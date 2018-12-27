Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
1. Добре зроблений відеорепортаж - сам подивися з інтересом. https://www.youtube.com/watch?v=A2EmPfE ... e=youtu.be Мені здаєтсья, що в цьому комплексі (назву видалено) я був особисто, правда, мені здається, що в тому комплексі з двох будинків тільки квартири "2+1", але може бути й "1+1". Там реально непоганий будинок - комплес із двох будинків на одній території. Особисто я порадив би там купити квартиру з однією "обмовкою" треба брати квартири (якщо є, в чому я не впевнений - продаж почався з січня 2019. Не далі як позавчораз одним із форумчан з цієї гілки, який в ці дні в АнталіЇ, ми під"їжджали саме до цього комплексу - не заходили, а просто зовні подивилися, як приклад гарного будинка) ТІЛЬКІ ті, що дивляться на Захід на Північний захід - там попереду буде великий парк (зараз велика вільна ділянка під парк і вид на гори). Гадаю, що квартира, ПОВНИЙ ФАРШ, САМЕ ТАК, ЯК НА ВІДЕО - ТО НЕ РЕКЛАМНИЙ РОЛИК А СТАНДАРТ - що дивиться на схід та на швидкісну трасу може продаватися дійсно за ціною ЗАЛІЗОБЕТОННОГО ГОЛОГО ПАРАЛЕЛЕПІПЕДА у Львові на Стрийській трохи далі Трускавецької - будете мимо їхати - зайдіть подивіться. За ціною все як має бути - там вказана площа 60 квадратів - то 60 квадратів БРУТТО, тобто будівельна площа. Реальна мабуть 48, тобто ціна середня для ринку нерухомості - 1000 доларів квадрат. Приємно відмітити, що глядача НЕ дурять.
2. Пан sinus - ви дуже розумна насправді людина, мені завжди інтересно читати ваші повідомлення, і коли пишете що щось на щось вплинуло, то нагадаю вам 2 речі: а) Туреччина не веде бойових дій на своїй території. б) на вашій території війна продувжуєтья вже більше, ніж продовжувалася Друга світова війна і - за попредніми даними - як писав журналіст Портніков - вже й ваші діти помруть, а війна буде продовжуватися. Тому питання, що на що впливає - то дуже інтересне питання.
Вам як - на мою думку - фахівцю з нерухомості Польщі - даю цікавий варіант для аналізу. Я свою думку маю, але що сказали б ви: наскільки вигідно купити ділянку землі голу за 55 000 ойро або квартирку за 115 000 ойро і мати легко 13% річних по ойро ось тут. Просив би Вас подивитсия та щось написати. https://www.scg.company/poland?fbclid=I ... MUh-a-wYgI
Востаннє редагувалось akurt в Нед 13 жов, 2019 10:36, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Вам як - на мою думку - фахівцю з нерухомості Польщі - даю цікавий варіант для аналізу. Я свою думку маю, але що сказали б ви: наскільки вигідно купити ділянку землі голу за 55 000 ойро або квартирку за 115 000 ойро і мати легко 13% річних по ойро ось тут. Просив би Вас подивитсия та щось написати. https://www.scg.company/poland?fbclid=I ... MUh-a-wYgI
Подивився -не цікаво. По перше землю мені без дозволу, якого чекати до року, ніхто не продасть. По друге вважаю, що не буде там ніяких 12-13% річних, та й в нерухомості не саме головне скільки вона річних може дати, а які перспективи зростання ціни на об'єкт і як легко можна її продати -в цьому випадку дуже не впевнений, що цей об'єкт відповідає таким умовам. Краще, на мою думку, придбати 2 кавалєрки за ці грощі і мати до 7% річних, але їх завжди можна дуже швидко продати і ще і по більшій ціні, ніж придбав. Чим мати ефемерні 12% річних, а потім не знати як від той нерухомості здихатися.
Але якщо грошей зайвих багато і є можливість придбати землю без дозволу, то звісно краще купити землю, бо на ній можна, що завгодно набудувати і легше буде підлаштовуватися під потреби клієнтів, а також землю можна потім, коли комплекс забудується продати дорожче. Купуючи землю, як мінімум нічого не втратите. Але я поки громадянства Польщі не маю і в ці ігри з землею поки що не граю.
Мизантрóп написав:Остап Ибрагимович знал 400 сравнительно честных способов,но тогда не было интернета.))
Акурт не знає, що нерезиденту невигідно купляти землю чи нерухомість? Податки зависокі.
До того - ж курортну нерухомість, яка потрібна максимум 6 місяців за рік.
Ріелтор вже присвоїв собі право надавати титули "фахівець з нерухомості")))
akurt написав:Вам як - на мою думку - фахівцю з нерухомості Польщі
Ну, сміх та й годі! Цирк, і безплатний!
На гілці по київській нерухомості довгий час писав такий Захар_, власник 3к хрущовської квартири на вул. Тампере. У спадок отримав. Він теж вважав себе знаним експертом з нерухомості))) потім безслідно зник))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Вам як - на мою думку - фахівцю з нерухомості Польщі - даю цікавий варіант для аналізу. Я свою думку маю, але що сказали б ви: наскільки вигідно купити ділянку землі голу за 55 000 ойро або квартирку за 115 000 ойро і мати легко 13% річних по ойро ось тут. Просив би Вас подивитсия та щось написати. https://www.scg.company/poland?fbclid=I ... MUh-a-wYgI
Подивився -не цікаво. По-перше землю мені без дозволу, якого чекати до року, ніхто не продасть. По-друге вважаю, що не буде там ніяких 12-13% річних, та й в нерухомості не саме головне скільки вона річних може дати, а які перспективи зростання ціни на об'єкт і як легко можна її продати -в цьому випадку дуже не впевнений, що цей об'єкт відповідає таким умовам. Краще, на мою думку, придбати 2 кавалєрки за ці грощі і мати до 7% річних, але їх завжди можна дуже швидко продати і ще і по більшій ціні, ніж придбав. Чим мати ефемерні 12% річних, а потім не знати як від той нерухомості здихатися.
Але якщо грошей зайвих багато і є можливість придбати землю без дозволу, то звісно краще купити землю, бо на ній можна, що завгодно набудувати і легше буде підлаштовуватися під потреби клієнтів, а також землю можна потім, коли комплекс забудується продати дорожче. Купуючи землю, як мінімум нічого не втратите. Але я поки громадянства Польщі не маю і в ці ігри з землею поки що не граю.
Пан sinus! Дуже радий, що ваша думка співпала з моєю. Я подивися карту - вони на сайті адресу приховують, але я знайшов - то віддаленна місцина від Гданьска на березі холодного моря. Зараз там +12. Звісно, няких 13% річних по валюті там і близько не може бути. І навіть 6. Прикольно, що фірма-посередник погоджується взяти куплене вами за ваші гроші житло під здачу під 30 (тридцять) відсотків від виручки, яка буде невідомо якою. Так само беруть, наприклад, в Туреччині - тільки не в Анталії - а в Аланії - якщо здадуть, то хочуть мати 50 (!!!) відсотків. Тобто повна дурня: ви там далеко від Гданьска жити не будете в чистому полі - навіщо??? А на ваших грошах хочуть заробити ще гроші. І нічим не ризикують, бо об"єкт вже продано - і профіт вже отриманий! Я вище писав досвід моїх знайомих в Іспанії: в Аліканте за рік ледве ледве заробли 1 000 (одну тисячу) ойро. Це при вкладанні 75 000 ойро. Я проаналізував заповненість готелів у найближчих місцях - всі вільні і пусті. Бронюй хоч зараз. Тому к.к.д.=0 і навіть мінус.
А ось вам приклад, де к.к.д. НЕ дорівнює нулю.
З понеділка приймаю гостей із Запоріжжя, а у вівторок з Дніпра в Анталію виїжджають на авто мої приятелі - любителі мандрів Європою. Очікую зустріти у четвер. Вони самі знайшли готель на booking дуже класного розташування - майже біля моря - за 150 лір (приблизно 600 гривень) на добу. Попросили мене поїхати подивитися на місці. від меен їхати - 6 хвилин. Поки модератори - слава Богу - чистили гілку від флуду - подивився на місті і постав оцінку "ДОБРЕ": - непоганий готель 3 зірочки. - номер великий ще й із сніданком на ранок. - в номері є навіть невеличка кухня - щось собі приготувати на вечерію. - Номер чистий та охайний. Дав добро на бронювання через booking . А тепер про фінанси: - приятелі мають під здачу в Україні 5 (п"ять) квартир. - середня ціна здачі "двушки", переробленої з "однушки" - 12 000 гривень на місяць. - виручка ЧИСТА зі місяць - 5х12 000=60 000 гривень. - можна мандурвати чи ні? МОЖНА!
Порахуємо пінєндзи: - дорога від Дніпра до Анталії - 2300 км. В них авто із потребою в пальному 6 літрів на 100 км - разом буде витрачено 23х6=138 літрів пального. Візьмемо 150 літрів туди і 150 літрів назад - 300 літрів по ціні приблизно 1,2 долара літр - тоді витрати на пальне складають 300х1,2=360 доларів або 9000 гривень. - по дорозі буде 2х2 ночі готелів - нехай по 25 доларів - 100 доларів = 2500 гривень. - готель на 10 днів - 5 386 гривень (ціна з букінга) - надіслали мені скрін-шот. - харчування в Анталії - порадив купити для вечері тушку Лосося норвезького - зараз масове зниження цін на всі продукти харчування в Туреччині - лосось 32 ліри кг або 135 гривень кг - тушка затягує 2,2-3 кг. - бараняча нога зараз по 35 лір кг або по 35х4,2=147 гривень кіло - візьмемо на двох цілу ногу. Зробимо шаличок та звариму шурпу! - мандри в Демре, на водоспади, у каньони та в гори - зі мною - безкоштовно (необхідне пальне поділимо навпіл). Загальні витрати на мандри та відпочинок(панове НЕ ПРАЦЮЮТЬ - навіщо працюватия, якщо маєш чистими 60 000 гривень на місяць??????) на протязі 3+10+3=16 днів: 9 000+2500+5386+(нехай на харчування та біло вино врожаю 2017 - купив зараз 2 пляшки на завтра для гостей - виходить (10х50лір)=500 лір або нехай 100 доларів або 2 500 гривень)=19 386 гривень. Залищок за місяць: 60 000 - 19 386 = 40 614 гривень. О! Ідея - будуть їхати через Румунію - нехай купують п"ять паків румунського пива - в мене вчора була остання баночка - вже немає... В Румунії пиво - супер! І ціна вдвічі менша, ніж в Україні. Але воно й зрозуміло: де живуть багаті люди, там і пиво є дорожчим!
Востаннє редагувалось akurt в Нед 13 жов, 2019 14:26, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt написав:Пан sinus - ви дуже розумна насправді людина
akurt написав:Вам як - на мою думку - фахівцю з нерухомості Польщі - даю цікавий варіант для аналізу.
наскільки вигідно купити ділянку землі голу за 55 000 ойро або квартирку за 115 000 ойро і мати легко 13% річних по ойро ось тут.
sinus написав:Подивився -не цікаво. По перше землю мені без дозволу, якого чекати до року, ніхто не продасть. По друге вважаю, що не буде там ніяких 12-13% річних
akurt написав:Пан sinus! Дуже радий, що ваша думка співпала з моєю.
Гм))) Серйозно? І де ж "співпадіння думок"??? П. Сінус чітко сказав ріелтору: "Ні, купівля нерезидентом квартири в чужій країні є збитковою за визначенням". При тому, що п. Сінус - дійсно розумна людина, в арифметиці не плутається.
А хто тоді ж п. Акурт, для якого арифметика темний ліс??? Який не може прорахувати рентабельність? Для п.Акурта головне - щоб поруч було тепле море. Він нам що, з Сибіру пише??? Замерзає, страждалець????
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців