тему гілки:
"Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість".
Прохання писати за темою гілки.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 11 жов, 2019 21:56, всього редагувалось 5 разів.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Додано: П'ят 11 жов, 2019 17:37
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
ерунда
только у нас мэтр эстрады будет через 52 дня
Лёха Буров прилетит из Калифорнии на концерт
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Додано: П'ят 11 жов, 2019 17:58
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
akurt Лолу выгулял?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Додано: П'ят 11 жов, 2019 18:52
Да,гильотина называется, и на каждой украинской стройке он есть наряду с электрогибочным станком для гибки арматуры разного диаметра до 32мм.
Тогда зачем он там нужен?
Что ваши специалисты узнали у турецких проектировщиков?
У вас на предыдущем фото подготовленного к монтажу пилона хомуты из рифленой арматуры с загнутым концом,но не завязаны и непонятно под каким углом загнуты концы (по Еврокодам разная длина должна быть в зависимости от угла загиба).Хотя по каким-то приведенным вами турецким нормам хомуты с рифленой арматуры вообще не загибают.
Вам не стыдно такое писать мне, работающему уже 40 лет после института, предлагать изучать СНиПы ( в России СП, в Украин ДБН) ?
И что в этой главе вы нашли такого про хомуты?
Что касается арматуры А 400С, А 500С, А 600 и т.д., то последние 20 лет в бывшем СНГ другой просто не катают.
Советская рифленая арматура АII и АIII давно ушла в небытие после того как постсоветские заводы стали в 90-х работать на экспорт в европу и БВ.
Вы невнимательно читает то, что я только что написал. В Украине как и в России ржавая арматура делится на 4 типа в зависимости от степени коррозии, в работу не допускается только 4 типа с отслоением металла ,кавернами и пр.(письмо НИИЖБ, московские нормы МГСН).
Просто я был удивлен что в Турции такая есть, т.к. Арселор Миталл поставляет на БВ - от Египта до СА арматуру без ржавчины даже в 1 стадии.
PS Перестаньте вы,наконец, так болезненно реагировать на любые, самые безобидные замечания и вопросы.
Возможно, у турков сейчас есть отличные от Еврокодов свои нормы - с удовольствием почитаю на английском,равно как и какие-то новые технологии, чего не было почти 30 лет назад когда на международной конференции по сейсмостойкому строительству в Москве в сентябре 1990г слушал их доклады.
Но 30 лет огромный срок, за это время китайцы со свистом ушли далеко,возможно, и турки что-то достигли.
Пока в малоэтажном жилищном строительстве которое вы тут приводите такого в упор не вижу и не понимаю ваших знатоков приехавших за передовым опытом.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: П'ят 11 жов, 2019 18:56
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
и на каждой металлобазе
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Додано: П'ят 11 жов, 2019 19:50
Ахрєнєть!
Скільки апломба у ріелторші! Знавець арматури, дешевого йогурту і вигулу чужих песиків(((
Є таке прислів'я: "Не учи вченого, а то з'їси говна печеного!"
Акурт, рекомендую добряче обдумати це прислів'я. І не ганьбитись лишній раз своїм незнанням.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 11 жов, 2019 20:38
Про всяк випадок нагадаю тему гілки:
"Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість".
Прохання писати за темою розділу та темою гілки.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Додано: Суб 12 жов, 2019 12:49
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Це не ваша?
Ще й мабуть можна торгуватися.
Це мабуть ці новини вплинули?
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