akurt
Дорогенький, що трапилось?
"Штірліц йшов по Берлін-плаце, і за ним волочився парашют"????
"Что случилось, мой миленький?
Ты не ранен, ты просто убит?
Дай ка лучше сниму с тебя валенки -
мне еще воевать предстоит!"
Не будемо лаятись, раз вашу говнисто-нарцисичну сімейку викрили.
Давайте краще про турецьку нерухомість, фото йогуртів, риби і печених раків.
Голодні долярчики - чекають))))
П.С. Акурт, якщо ви заможні люди, нафіга вам advego.com і %% від продажу турецької курортної нерухомості? На йогурт не вистачає? Чи на собачий корм - Лола багато їсть?