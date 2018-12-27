Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
1. Добре зроблений відеорепортаж - сам подивися з інтересом. https://www.youtube.com/watch?v=A2EmPfE ... e=youtu.be Мені здаєтсья, що в цьому комплексі (назву видалено) я був особисто, правда, мені здається, що в тому комплексі з двох будинків тільки квартири "2+1", але може бути й "1+1". Там реально непоганий будинок - комплес із двох будинків на одній території. Особисто я порадив би там купити квартиру з однією "обмовкою" треба брати квартири (якщо є, в чому я не впевнений - продаж почався з січня 2019. Не далі як позавчораз одним із форумчан з цієї гілки, який в ці дні в АнталіЇ, ми під"їжджали саме до цього комплексу - не заходили, а просто зовні подивилися, як приклад гарного будинка) ТІЛЬКІ ті, що дивляться на Захід на Північний захід - там попереду буде великий парк (зараз велика вільна ділянка під парк і вид на гори). Гадаю, що квартира, ПОВНИЙ ФАРШ, САМЕ ТАК, ЯК НА ВІДЕО - ТО НЕ РЕКЛАМНИЙ РОЛИК А СТАНДАРТ - що дивиться на схід та на швидкісну трасу може продаватися дійсно за ціною ЗАЛІЗОБЕТОННОГО ГОЛОГО ПАРАЛЕЛЕПІПЕДА у Львові на Стрийській трохи далі Трускавецької - будете мимо їхати - зайдіть подивіться. За ціною все як має бути - там вказана площа 60 квадратів - то 60 квадратів БРУТТО, тобто будівельна площа. Реальна мабуть 48, тобто ціна середня для ринку нерухомості - 1000 доларів квадрат. Приємно відмітити, що глядача НЕ дурять.
2. Пан sinus - ви дуже розумна насправді людина, мені завжди інтересно читати ваші повідомлення, і коли пишете що щось на щось вплинуло, то нагадаю вам 2 речі: а) Туреччина не веде бойових дій на своїй території. б) на вашій території війна продувжуєтья вже більше, ніж продовжувалася Друга світова війна і - за попредніми даними - як писав журналіст Портніков - вже й ваші діти помруть, а війна буде продовжуватися. Тому питання, що на що впливає - то дуже інтересне питання.
Вам як - на мою думку - фахівцю з нерухомості Польщі - даю цікавий варіант для аналізу. Я свою думку маю, але що сказали б ви: наскільки вигідно купити ділянку землі голу за 55 000 ойро або квартирку за 115 000 ойро і мати легко 13% річних по ойро ось тут. Просив би Вас подивитсия та щось написати. https://www.scg.company/poland?fbclid=I ... MUh-a-wYgI
Востаннє редагувалось akurt в Нед 13 жов, 2019 10:36, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Frant написав:можеш у Фейсбуці поспілкуватись з означеними людьми. Побачиш там і фото песика
... мене у фейсбуці - не має! - тому я не знаю, про яких людей і про які фото йдеться....
Таких:
Frant написав:Вельми схоже))) Lusi Burova і Victor Burov )))
П.С. Чекаємо свіжих фото іржавої турецької арматури , фундаментів і песика в кущах))) Від заробітчан з advego.com)))
П.С.С. Схоже, що ідентифікація ріелторів-туркоманів - успішна))) Зачервоніли, забігали)) Скарги строчать))) Заворушились, мов розворушене осине гніздо)) Шукають тут ворогів народу))) А треба бути скромнішими!
Востаннє редагувалось Frant в Нед 13 жов, 2019 11:34, всього редагувалось 4 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Зараз на мені труси сірого коліру, надів заранку після того, як прийняв душ. Гадаю, ця подробиця вас хвилює ще більше: зазвичай сплю голим, без трусів. Нігті на ногах підстриг позавчора. Волсся у вухах не рсоте. Під "мишками" не брию. Голюся коєний день. Туалетний папір білого коліру.
В Анталії +32, море +28. Відвідаю пляж та буду змінювати труси - тоді напишу, які саме надів. Понюхаєте. Воно й насправді - що вам ще робити: за душою немає нічого, крім лайна. Ні знань, ні нерухомості, ні роботи, ні майбутнього... То будете нюхати. Я обіцяю написати, щоби ви сильно за труси мої не переживали.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Frant написав: П.С.С. Схоже, що ідентифікація ріелторів-туркоманів - успішна))) Зачервоніли, забігали)) Скарги строчать))) Заворушились, мов розворушене осине гніздо)) Шукають тут ворогів народу))) А треба бути скромнішими!
Дуже схоже)) притих на 2 днi.Консулу вiдписав пiсля запалу на форумi.Пiд наглядом.Понаехал може судитись)) А Люська то блонда)) от кумедний лисий дiдько.Ну й працювали профi)
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Frant написав: П.С.С. Схоже, що ідентифікація ріелторів-туркоманів - успішна))) Зачервоніли, забігали)) Скарги строчать))) Заворушились, мов розворушене осине гніздо)) Шукають тут ворогів народу))) А треба бути скромнішими!
Дуже схоже)) притих на 2 днi.Консулу вiдписав пiсля запалу на форумi.Пiд наглядом.Понаехал може судитись)) А Люська то блонда)) от кумедний лисий дiдько.Ну й працювали профi)
Цікаво, то в Туреччині він сфотканий в кузні, з кувалдою і молотком? Не вистачає ще низки силіконових пенісів на оберемку)))
То була би найкраща реклама курортним новобудам)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Забув написати: я майку зазвичай не надіваю - бо найчастіше користуюся футболками. Футболка звісно - спітніла - то я її не буду класти в пральну машину, а можу відслати поштою на алресу спочатку Мизантропа, потім Frant'a. Тільки вам треба визначитися щодо панчохів - кому надсилати чорного коліру, а кому - синього. Десь читав, що збоченці у захваті від запаху панчохів. Притуляють ніби-то до носа і рота і вдихають, і вдихають, і вдихають. Цілодобово, ну приблизно, як на цьому форумі - чергування юрби збоченців.
Нижче напишіть, що вас іще збуджує: про турси та панчохи я написав, про туалетний папір - теж. Презервативами не користуюся. Можу знайти десь на смітнику уживаний - десь бачив та надіслати. Уживані презервативи підійдуть? Пишіть нижче.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).