Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
1. Добре зроблений відеорепортаж - сам подивися з інтересом. https://www.youtube.com/watch?v=A2EmPfE ... e=youtu.be Мені здаєтсья, що в цьому комплексі (назву видалено) я був особисто, правда, мені здається, що в тому комплексі з двох будинків тільки квартири "2+1", але може бути й "1+1". Там реально непоганий будинок - комплес із двох будинків на одній території. Особисто я порадив би там купити квартиру з однією "обмовкою" треба брати квартири (якщо є, в чому я не впевнений - продаж почався з січня 2019. Не далі як позавчораз одним із форумчан з цієї гілки, який в ці дні в АнталіЇ, ми під"їжджали саме до цього комплексу - не заходили, а просто зовні подивилися, як приклад гарного будинка) ТІЛЬКІ ті, що дивляться на Захід на Північний захід - там попереду буде великий парк (зараз велика вільна ділянка під парк і вид на гори). Гадаю, що квартира, ПОВНИЙ ФАРШ, САМЕ ТАК, ЯК НА ВІДЕО - ТО НЕ РЕКЛАМНИЙ РОЛИК А СТАНДАРТ - що дивиться на схід та на швидкісну трасу може продаватися дійсно за ціною ЗАЛІЗОБЕТОННОГО ГОЛОГО ПАРАЛЕЛЕПІПЕДА у Львові на Стрийській трохи далі Трускавецької - будете мимо їхати - зайдіть подивіться. За ціною все як має бути - там вказана площа 60 квадратів - то 60 квадратів БРУТТО, тобто будівельна площа. Реальна мабуть 48, тобто ціна середня для ринку нерухомості - 1000 доларів квадрат. Приємно відмітити, що глядача НЕ дурять.
2. Пан sinus - ви дуже розумна насправді людина, мені завжди інтересно читати ваші повідомлення, і коли пишете що щось на щось вплинуло, то нагадаю вам 2 речі: а) Туреччина не веде бойових дій на своїй території. б) на вашій території війна продувжуєтья вже більше, ніж продовжувалася Друга світова війна і - за попредніми даними - як писав журналіст Портніков - вже й ваші діти помруть, а війна буде продовжуватися. Тому питання, що на що впливає - то дуже інтересне питання.
Вам як - на мою думку - фахівцю з нерухомості Польщі - даю цікавий варіант для аналізу. Я свою думку маю, але що сказали б ви: наскільки вигідно купити ділянку землі голу за 55 000 ойро або квартирку за 115 000 ойро і мати легко 13% річних по ойро ось тут. Просив би Вас подивитсия та щось написати. https://www.scg.company/poland?fbclid=I ... MUh-a-wYgI
Востаннє редагувалось akurt в Нед 13 жов, 2019 10:36, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Вам як - на мою думку - фахівцю з нерухомості Польщі - даю цікавий варіант для аналізу. Я свою думку маю, але що сказали б ви: наскільки вигідно купити ділянку землі голу за 55 000 ойро або квартирку за 115 000 ойро і мати легко 13% річних по ойро ось тут. Просив би Вас подивитсия та щось написати. https://www.scg.company/poland?fbclid=I ... MUh-a-wYgI
Подивився -не цікаво. По перше землю мені без дозволу, якого чекати до року, ніхто не продасть. По друге вважаю, що не буде там ніяких 12-13% річних, та й в нерухомості не саме головне скільки вона річних може дати, а які перспективи зростання ціни на об'єкт і як легко можна її продати -в цьому випадку дуже не впевнений, що цей об'єкт відповідає таким умовам. Краще, на мою думку, придбати 2 кавалєрки за ці грощі і мати до 7% річних, але їх завжди можна дуже швидко продати і ще і по більшій ціні, ніж придбав. Чим мати ефемерні 12% річних, а потім не знати як від той нерухомості здихатися.
Але якщо грошей зайвих багато і є можливість придбати землю без дозволу, то звісно краще купити землю, бо на ній можна, що завгодно набудувати і легше буде підлаштовуватися під потреби клієнтів, а також землю можна потім, коли комплекс забудується продати дорожче. Купуючи землю, як мінімум нічого не втратите. Але я поки громадянства Польщі не маю і в ці ігри з землею поки що не граю.
Мизантрóп написав:Остап Ибрагимович знал 400 сравнительно честных способов,но тогда не было интернета.))
Акурт не знає, що нерезиденту невигідно купляти землю чи нерухомість? Податки зависокі.
До того - ж курортну нерухомість, яка потрібна максимум 6 місяців за рік.
Ріелтор вже присвоїв собі право надавати титули "фахівець з нерухомості")))
akurt написав:Вам як - на мою думку - фахівцю з нерухомості Польщі
Ну, сміх та й годі! Цирк, і безплатний!
На гілці по київській нерухомості довгий час писав такий Захар_, власник 3к хрущовської квартири на вул. Тампере. У спадок отримав. Він теж вважав себе знаним експертом з нерухомості))) потім безслідно зник))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
akurt написав:В мене враження, що вони мають якусь підтримку від модераторів - бо інакше не зрозуміло, чому блокують Вас, shapo та мене, і не блокують збоченців. Ви ж помітили, що навіть ваші і інших форумчан будь-які повідомлення на цій гліці миттєво/немиттєво видаляються.
.... ото-то! - і я це помічаю! - на валютній гілці - буває аналогічно: - багато хто пише про Коломойського, чи ще про щось НЕ за темою гілки..... - а туруть, переважно, лише мої пости! - дурдом! (а не правила форуму)
akurt написав:Не стерпиш - даєш удар у відповідь - мою відповідь видалили, а збоченців - залишили.
- знову "в 10-ку!" - аналогічно і на валютній гілці!
akurt написав:Кожен раз думаю про такі речі: а) Це Фінансовий форум України чи зборище збоченців? б) навіщо їх тримають? Нуль інформації за темою гілки.
... 10-20 людей пишуть з різних" учьоток" - а де ж ті решта тисячі людей, які роблять тисячні перегляди форума? - невже жоден з них не хоче зареєструватись і щось запитати, чи поділитись інфо?
- одним словом #наманєжеодніітєжє!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
.... ризикую бути забаненим, але..... - СВОБОДУ СЛОВА НЕ СПИНИТИ!!!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!