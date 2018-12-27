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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 473474475476
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 16:29

Прошу модератора стерти повідомлення і фото від ріелторів про рибу, каву, песиків та інший непотреб, якому не місце на цьому форумі.

Те, що ріелторське сімейство погано знає арифметику - ще півбіди.

Але чисельні фото харчів на форумі про нерухомість - абсолютно непотрібні!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 16:31

Зображення
Мабуть риби хоче... Чергує... Віддати чи голову від лосося? На уху? Хоч наїсться вволю... Може тоді щось "пробекає" про нерухомість?
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 16:45

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

По лососю в Италии кило 17 евро по скидке, 24-25 евро без.
Вы простите, но все же что означает 2/3? И второе ценник 32,99 но в чеке 30,50. Не люблю не стыковки...
Арабика 0,5 сейчас 96 грн можно найти в Кропивницком. Меня и смущает поведение когда люди в Турции покупают по скидкам, а только во Львов, то кошерное сало ищут. Мои предпочтения от страны не меняются. Сэкономить на еде по сравнению с Украиной в Турции не удастся. Ну разве Вы будете с Sufer соревноваться кто круче скидку на молоко найдет...
stm
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 17:25

Мне stm положительно нравится: все же человек учится и хочет что-то знать.
Объясняю для тех, кто никогда не покупал рыбу.
Это вообще-то неверно, так как достаточно кушать в день 70 граммов морской рыбы, чтобы получать нужное количество Омега-3.
Так вот, есть стандарты рыбы.
Например, рыба элитных сортов - типа Сибас или Дорадо - идет по стандартам веса, например: 200/300 - это значит, что вы берете рыбу со льда и на весах каждая тушка будет иметь вес от 200 до 300 граммов.
Если указно 400/500 - то это значит, что в коробке на льду все рыбки будут массой от 400 до 500 граммов. Ваша задача - только жабры смотреть - подходит или нет.

Лосось - это рыба такая - рыба крупная, на граммы нет смысла указывать.
Стандарт 2/3 означает, что в лотке в супермаркете на льду лежит рыба массой от 2 до 3 кг.
Я выбрал самую маленькую - затянула 2,274 кг. Кстати, она потрашенная уже. То есть "чистый" вес.
Видите, как просто.
Теперь лично я еще больше собой горжусь - научил Вас не только покупать в Италии вино мое любимое после возвращения с Села-Ронды с лыжами - Prosecco и закусывать его сыром Gorgonzola сливочным, но еще и рыбу отличать от кролика.
Сыр тот надо чайной ложечкой кушать и "смаковать".
Ну а лосося - стейками.

Про кофе: стандартная цена кофе в зернах в Турции - ТОЛЬКО АРАБИКА - Робусту не продают - она идет в Конго на корм скоту (Чистая Робуста не имеет яркого вкуса, напиток получается крепким и горьким) - 50 лир кг или примерно 200 гривен кг; при вас его по желанию могут помолоть бесплатно. Робусту подмешивают в кофе в Украине для того, чтобы кофе получился дешевле примерно на 80% - обратите внимание на маркировку пачек).
Я так позавчера и взял - 0,5 кг в зернах Арабики - 50 лир кг - я взял 0,5 кг и при мне помололи - до сих пор запах в салоне авто от хорошего кофе стоит - вез в авто. А сегодня все равно был в супермаркете - взял в герметичной закрытой банке уже молотый. Кофе "Кава зі Львова" в зеленых и красных пачках - я обычно в Украине пью только его - у меня на днях закончился.
Я кофе пью 2 раза день - всегда нужно, чтобы был в квартире.
Если Вы не будете возражать, я буду продолжать пить кофе 2 раза в день и покупать только Арабику, а не Робусту. ОК? Можно 2 раза в день?
Востаннє редагувалось akurt в Нед 13 жов, 2019 17:42, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 17:38

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Прелестно, могу кофе и чаще,я молод и красив И у меня красивая машина Зображення
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Нед 13 жов, 2019 17:46, всього редагувалось 2 разів.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 17:43

Нагадаю тему гілки:
"Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість"
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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