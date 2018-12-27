"Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість"

Додано: Нед 13 жов, 2019 17:25

Мне stm положительно нравится: все же человек учится и хочет что-то знать.

Объясняю для тех, кто никогда не покупал рыбу.

Это вообще-то неверно, так как достаточно кушать в день 70 граммов морской рыбы, чтобы получать нужное количество Омега-3.

Так вот, есть стандарты рыбы.

Например, рыба элитных сортов - типа Сибас или Дорадо - идет по стандартам веса, например: 200/300 - это значит, что вы берете рыбу со льда и на весах каждая тушка будет иметь вес от 200 до 300 граммов.

Если указно 400/500 - то это значит, что в коробке на льду все рыбки будут массой от 400 до 500 граммов. Ваша задача - только жабры смотреть - подходит или нет.



Лосось - это рыба такая - рыба крупная, на граммы нет смысла указывать.

Стандарт 2/3 означает, что в лотке в супермаркете на льду лежит рыба массой от 2 до 3 кг.

Я выбрал самую маленькую - затянула 2,274 кг. Кстати, она потрашенная уже. То есть "чистый" вес.

Видите, как просто.

Теперь лично я еще больше собой горжусь - научил Вас не только покупать в Италии вино мое любимое после возвращения с Села-Ронды с лыжами - Prosecco и закусывать его сыром Gorgonzola сливочным, но еще и рыбу отличать от кролика.

Сыр тот надо чайной ложечкой кушать и "смаковать".

Ну а лосося - стейками.



Про кофе: стандартная цена кофе в зернах в Турции - ТОЛЬКО АРАБИКА - Робусту не продают - она идет в Конго на корм скоту (Чистая Робуста не имеет яркого вкуса, напиток получается крепким и горьким) - 50 лир кг или примерно 200 гривен кг; при вас его по желанию могут помолоть бесплатно. Робусту подмешивают в кофе в Украине для того, чтобы кофе получился дешевле примерно на 80% - обратите внимание на маркировку пачек).

Я так позавчера и взял - 0,5 кг в зернах Арабики - 50 лир кг - я взял 0,5 кг и при мне помололи - до сих пор запах в салоне авто от хорошего кофе стоит - вез в авто. А сегодня все равно был в супермаркете - взял в герметичной закрытой банке уже молотый. Кофе "Кава зі Львова" в зеленых и красных пачках - я обычно в Украине пью только его - у меня на днях закончился.

Я кофе пью 2 раза день - всегда нужно, чтобы был в квартире.

Если Вы не будете возражать, я буду продолжать пить кофе 2 раза в день и покупать только Арабику, а не Робусту. ОК? Можно 2 раза в день?

Востаннє редагувалось akurt в Нед 13 жов, 2019 17:42, всього редагувалось 1 раз.

"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).