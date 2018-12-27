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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 473474475476
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 10:01

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Frant написав:можеш у Фейсбуці поспілкуватись з означеними людьми. Побачиш там і фото песика

... мене у фейсбуці - не має!
- тому я не знаю, про яких людей і про які фото йдеться....
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 10:13

  sinus написав:Це не ваша?
Ще й мабуть можна торгуватися.
https://youtu.be/A2EmPfEdyoU

Це мабуть ці новини вплинули?
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... OmnwEAbFSy


1. Добре зроблений відеорепортаж - сам подивися з інтересом.
https://www.youtube.com/watch?v=A2EmPfE ... e=youtu.be
Мені здаєтсья, що в цьому комплексі (назву видалено) я був особисто, правда, мені здається, що в тому комплексі з двох будинків тільки квартири "2+1", але може бути й "1+1". Там реально непоганий будинок - комплес із двох будинків на одній території. Особисто я порадив би там купити квартиру з однією "обмовкою" треба брати квартири (якщо є в чому я не впевнений - продаж почався з січня 2019) ТІЛЬКІ ті, що дивляться на Захід на Північний захід - там попереду буде великий парк (зараз велика вільна діляна). Думаю, що квартира, ПОВНИЙ ФАРШ САМЕ ТАК, ЯК НА ВІДЕО-ТО НЕ РЕКЛАМНИЙ РОЛИК А СТАНДАРТ - що дивиться на схід та на швидкісну трасу може продаватися дійсно за ціною ЗАЛІЗОБЕТОННОГО ГОЛОГО ПАРАЛЕЛЕПІПЕДА у Львові на Стрийській трохи далі Трускавецької - будет мимо їхати - зайдіть подивіться. За ціною все як має бути - там вказана площа 60 квадратів - то 60 квадратів БРУТТО, тобто будівельна площа. Реальна мабуть 48, тобто ціна середня для ринку нерухомості - 1000 доларів квадрат. Приємно, що глядача НЕ дурять.

2. Пан sinus - ви дуже розумна насправді людина, мені завжжи інтересно читати ваші повідомлення, і коли пишете що щось на щось вплинуло, то нагадаю вам 2 речі: а) Туреччина не веде бойових дій на своїй території. б) на вашій територіх війна продувжуєтья вже більше, ніж продовжувалася Друга світова війна і за попредніми даними - як писав журналіст Портніков - вже й віаші діти помруть, а війна буде продовжуватися.

Вам як - на мою думку - фахівцю з нерухомості Польщі даю цікавий варіант для аналізу.
Я свою думку маю, але що сказали б ви: наскільки вигідно купити ділянку землі голу за 55 000 ойро або квартирку за 115 000 ойро і мати легко 13% річних по ойро.
Просив би Вас подивитсия та щось написати.
https://www.scg.company/poland?fbclid=I ... MUh-a-wYgI
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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