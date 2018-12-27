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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 472473474475
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 10:13

  sinus написав:Це не ваша?
Ще й мабуть можна торгуватися.
https://youtu.be/A2EmPfEdyoU

Це мабуть ці новини вплинули?
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... OmnwEAbFSy


1. Добре зроблений відеорепортаж - сам подивися з інтересом.
https://www.youtube.com/watch?v=A2EmPfE ... e=youtu.be
Мені здаєтсья, що в цьому комплексі (назву видалено) я був особисто, правда, мені здається, що в тому комплексі з двох будинків тільки квартири "2+1", але може бути й "1+1". Там реально непоганий будинок - комплес із двох будинків на одній території. Особисто я порадив би там купити квартиру з однією "обмовкою" треба брати квартири (якщо є, в чому я не впевнений - продаж почався з січня 2019. Не далі як позавчора з одним із форумчан з цієї гілки, який в ці дні в АнталіЇ, ми під"їжджали саме до цього комплексу - не заходили, а просто зовні подивилися, як приклад гарного будинка) ТІЛЬКІ ті, що дивляться на Захід на Північний захід - там попереду буде великий парк (зараз велика вільна ділянка під парк і вид на гори). Гадаю, що квартира, ПОВНИЙ ФАРШ, САМЕ ТАК, ЯК НА ВІДЕО - ТО НЕ РЕКЛАМНИЙ РОЛИК А СТАНДАРТ - що дивиться на схід та на швидкісну трасу може продаватися дійсно за ціною ЗАЛІЗОБЕТОННОГО ГОЛОГО ПАРАЛЕЛЕПІПЕДА у Львові на Стрийській трохи далі Трускавецької - будете мимо їхати - зайдіть подивіться. За ціною все як має бути - там вказана площа 60 квадратів - то 60 квадратів БРУТТО, тобто будівельна площа. Реальна мабуть 48, тобто ціна середня для ринку нерухомості - 1000 доларів квадрат. Приємно відмітити, що глядача НЕ дурять.

2. Пан sinus - ви дуже розумна насправді людина, мені завжди інтересно читати ваші повідомлення, і коли пишете що щось на щось вплинуло, то нагадаю вам 2 речі: а) Туреччина не веде бойових дій на своїй території. б) на вашій території війна продувжуєтья вже більше, ніж продовжувалася Друга світова війна і - за попредніми даними - як писав журналіст Портніков - вже й ваші діти помруть, а війна буде продовжуватися. Тому питання, що на що впливає - то дуже інтересне питання.

Вам як - на мою думку - фахівцю з нерухомості Польщі - даю цікавий варіант для аналізу.
Я свою думку маю, але що сказали б ви: наскільки вигідно купити ділянку землі голу за 55 000 ойро або квартирку за 115 000 ойро і мати легко 13% річних по ойро ось тут.
Просив би Вас подивитсия та щось написати.
https://www.scg.company/poland?fbclid=I ... MUh-a-wYgI
Востаннє редагувалось akurt в Нед 13 жов, 2019 10:36, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 12:28

  akurt написав:

Вам як - на мою думку - фахівцю з нерухомості Польщі - даю цікавий варіант для аналізу.
Я свою думку маю, але що сказали б ви: наскільки вигідно купити ділянку землі голу за 55 000 ойро або квартирку за 115 000 ойро і мати легко 13% річних по ойро ось тут.
Просив би Вас подивитсия та щось написати.
https://www.scg.company/poland?fbclid=I ... MUh-a-wYgI


Подивився -не цікаво.
По перше землю мені без дозволу, якого чекати до року, ніхто не продасть.
По друге вважаю, що не буде там ніяких 12-13% річних, та й в нерухомості не саме головне скільки вона річних може дати, а які перспективи зростання ціни на об'єкт і як легко можна її продати -в цьому випадку дуже не впевнений, що цей об'єкт відповідає таким умовам.
Краще, на мою думку, придбати 2 кавалєрки за ці грощі і мати до 7% річних, але їх завжди можна дуже швидко продати і ще і по більшій ціні, ніж придбав. Чим мати ефемерні 12% річних, а потім не знати як від той нерухомості здихатися.

Але якщо грошей зайвих багато і є можливість придбати землю без дозволу, то звісно краще купити землю, бо на ній можна, що завгодно набудувати і легше буде підлаштовуватися під потреби клієнтів, а також землю можна потім, коли комплекс забудується продати дорожче.
Купуючи землю, як мінімум нічого не втратите.
Але я поки громадянства Польщі не маю і в ці ігри з землею поки що не граю.
sinus
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 12:43

  sinus написав:По друге вважаю, що не буде там ніяких 12-13% річних,

пана Акурта багато разів ловили на незнанні арифметики.
гра продовжується)))
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 12:54

Остап Ибрагимович знал 400 сравнительно честных способов,но тогда не было интернета.))
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 13:00

  Мизантрóп написав:Остап Ибрагимович знал 400 сравнительно честных способов,но тогда не было интернета.))


Акурт не знає, що нерезиденту невигідно купляти землю чи нерухомість?
Податки зависокі.

До того - ж курортну нерухомість, яка потрібна максимум 6 місяців за рік. :wink:

Ріелтор вже присвоїв собі право надавати титули "фахівець з нерухомості")))
  akurt написав:Вам як - на мою думку - фахівцю з нерухомості Польщі


Ну, сміх та й годі! Цирк, і безплатний!

На гілці по київській нерухомості довгий час писав такий Захар_, власник 3к хрущовської квартири на вул. Тампере. У спадок отримав. Він теж вважав себе знаним експертом з нерухомості))) потім безслідно зник))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 13:15

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Долярчик написав:
  akurt написав:В мене враження, що вони мають якусь підтримку від модераторів - бо інакше не зрозуміло, чому блокують Вас, shapo та мене, і не блокують збоченців.
Ви ж помітили, що навіть ваші і інших форумчан будь-які повідомлення на цій гліці миттєво/немиттєво видаляються.

.... ото-то!
- і я це помічаю!
- на валютній гілці - буває аналогічно: - багато хто пише про Коломойського, чи ще про щось НЕ за темою гілки..... - а туруть, переважно, лише мої пости!
- дурдом! (а не правила форуму)
  akurt написав:Не стерпиш - даєш удар у відповідь - мою відповідь видалили, а збоченців - залишили.

- знову "в 10-ку!"
- аналогічно і на валютній гілці!
  akurt написав:Кожен раз думаю про такі речі:
а) Це Фінансовий форум України чи зборище збоченців?
б) навіщо їх тримають? Нуль інформації за темою гілки.

... 10-20 людей пишуть з різних" учьоток" - а де ж ті решта тисячі людей, які роблять тисячні перегляди форума?
- невже жоден з них не хоче зареєструватись і щось запитати, чи поділитись інфо?

- одним словом #наманєжеодніітєжє!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 13:16

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

.... ризикую бути забаненим, але..... - СВОБОДУ СЛОВА НЕ СПИНИТИ!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 13:18

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Баксик,не шуми
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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