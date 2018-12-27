RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 473474475476
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 11:38

akurt
Дорогенький, що трапилось?
"Штірліц йшов по Берлін-плаце, і за ним волочився парашют"????

"Что случилось, мой миленький?
Ты не ранен, ты просто убит?
Дай ка лучше сниму с тебя валенки -
мне еще воевать предстоит!"

Не будемо лаятись, раз вашу говнисто-нарцисичну сімейку викрили. :mrgreen:
Давайте краще про турецьку нерухомість, фото йогуртів, риби і печених раків.
Голодні долярчики - чекають))))

П.С. Акурт, якщо ви заможні люди, нафіга вам advego.com і %% від продажу турецької курортної нерухомості? На йогурт не вистачає? Чи на собачий корм - Лола багато їсть?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20539
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1147 раз.
Подякували: 2128 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 473474475476
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moldashavanin і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 17, 18, 19
change_pm » Чет 27 гру, 2018 12:13
180 22203
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 жов, 2019 14:37
change_pm
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 418, 419, 420
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
4195 380610
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 жов, 2019 12:22
jump
Про нерухомість у Києві останнім часом 1, 2, 3, 4, 5
RealtyExpert » Пон 20 тра, 2019 17:04
45 7337
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 лип, 2019 09:57
RealtyExpert

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.