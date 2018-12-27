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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 472473474475
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 17:45

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

... ви всі - що реально тут чергуєте?
- "відкопуєте" дописи п. Акурта, які він давно потер!
- чи то, якусь програмку маєте, яка запам'ятовує все, що кидалось раніше?
- ну, НЕ реально, раз-за-разом, тут оновлювати сторінки!
(все одно ж відлучаєтесь, хоч на 5-20хв!)

- тому, легенько зроблю припущення, що то справді тут чергують декілька чел, за декількома компами з одної ботоферми! :shock: :shock: :shock:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 20:05

  Долярчик написав:... ви всі - що реально тут чергуєте?
- "відкопуєте" дописи п. Акурта, які він давно потер!
- чи то, якусь програмку маєте, яка запам'ятовує все, що кидалось раніше?
- ну, НЕ реально, раз-за-разом, тут оновлювати сторінки!
(все одно ж відлучаєтесь, хоч на 5-20хв!)

- тому, легенько зроблю припущення, що то справді тут чергують декілька чел, за декількома компами з одної ботоферми! :shock: :shock: :shock:

А я роблю припущення, що теща погано годує приймака, і він заглядає сюди, щоб пустити слину на фотографії турецької шаурми і сосисок. Тому що навряд чи п.Дрлярчик здатен купити нерухомість в Турції чи критично аналізувати ріелторську писанину, вишукувати огріхи та фейки, яких у Акурта - повно.
Востаннє редагувалось Frant в Суб 12 жов, 2019 20:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 20:08

  Мизантрóп написав:
  akurt написав:Прошу выложить фото с вашей стройки с арматурой, подготовленной для бетонных работ и тогда посмотрим.
Зображення :D
akurt Лолу выгулял?

Це фото Акурт? Чи її чоловіка? Ріелторів треба знати в обличчя!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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  #<1 ... 472473474475
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