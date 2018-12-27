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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 12 жов, 2019 17:45
... ви всі - що реально тут чергуєте?
- "відкопуєте" дописи п. Акурта, які він давно потер!
- чи то, якусь програмку маєте, яка запам'ятовує все, що кидалось раніше?
- ну, НЕ реально, раз-за-разом, тут оновлювати сторінки!
(все одно ж відлучаєтесь, хоч на 5-20хв!)
- тому, легенько зроблю припущення, що то справді тут чергують декілька чел, за декількома компами з одної ботоферми!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Суб 12 жов, 2019 20:05
Долярчик написав:
... ви всі - що реально тут чергуєте?
- "відкопуєте" дописи п. Акурта, які він давно потер!
- чи то, якусь програмку маєте, яка запам'ятовує все, що кидалось раніше?
- ну, НЕ реально, раз-за-разом, тут оновлювати сторінки!
(все одно ж відлучаєтесь, хоч на 5-20хв!)
- тому, легенько зроблю припущення, що то справді тут чергують декілька чел, за декількома компами з одної ботоферми!
А я роблю припущення, що теща погано годує приймака, і він заглядає сюди, щоб пустити слину на фотографії турецької шаурми і сосисок. Тому що навряд чи п.Дрлярчик здатен купити нерухомість в Турції чи критично аналізувати ріелторську писанину, вишукувати огріхи та фейки, яких у Акурта - повно.
Востаннє редагувалось Frant
в Суб 12 жов, 2019 20:52, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Суб 12 жов, 2019 20:08
Це фото Акурт? Чи її чоловіка? Ріелторів треба знати в обличчя!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Суб 12 жов, 2019 21:22
... а звідки з'явилось це фото?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Суб 12 жов, 2019 21:50
Долярчик написав:
... а звідки з'явилось це фото?
Работники секретной службы раскрыли )))
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