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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 473474475476>
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 10:13

  sinus написав:Це не ваша?
Ще й мабуть можна торгуватися.
https://youtu.be/A2EmPfEdyoU

Це мабуть ці новини вплинули?
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... OmnwEAbFSy


1. Добре зроблений відеорепортаж - сам подивися з інтересом.
https://www.youtube.com/watch?v=A2EmPfE ... e=youtu.be
Мені здаєтсья, що в цьому комплексі (назву видалено) я був особисто, правда, мені здається, що в тому комплексі з двох будинків тільки квартири "2+1", але може бути й "1+1". Там реально непоганий будинок - комплес із двох будинків на одній території. Особисто я порадив би там купити квартиру з однією "обмовкою" треба брати квартири (якщо є, в чому я не впевнений - продаж почався з січня 2019. Не далі як позавчора з одним із форумчан з цієї гілки, який в ці дні в АнталіЇ, ми під"їжджали саме до цього комплексу - не заходили, а просто зовні подивилися, як приклад гарного будинка) ТІЛЬКІ ті, що дивляться на Захід на Північний захід - там попереду буде великий парк (зараз велика вільна ділянка під парк і вид на гори). Гадаю, що квартира, ПОВНИЙ ФАРШ, САМЕ ТАК, ЯК НА ВІДЕО - ТО НЕ РЕКЛАМНИЙ РОЛИК А СТАНДАРТ - що дивиться на схід та на швидкісну трасу може продаватися дійсно за ціною ЗАЛІЗОБЕТОННОГО ГОЛОГО ПАРАЛЕЛЕПІПЕДА у Львові на Стрийській трохи далі Трускавецької - будете мимо їхати - зайдіть подивіться. За ціною все як має бути - там вказана площа 60 квадратів - то 60 квадратів БРУТТО, тобто будівельна площа. Реальна мабуть 48, тобто ціна середня для ринку нерухомості - 1000 доларів квадрат. Приємно відмітити, що глядача НЕ дурять.

2. Пан sinus - ви дуже розумна насправді людина, мені завжди інтересно читати ваші повідомлення, і коли пишете що щось на щось вплинуло, то нагадаю вам 2 речі: а) Туреччина не веде бойових дій на своїй території. б) на вашій території війна продувжуєтья вже більше, ніж продовжувалася Друга світова війна і - за попредніми даними - як писав журналіст Портніков - вже й ваші діти помруть, а війна буде продовжуватися. Тому питання, що на що впливає - то дуже інтересне питання.

Вам як - на мою думку - фахівцю з нерухомості Польщі - даю цікавий варіант для аналізу.
Я свою думку маю, але що сказали б ви: наскільки вигідно купити ділянку землі голу за 55 000 ойро або квартирку за 115 000 ойро і мати легко 13% річних по ойро ось тут.
Просив би Вас подивитсия та щось написати.
https://www.scg.company/poland?fbclid=I ... MUh-a-wYgI
Востаннє редагувалось akurt в Нед 13 жов, 2019 10:36, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 10:19

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Редконтроль
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 10:23

Зображення
(фото - з мережі)
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 10:30

Іржава арматура(((

  Долярчик написав:
  Frant написав:можеш у Фейсбуці поспілкуватись з означеними людьми. Побачиш там і фото песика

... мене у фейсбуці - не має!
- тому я не знаю, про яких людей і про які фото йдеться....

Таких:
  Frant написав:Вельми схоже))) Lusi Burova і Victor Burov )))


П.С. Чекаємо свіжих фото іржавої турецької арматури , фундаментів і песика в кущах))) Від заробітчан з advego.com)))

П.С.С. Схоже, що ідентифікація ріелторів-туркоманів - успішна))) Зачервоніли, забігали)) Скарги строчать))) Заворушились, мов розворушене осине гніздо)) Шукають тут ворогів народу))) А треба бути скромнішими!
Востаннє редагувалось Frant в Нед 13 жов, 2019 11:34, всього редагувалось 4 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 10:38

Зараз на мені труси сірого коліру, надів заранку після того, як прийняв душ.
Гадаю, ця подробиця вас хвилює ще більше: зазвичай сплю голим, без трусів.
Нігті на ногах підстриг позавчора. Волсся у вухах не рсоте.
Під "мишками" не брию. Голюся коєний день.
Туалетний папір білого коліру.

В Анталії +32, море +28.
Відвідаю пляж та буду змінювати труси - тоді напишу, які саме надів.
Понюхаєте.
Воно й насправді - що вам ще робити: за душою немає нічого, крім лайна.
Ні знань, ні нерухомості, ні роботи, ні майбутнього...
То будете нюхати. Я обіцяю написати, щоби ви сильно за труси мої не переживали.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 11:14

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Редконтроль правки мысли лысого дидька
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 11:20

  Мизантрóп написав:Редконтроль правки мысли лысого дидька

Найсмішніше ось це:

  akurt написав:Зараз

Воно й насправді - що вам ще робити: за душою немає нічого, крім лайна.
Ні знань, ні нерухомості, ні роботи, ні майбутнього...



Які ми всі бідні, голі, неосвічені)))

Немає в нас ні орендних квартир, ні вчених ступенів, ні сотні статей, ні одноосібних монографій)))
Все забрали з собою блондинка і лисий підстаркуватий дядько)))
Востаннє редагувалось Frant в Нед 13 жов, 2019 11:35, всього редагувалось 4 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 11:21

  Frant написав:
П.С.С. Схоже, що ідентифікація ріелторів-туркоманів - успішна))) Зачервоніли, забігали)) Скарги строчать))) Заворушились, мов розворушене осине гніздо)) Шукають тут ворогів народу))) А треба бути скромнішими!

Дуже схоже)) притих на 2 днi.Консулу вiдписав пiсля запалу на форумi.Пiд наглядом.Понаехал може судитись)) А Люська то блонда)) от кумедний лисий дiдько.Ну й працювали профi)
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 11:26

  Мизантрóп написав:
  Frant написав:
П.С.С. Схоже, що ідентифікація ріелторів-туркоманів - успішна))) Зачервоніли, забігали)) Скарги строчать))) Заворушились, мов розворушене осине гніздо)) Шукають тут ворогів народу))) А треба бути скромнішими!

Дуже схоже)) притих на 2 днi.Консулу вiдписав пiсля запалу на форумi.Пiд наглядом.Понаехал може судитись)) А Люська то блонда)) от кумедний лисий дiдько.Ну й працювали профi)


Цікаво, то в Туреччині він сфотканий в кузні, з кувалдою і молотком? Не вистачає ще низки силіконових пенісів на оберемку)))

То була би найкраща реклама курортним новобудам)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 11:33

Вурдалаки аж лютують!
Зображення

Забув написати: я майку зазвичай не надіваю - бо найчастіше користуюся футболками.
Футболка звісно - спітніла - то я її не буду класти в пральну машину, а можу відслати поштою на алресу спочатку Мизантропа, потім Frant'a.
Тільки вам треба визначитися щодо панчохів - кому надсилати чорного коліру, а кому - синього.
Десь читав, що збоченці у захваті від запаху панчохів.
Притуляють ніби-то до носа і рота і вдихають, і вдихають, і вдихають.
Цілодобово, ну приблизно, як на цьому форумі - чергування юрби збоченців.

Нижче напишіть, що вас іще збуджує: про турси та панчохи я написав, про туалетний папір - теж.
Презервативами не користуюся.
Можу знайти десь на смітнику уживаний - десь бачив та надіслати.
Уживані презервативи підійдуть?
Пишіть нижче.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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