Додано: Нед 13 жов, 2019 14:00

sinus написав: akurt написав:



Вам як - на мою думку - фахівцю з нерухомості Польщі - даю цікавий варіант для аналізу.

Я свою думку маю, але що сказали б ви: наскільки вигідно купити ділянку землі голу за 55 000 ойро або квартирку за 115 000 ойро і мати легко 13% річних по ойро ось тут.

Просив би Вас подивитсия та щось написати.

https://www.scg.company/poland?fbclid=I ... MUh-a-wYgI Вам як - на мою думку - фахівцю з нерухомості Польщі - даю цікавий варіант для аналізу.Я свою думку маю, але що сказали б ви: наскільки вигідно купити ділянку землі голу за 55 000 ойро або квартирку за 115 000 ойроПросив би Вас подивитсия та щось написати.



Подивився -не цікаво.

По-перше землю мені без дозволу, якого чекати до року, ніхто не продасть.

По-друге вважаю, що не буде там ніяких 12-13% річних, та й в нерухомості не саме головне скільки вона річних може дати, а які перспективи зростання ціни на об'єкт і як легко можна її продати -в цьому випадку дуже не впевнений, що цей об'єкт відповідає таким умовам.

Краще, на мою думку, придбати 2 кавалєрки за ці грощі і мати до 7% річних, але їх завжди можна дуже швидко продати і ще і по більшій ціні, ніж придбав. Чим мати ефемерні 12% річних, а потім не знати як від той нерухомості здихатися.



Але якщо грошей зайвих багато і є можливість придбати землю без дозволу, то звісно краще купити землю, бо на ній можна, що завгодно набудувати і легше буде підлаштовуватися під потреби клієнтів, а також землю можна потім, коли комплекс забудується продати дорожче.

Купуючи землю, як мінімум нічого не втратите.

Але я поки громадянства Польщі не маю і в ці ігри з землею поки що не граю. Подивився -не цікаво.По-перше землю мені без дозволу, якого чекати до року, ніхто не продасть.По-друге вважаю, щота й в нерухомості не саме головне скільки вона річних може дати, а які перспективи зростання ціни на об'єкт і як легко можна її продати -в цьому випадку дуже не впевнений, що цей об'єкт відповідає таким умовам.Краще, на мою думку, придбати 2 кавалєрки за ці грощі і мати до 7% річних, але їх завжди можна дуже швидко продати і ще і по більшій ціні, ніж придбав. Чим мати ефемерні 12% річних, а потім не знати як від той нерухомості здихатися.Але якщо грошей зайвих багато і є можливість придбати землю без дозволу, то звісно краще купити землю, бо на ній можна, що завгодно набудувати і легше буде підлаштовуватися під потреби клієнтів, а також землю можна потім, коли комплекс забудується продати дорожче.Купуючи землю, як мінімум нічого не втратите.Але я поки громадянства Польщі не маю і в ці ігри з землею поки що не граю.

куплене вами за ваші гроші

яка буде невідомо якою.

ПанДуже радий, що ваша думка співпала з моєю.Я подивися карту - вони на сайті адресу приховують, але я знайшов - то віддаленна місцина від ГданьскаЗараз там +12.Звісно, няких 13% річних по валюті там і близько не може бути.І навіть 6.Прикольно, що фірма-посередник погоджується взятижитло під здачу під 30 (тридцять) відсотків від виручки,Так само беруть, наприклад, в Туреччині - тільки не в Анталії - а в Аланії - якщо здадуть, то хочуть мати 50 (!!!) відсотків.Тобто повна дурня: ви там далеко від Гданьска жити не будете в чистому полі - навіщо???А на ваших грошах хочуть заробити ще гроші. І нічим не ризикують, бо об"єкт вже продано - і профіт вже отриманий!Я вище писав досвід моїх знайомих в Іспанії: в Аліканте за рік ледве ледве заробли 1 000 (одну тисячу) ойро.Це при вкладанні 75 000 ойро.Я проаналізував заповненість готелів у найближчих місцях - всі вільні і пусті.Бронюй хоч зараз.Тому к.к.д.=0 і навіть мінус.А ось вам приклад, де к.к.д. НЕ дорівнює нулю.З понеділка приймаю гостей із Запоріжжя, а у вівторок з Дніпра в Анталію виїжджають на авто мої приятелі - любителі мандрів Європою. Очікую зустріти у четвер.Вони самі знайшли готель на booking дуже класного розташування - майже біля моря - за 150 лір (приблизно 600 гривень) на добу.Попросили мене поїхати подивитися на місці. від меен їхати - 6 хвилин.Поки модератори - слава Богу - чистили гілку від флуду - подивився на місті і постав оцінку "ДОБРЕ":- непоганий готель 3 зірочки.- номер великий ще й із сніданком на ранок.- в номері є навіть невеличка кухня - щось собі приготувати на вечерію.- Номер чистий та охайний.Дав добро на бронювання через booking .- приятелі мають під здачу в Україні 5 (п"ять) квартир.- середня ціна здачі "двушки", переробленої з "однушки" - 12 000 гривень на місяць.- виручка ЧИСТА зі місяць - 5х12 000=60 000 гривень.- можна мандурвати чи ні?МОЖНА!Порахуємо пінєндзи:- дорога від Дніпра до Анталії - 2300 км. В них авто із потребою в пальному 6 літрів на 100 км - разом буде витрачено 23х6=138 літрів пального.Візьмемо 150 літрів туди і 150 літрів назад - 300 літрів по ціні приблизно 1,2 долара літр - тоді витрати на пальне складають 300х1,2=360 доларів або 9000 гривень.- по дорозі буде 2х2 ночі готелів - нехай по 25 доларів - 100 доларів = 2500 гривень.- готель на 10 днів - 5 386 гривень (ціна з букінга) - надіслали мені скрін-шот.- харчування в Анталії - порадив купити для вечері тушку Лосося норвезького - зараз масове зниження цін на всі продукти харчування в Туреччині - лосось 32 ліри кг або 135 гривень кг - тушка затягує 2,2-3 кг.- бараняча нога зараз по 35 лір кг або по 35х4,2=147 гривень кіло - візьмемо на двох цілу ногу. Зробимо шаличок та звариму шурпу!- мандри в Демре, на водоспади, у каньони та в гори - зі мною - безкоштовно (необхідне пальне поділимо навпіл).Загальні витрати на мандри та відпочинок(панове НЕ ПРАЦЮЮТЬ - навіщо працюватия, якщо маєш чистими 60 000 гривень на місяць??????) на протязі 3+10+3=16 днів:9 000+2500+5386+(нехай на харчування та біло вино врожаю 2017 - купив зараз 2 пляшки на завтра для гостей - виходить (10х50лір)=500 лір або нехай 100 доларів або 2 500 гривень)=19 386 гривень.Залищок за місяць: 60 000 - 19 386 = 40 614 гривень.О! Ідея - будуть їхати через Румунію - нехай купують п"ять паків румунського пива - в мене вчора була остання баночка - вже немає...В Румунії пиво - супер!І ціна вдвічі менша, ніж в Україні.Але воно й зрозуміло: де живуть багаті люди, там і пиво є дорожчим!